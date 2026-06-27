Pembicaraan Rahasia McLaren Mencuat saat Vestappen Menimbang Opsinya

Kubu Max Verstappen dilaporkan telah mengadakan pembicaraan awal dengan McLaren, yang memicu rumor bahwa juara dunia Formula 1 empat kali itu bisa membuat kepindahan mengejutkan dari Red Bull.

Verstappen terikat kontrak dengan Red Bull hingga akhir tahun 2028, tetapi diketahui memiliki klausul keluar dalam kontaknya saat ini yang memungkinkannya untuk bergabung dengan tim lain pada tahun 2027 jika berada di luar dua posisi teratas klasemen kejuaraan pembalap pada awal jeda musim panas di bulan Agustus.

Pembalap Belanda berusia 28 tahun itu saat ini berada di posisi ketujuh klasemen dengan 55 poin, tertinggal 101 poin dari pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, dan 60 poin dari Lewis Hamilton di posisi kedua.

Could Brown tempt Verstappen to join McLaren?

Kecuali terjadi perubahan performa yang dramatis, Verstappen saat ini berpeluang besar untuk mengaktifkan klausul keluarnya, dengan hanya empat balapan sebelum jeda musim panas, termasuk Grand Prix Austria akhir pekan ini.

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Menjelang balapan kandang Red Bull di Spielberg, sebuah laporan The Daily Mail mengklaim kubu Verstappen telah mengadakan "pembicaraan rahasia" dengan petinggi McLaren.

Situasinya rumit karena juara dunia bertahan Lando Norris dan Oscar Piastri terikat kontrak jangka panjang dengan McLaren. Namun, jika Verstappen pindah, Piastri akan bertukar tempat dan mengambil kursinya di Red Bull, menurut laporan tersebut.

Selain itu, Lawrence Barretto dari F1.com melaporkan bahwa tim Verstappen telah melakukan "obrolan informal" dengan bos McLaren, Zak Brown, yang secara terbuka telah mendekati bintang Red Bull tersebut.

Laporan tersebut menyertakan catatan penting bahwa sudah biasa bagi pembalap dan manajer mereka untuk mengadakan pembicaraan dengan kepala tim dan pemilik tim saingan untuk menjajaki pasar pembalap, meskipun kepindahan tersebut tidak pernah terwujud.

Pada tahap ini, diperkirakan Verstappen hanya "menilai pasar" dan pilihannya untuk tahun 2027 dan seterusnya.

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Piastri could swap seats with Verstappen

Jika Verstappen akhirnya pindah ke McLaren, ia akan kembali bekerja sama dengan Race Engineernya saat ini, Gianpiero Lambiase, yang akan bergabung dengan juara dunia bertahan paling lambat pada tahun 2028.

Pada hari Jumat, bos Red Bull, Laurent Mekies, mengakui masih ada ketidakpastian mengenai masa depan Verstappen di tim tersebut.

“Max menginginkan mobil yang cepat, selalu menginginkan mobil yang cepat, dan dia sepenuhnya mempercayai kami untuk memastikan kami melakukan segala yang kami bisa dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan kami kembali meraih kesuksesan dan terus sukses,” kata Mekies.

“Kami melihat hasil di lintasan, hanya itu yang penting, dan mudah-mudahan hasilnya akan meningkat pesat.”

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Mekies menambahkan: “Saya rasa terakhir kali saya berada di konferensi pers ini, saya mengatakan bahwa saya tidak bertanya kepada Max setiap minggu apakah dia akan tetap tinggal. Max telah menjelaskan kepada kami bahwa dia ingin melanjutkan bersama tim. Sama jelasnya bahwa dia membutuhkan mobil yang cepat agar dia senang dengan tim ini.

“Seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, kami tidak bertanya kepada Max setiap minggu. Dia mendorong kami, dia membantu kami menemukan jalur pengembangan yang tepat untuk mobil.

"Sekali lagi, pagi ini [di FP1], melakukan pengujian yang sangat besar, pemindaian melalui sesi, untuk mencoba menemukan semua kemungkinan.

“Itu bukan topik bagi kami. Topik bagi kami adalah mengembalikan mobil ke kondisi yang kami inginkan.”