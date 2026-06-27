F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice 3 dari Red Bull Ring
Hasil sesi latihan bebas terakhir untuk F1 GP Austria 2026 di Red Bull Ring, putaran 10 dari 22.
George Russell membangun momentumnya menuju kualifikasi F1 GP Austria 2026 dengan memimpin sesi latihan terakhir di Red Bull Ring.
Pembalap Mercedes itu tertinggal di belakang rekan setimnya, Kimi Antonelli, pada sesi Jumat, tetapi membalikkan keadaan dengan upaya terakhir di FP3.
Lewis Hamilton berada di belakangnya untuk Ferrari di posisi ketiga, dengan Oscar Piastri dan Lando Norris melengkapi lima besar pada akhir pekan yang kuat bagi McLaren.
Max Verstappen juga menunjukkan performa yang kuat untuk Red Bull, sementara Charles Leclerc, di Ferrari kedua, berada sedikit di belakangnya.
Kualifikasi kali ini tampaknya akan sulit bagi Williams, Cadillac, dan Aston Martin, karena ketiga tim tersebut berada di posisi terbawah.
F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m07.096s
|19
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m07.134s
|17
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m07.211s
|22
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m07.344s
|17
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m07.360s
|20
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m07.369s
|16
|7
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m07.452s
|24
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m07.912s
|27
|9
|Liam Lawson
|NWZ
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m08.031s
|21
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m08.109s
|24
|11
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m08.193s
|16
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m08.303s
|22
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m08.311s
|22
|14
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m08.394s
|18
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m08.529s
|19
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m08.707s
|15
|17
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m08.843s
|27
|18
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m08.992s
|25
|19
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m09.532s
|29
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m09.740s
|24
|21
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.421s
|21
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.567s
|19