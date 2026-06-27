F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice 3 dari Red Bull Ring

George Russell membangun momentumnya menuju kualifikasi F1 GP Austria 2026 dengan memimpin sesi latihan terakhir di Red Bull Ring.

Pembalap Mercedes itu tertinggal di belakang rekan setimnya, Kimi Antonelli, pada sesi Jumat, tetapi membalikkan keadaan dengan upaya terakhir di FP3.

Lewis Hamilton berada di belakangnya untuk Ferrari di posisi ketiga, dengan Oscar Piastri dan Lando Norris melengkapi lima besar pada akhir pekan yang kuat bagi McLaren.

Max Verstappen juga menunjukkan performa yang kuat untuk Red Bull, sementara Charles Leclerc, di Ferrari kedua, berada sedikit di belakangnya.

Kualifikasi kali ini tampaknya akan sulit bagi Williams, Cadillac, dan Aston Martin, karena ketiga tim tersebut berada di posisi terbawah.

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