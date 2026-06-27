F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice 3 dari Red Bull Ring

Hasil sesi latihan bebas terakhir untuk F1 GP Austria 2026 di Red Bull Ring, putaran 10 dari 22.

Hadjar in Austria
Hadjar in Austria
© XPB Images
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George Russell membangun momentumnya menuju kualifikasi F1 GP Austria 2026 dengan memimpin sesi latihan terakhir di Red Bull Ring.

Pembalap Mercedes itu tertinggal di belakang rekan setimnya, Kimi Antonelli, pada sesi Jumat, tetapi membalikkan keadaan dengan upaya terakhir di FP3.

Lewis Hamilton berada di belakangnya untuk Ferrari di posisi ketiga, dengan Oscar Piastri dan Lando Norris melengkapi lima besar pada akhir pekan yang kuat bagi McLaren.

Max Verstappen juga menunjukkan performa yang kuat untuk Red Bull, sementara Charles Leclerc, di Ferrari kedua, berada sedikit di belakangnya.

Kualifikasi kali ini tampaknya akan sulit bagi Williams, Cadillac, dan Aston Martin, karena ketiga tim tersebut berada di posisi terbawah.

F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m07.096s19
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m07.134s17
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m07.211s22
4Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m07.344s17
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m07.360s20
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m07.369s16
7Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m07.452s24
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m07.912s27
9Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m08.031s21
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m08.109s24
11Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m08.193s16
12Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m08.303s22
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m08.311s22
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m08.394s18
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m08.529s19
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m08.707s15
17Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m08.843s27
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m08.992s25
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m09.532s29
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m09.740s24
21Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m10.421s21
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m10.567s19

In this article

F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice 3 dari Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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