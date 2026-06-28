Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.

Russell celebrates in Austria
Russell celebrates in Austria
© XPB Images
Add as a preferred source

George Russell memangkas selisih poinnya ke Kimi Antonelli di klasemen F1 2026 dengan kemenangan di Grand Prix Austria.

Russell meraih kemenangan keduanya di musim Formula 1, mengalahkan Max Verstappen dan Antonelli di Red Bull Ring.

Lewis Hamilton turun dari posisi kedua ke ketiga di klasemen setelah strategi tiga kali pit stop membuatnya berada di posisi kelima.

Charles Leclerc turun dua posisi di mobil Ferrari kedua, finis di posisi kedelapan setelah memulai dari barisan depan.

Pembalap Ferrari itu tertinggal di belakang pembalap McLaren Oscar Piastri dan Lando Norris, dengan Piastri diuntungkan setelah finis di posisi keempat.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Austria

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team5156
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2131
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1125
4Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team080
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team079
6Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP079
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing073
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing042
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team041
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team030
11Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team018
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team016
13Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team014
14Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team06
15Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team03
17Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team02
18Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team01
19Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team0 
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team0 
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team0 
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team0 

In this article

Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Red Bull Soroti "Implikasi Besar" Jika Keputusan ADUO Tidak Berubah
27/06/26
Hadjar in Austria
F1 Results
F1 GP Austria 2026: Russell Ungguli Duo Ferrari untuk Pole di Spielberg
27/06/26
Russell celebrates a controversial pole
F1 Results
F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice 3 dari Red Bull Ring
27/06/26
Hadjar in Austria
F1 Results
F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice Jumat dari Red Bull Ring
26/06/26
Bearman in Austria
F1 News
Wolff Mengecilkan Pesan Radionya ke Hamilton di Austria
05/07/23
(L to R): Toto Wolff (GER) Mercedes AMG F1 Shareholder and Executive Director with Lewis Hamilton (GBR) Mercedes AMG F1.
F1 News
Wolff Akui Mercedes "Tidak Punya Kecepatan" di Austria
04/07/23
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring

Latest News

F1 News
F1 GP Austria 2026: Starting Grid Balapan dari Sirkuit Red Bull Ring
6h ago
Russell beat the Ferrari drivers to pole
F1 News
Hamilton Jelaskan Strategi Ferrari untuk Kalahkan Mercedes di GP Austria
7h ago
Hamilton ponders strategy in Austria
F1 News
Russell Merasa Tidak Melakukan Pelanggaran pada Lap Pole GP Austria
9h ago
Russell celebrates in Austria
F1 News
Alonso Ungkap Kekhawatiran Cost-Cap saat Tim Teratas Terus Bawa Upgrade
23h ago
Alonso in Austria
F1 News
Pembicaraan Rahasia McLaren Mencuat saat Vestappen Menimbang Opsinya
27/06/26
Verstappen could join Lambiase at McLaren, if rumours are to be believed

More News

F1 News
Red Bull Soroti "Implikasi Besar" Jika Keputusan ADUO Tidak Berubah
27/06/26
Hadjar in Austria
F1 News
Ferrari Bertaruh dengan ADUO saat Meningkatkan Power Unit
27/06/26
Hamilton in Austria
F1 News
Toto Wolff confirms George Russell to remain at Mercedes with Max Verstappen 'off the radar'
27/06/26
Wolff has confirmed that Antonelli and Russell will remain with Mercedes
F1 News
George Russell Waspadai Ancaman McLaren di Red Bull Ring
27/06/26
Russell in Austria
F1 News
Hamilton Ungkap Cedera Leher dari Kecelakaan Tes Barcelona 2025
25/06/26
Hamilton revealed he injured his neck in a crash last year