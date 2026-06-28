Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.
George Russell memangkas selisih poinnya ke Kimi Antonelli di klasemen F1 2026 dengan kemenangan di Grand Prix Austria.
Russell meraih kemenangan keduanya di musim Formula 1, mengalahkan Max Verstappen dan Antonelli di Red Bull Ring.
Lewis Hamilton turun dari posisi kedua ke ketiga di klasemen setelah strategi tiga kali pit stop membuatnya berada di posisi kelima.
Charles Leclerc turun dua posisi di mobil Ferrari kedua, finis di posisi kedelapan setelah memulai dari barisan depan.
Pembalap Ferrari itu tertinggal di belakang pembalap McLaren Oscar Piastri dan Lando Norris, dengan Piastri diuntungkan setelah finis di posisi keempat.
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Austria
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|156
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|131
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|125
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|80
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|79
|6
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|79
|7
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|0
|73
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|42
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|41
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|30
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|18
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|16
|13
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|14
|14
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|6
|15
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|2
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0