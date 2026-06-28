Hamilton Jelaskan Strategi Ferrari untuk Kalahkan Mercedes di GP Austria

Lewis Hamilton berharap bahwa ia dan rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc dapat bekerja sama untuk meraih kemenangan atas Mercedes di Grand Prix Austria.

Saat membalap untuk Mercedes, khususnya di tengah era dominasinya bersama Valtteri Bottas, tim kerap menggunakan kedua mobilnya untuk menempatkan rival dalam posisi terjepit, dengan Bottas sering menjadi penghambat untuk membuka jarak bagi Hamilton untuk menjalankan rencananya.

Saat menghadapi tim yang hanya memiliki satu pembalap di depan, hal ini secara historis terbukti menjadi keuntungan yang signifikan. Namun, meski Mercedes punya Kimi Antonelli di posisi keempat, Ferrari berharap setidaknya memiliki satu mobil di depan George Russell di Tikungan 1 berbekal start cepat mereka.

Leclerc and Hamilton took second and third

"Akhir pekan ini, kami tidak yakin bisa berjuang untuk meraih kemenangan," kata Hamilton. "Para pembalap ini enam persepuluh detik lebih cepat dari kami hampir sepanjang akhir pekan.

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"Kami memperkecil selisih waktu semalam dengan tiga persepuluh detik, tetapi kami masih tertinggal tiga persepuluh detik hari ini, atau dua persepuluh detik lebih sedikit.

"Akan sangat sulit untuk menantang mereka besok, tetapi dengan lintasan panjang menuju Tikungan 3, mudah-mudahan bersama-sama kita bisa melakukannya.

"Senang juga Charles ada di sini, karena mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam strategi dan mencoba memberi tekanan kepada mereka."

Hamilton hanya memiliki satu kesempatan di Q3, setelah melebar di Tikungan 3 pada percobaan pertamanya sebelum diberitahu bahwa ia tidak dapat melanjutkan satu putaran lagi karena kehabisan bahan bakar.

Ketika ditanya apakah ia bisa lebih dekat dengan dua percobaan tanpa hambatan, ia mengakui: "Saya tidak tahu apakah kami bisa mencapai waktu yang sama dengan mereka."

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Russell celebrates a controversial pole © XPB Images

"Mereka tampil cepat sepanjang akhir pekan, jadi selamat untuk George. Tapi selain itu, sungguh luar biasa bisa berada di sini bersama Charles. Saya pikir ini penampilan yang sangat bagus untuk Ferrari, dan ini benar-benar mencerminkan kerja keras yang telah dilakukan semua orang di pabrik.

"Kami mendapatkan peningkatan baru akhir pekan ini pada mesin, yang merupakan langkah maju yang kecil. Kemudian kami juga menambahkan beberapa komponen kecil pada mobil, jadi setiap akhir pekan sungguh menyenangkan melihat mereka berusaha keras dan terus menambahkan komponen-komponen ini.

"Anda bisa melihat mereka lapar dan mereka terus berusaha, yang membuat saya sangat bangga, dan itulah mengapa kami berada di sini dan sedekat ini.

"Kemarin kami terpaut sekitar enam persepuluh detik di lintasan lurus, dan entah bagaimana hari ini kami lebih dekat. Jadi ya, sayangnya, akhir pekan ini cukup bagus."

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"Pagi ini di P3, saya merasa nyaman dengan putaran-putaran saya, lalu saat kualifikasi saya sedikit kesulitan dengan keseimbangan, terutama pada pengereman. Kemudian di Q3, saya melakukan kesalahan di Tikungan 1 dan kemudian Tikungan 3, dan kehilangan putaran itu.

"Itu benar-benar membuat saya tertekan, tentu saja, karena Anda harus menyelesaikan satu putaran dengan baik. Jadi, mengingat saya melewatkan putaran pertama itu, saya cukup senang dengan hasilnya."

Leclerc tinggalkan margin di lap terbaiknya

Leclerc tampaknya sudah meraih pole pertamanya musim ini setelah Max Verstappen menabrak di Tikungan 9, namun kebingungan menyusul karena secara luas diperkirakan bahwa bendera kuning ganda akan dikibarkan karena insiden tersebut.

Leclerc did not expect to find himself at the sharp end in qualifying

Seandainya hal itu terjadi, Ferrari akan meraih posisi satu-dua di sesi Sabtu, tetapi Russell yang jeli memperhatikan hanya bendera kuning tunggal yang dikibarkan, sehingga ia dapat mengurangi kecepatan di tikungan sebelum terus memacu mobilnya.

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"Sejujurnya, itu bukan lap yang istimewa," kata Leclerc tentang upayanya meraih posisi kedua.

"Itu adalah jenis lap di mana, ya, seperti yang saya katakan, saya hanya menginginkan kualifikasi yang bersih, saya hanya menginginkan lap yang bersih.

"Jadi, ketika Anda berada dalam pola pikir ini, mungkin Anda sedikit kehilangan ruang. Tapi saya tidak menyesalinya karena saya tetap tidak akan mengalahkan George. Jadi ya, posisi kedua adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan hari ini."