Russell Merasa Tidak Melakukan Pelanggaran pada Lap Pole GP Austria

George Russell laptime 1 menit 06,133 detik yang menakjubkan untuk menggagalkan upaya Ferrari mengunci baris depan di Red Bull Ring, sekaligus meraih pole position keempatnya musim ini.

Namun, pertanyaan langsung muncul mengenai apakah catatan waktu tersebut akan sah, mengingat ia mencetak waktu tersebut saat melewati bagian lintasan yang dikibarkan bendera kuning setelah Max Verstappen mengalami kecelakaan di Tikungan 9.

Rekan setimnya, Kimi Antonelli, memperlambat laju dan bersiap untuk berhenti, sesuai dengan persyaratan bendera kuning ganda, tetapi yang luar biasa, hanya bendera kuning tunggal yang dikibarkan di tikungan berkecepatan tinggi yang telah menjebak banyak pembalap di masa lalu.

Russell was fastest in qualifying

"Saya bahkan tidak melihat mobil itu [Verstappen] karena area limpasannya sangat jauh," kata Russell. "Saya pikir dalam situasi itu, satu bendera kuning sudah tepat, karena dua bendera kuning adalah bahaya langsung.

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"Anda tidak akan pernah mengurangi kecepatan 100 meter sebelum tikungan atau mengurangi kecepatan saat ada satu bendera kuning, Anda tidak akan pernah kehilangan kendali atas mobil.

"Anda tahu, Verstappen, satu-satunya alasan dia menabrak tembok sejauh itu adalah karena dia menyerang dan kehilangan kendali atas mobilnya. Jadi, Anda tahu, saya pikir satu bendera kuning sudah tepat.

"Saya pikir saya melakukan semuanya dengan benar untuk tetap terkendali, dan itu cerita yang sangat berbeda dengan dua bendera kuning."

Layar penunjuk waktu juga semakin menambah kebingungan, dengan trek sempat berada dalam kondisi bendera kuning ganda, meskipun periode ini hanya antara pukul 17:00:45-17:00:53. Russell melewati zona tersebut pada pukul 17:00:35, sehingga ia terbebas dari pelanggaran dengan selisih 10 detik, yang berarti ia hanya perlu menunjukkan bahwa ia telah mengurangi kecepatan.

Waktu tersebut menempatkan Russell dua persepuluh detik di depan Charles Leclerc di posisi kedua, dan tiga persepuluh detik di depan Antonelli, meskipun pembalap Italia itu sendiri telah mencatatkan waktu putaran yang lebih baik sebelum keluar dari lintasan.

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Russell celebrates his Austrian GP pole

Ketika ditanya dari mana kecepatan itu berasal setelah kualifikasi yang relatif stabil hingga saat itu, Russell mengakui: "Sejujurnya, jika saya punya jawabannya, kami akan berada di posisi pole setiap minggu.

"Seperti yang saya katakan pada hari Kamis, seperti ketika mobil bekerja dengan baik dan ban bekerja optimal, waktu putaran yang sangat besar muncul entah dari mana. Dan saya menjalani sesi yang sangat sulit.

"Saya hampir tersingkir di Q2. Putaran pertama saya di Q3 sangat bagus. Dan kemudian saya melewati tikungan pertama di putaran terakhir saya, dan saya unggul satu setengah persepuluh detik.

"Kemudian tikungan ketiga, unggul satu setengah persepuluh detik lagi, dan tikungan keempat, unggul satu setengah persepuluh detik lagi. Putaran itu luar biasa.

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"Kemudian, tentu saja, saya mendapat bendera kuning dan satu bendera kuning di sektor terakhir. Tapi saya melakukan manuver mengangkat pedal gas sejauh 100 meter, kehilangan banyak waktu, dan tetap saja... Saya tidak tahu. Saya tidak punya jawaban pasti.

"Saya akan menyelidiki bersama tim saya dari mana asalnya, tetapi rasanya sangat, sangat manis."