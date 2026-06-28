F1 GP Austria 2026: Starting Grid Balapan dari Sirkuit Red Bull Ring

Starting grid untuk balapan F1 GP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.

Russell beat the Ferrari drivers to pole
Russell beat the Ferrari drivers to pole
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George Russell akan memulai F1 GP Austria 2026 dari pole dalam sesi kualifikasi yang dramatis dan kontroversial di Spielberg.

Setelah dibebaskan dari pelanggaran bendera kuning menyusul kecelakaan yang dialami Max Verstappen di akhir balapan, Russell mempertahankan posisi pole.

Russell ditemani di barisan depan grid oleh Charles Leclerc, yang sempat terlihat seolah-olah telah melakukan cukup untuk mengamankan posisi pole.

Lewis Hamilton akan start dari baris kedua dengan Ferrari lainnya, sementara pemimpin klasemen kejuaraan Andrea Kimi Antonelli akan merasa dirugikan karena hanya finis di posisi keempat setelah membatalkan lap terakhirnya karena salah mengira telah melihat dua bendera kuning berkibar.

Meskipun mengalami kecelakaan, Verstappen akan start dari posisi kelima di depan Lando Norris dan Oscar Piastri dari McLaren, yang masing-masing berada di posisi keenam dan ketujuh.

Isack Hadjar akan start di posisi kedelapan, dengan Liam Lawson dan Arvid Lindblad dari Racing Bulls melengkapi sepuluh besar.

Di bagian paling belakang grid adalah Fernando Alonso dan Lance Stroll dari Aston Martin.

F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Starting Grid Lengkap

Pos PembalapNATTim
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
11Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
12Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
14Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
15Esteban OconFRATGR Haas F1 Team
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
17Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
21Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
F1 GP Austria 2026: Starting Grid Balapan dari Sirkuit Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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