F1 GP Austria 2026: Starting Grid Balapan dari Sirkuit Red Bull Ring

George Russell akan memulai F1 GP Austria 2026 dari pole dalam sesi kualifikasi yang dramatis dan kontroversial di Spielberg.

Setelah dibebaskan dari pelanggaran bendera kuning menyusul kecelakaan yang dialami Max Verstappen di akhir balapan, Russell mempertahankan posisi pole.

Russell ditemani di barisan depan grid oleh Charles Leclerc, yang sempat terlihat seolah-olah telah melakukan cukup untuk mengamankan posisi pole.

Lewis Hamilton akan start dari baris kedua dengan Ferrari lainnya, sementara pemimpin klasemen kejuaraan Andrea Kimi Antonelli akan merasa dirugikan karena hanya finis di posisi keempat setelah membatalkan lap terakhirnya karena salah mengira telah melihat dua bendera kuning berkibar.

Meskipun mengalami kecelakaan, Verstappen akan start dari posisi kelima di depan Lando Norris dan Oscar Piastri dari McLaren, yang masing-masing berada di posisi keenam dan ketujuh.

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Isack Hadjar akan start di posisi kedelapan, dengan Liam Lawson dan Arvid Lindblad dari Racing Bulls melengkapi sepuluh besar.

Di bagian paling belakang grid adalah Fernando Alonso dan Lance Stroll dari Aston Martin.