F1 GP Austria 2026: Starting Grid Balapan dari Sirkuit Red Bull Ring
Starting grid untuk balapan F1 GP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.
George Russell akan memulai F1 GP Austria 2026 dari pole dalam sesi kualifikasi yang dramatis dan kontroversial di Spielberg.
Setelah dibebaskan dari pelanggaran bendera kuning menyusul kecelakaan yang dialami Max Verstappen di akhir balapan, Russell mempertahankan posisi pole.
Russell ditemani di barisan depan grid oleh Charles Leclerc, yang sempat terlihat seolah-olah telah melakukan cukup untuk mengamankan posisi pole.
Lewis Hamilton akan start dari baris kedua dengan Ferrari lainnya, sementara pemimpin klasemen kejuaraan Andrea Kimi Antonelli akan merasa dirugikan karena hanya finis di posisi keempat setelah membatalkan lap terakhirnya karena salah mengira telah melihat dua bendera kuning berkibar.
Meskipun mengalami kecelakaan, Verstappen akan start dari posisi kelima di depan Lando Norris dan Oscar Piastri dari McLaren, yang masing-masing berada di posisi keenam dan ketujuh.
Isack Hadjar akan start di posisi kedelapan, dengan Liam Lawson dan Arvid Lindblad dari Racing Bulls melengkapi sepuluh besar.
Di bagian paling belakang grid adalah Fernando Alonso dan Lance Stroll dari Aston Martin.
F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Starting Grid Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|11
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|17
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|18
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|19
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|21
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team