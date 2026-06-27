F1 GP Austria 2026: Russell Ungguli Duo Ferrari untuk Pole di Spielberg

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.

Russell celebrates a controversial pole
Russell celebrates a controversial pole
© XPB Images
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George Russell meraih pole position pada kualifikasi F1 GP Austria 2026.

Pembalap Mercedes itu menggagalkan upaya Ferrari untuk mengamankan grid 1-2 setelah tampaknya melaju melewati bagian di mana bendera kuning ganda dikibarkan menyusul kecelakaan yang dialami Max Verstappen.

Namun, tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil setelah hanya satu bendera kuning yang ditampilkan di layar, meskipun bendera dan papan menunjukkan sebaliknya.

Charles Leclerc dan Lewis Hamilton berada di posisi kedua dan ketiga, dengan Kimi Antonelli - yang sepenuhnya membatalkan lapnya karena bendera kuning berkibar ganda - berada di posisi keempat.

Meskipun mengalami kecelakaan, Verstappen akan memulai balapan dari posisi kelima, ia akan berbagi baris ketiga dengan Lando Norris (McLaren).

McLaren dan Red Bull lainnya menempati baris keempat, dengan Oscar Piastri berada di depan Isack Hadjar.  Racing Bulls menempati baris kelima dengan Liam Lawson di depan Arvid Linblad.

Pierre Gasly hampir saja lolos ke Q3, tetapi ia harus puas berada di posisi ke-11, dengan Gabriel Bortoleto (Audi) berada di sampingnya.

Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon dan Franco Colapinto menjadi pembalap lain yang tersingkir di Q2 untuk Haas F1, Audi, dan Alpine.

Williams gagal menempatkan kedua mobilnya lolos ke Q2, dengan Carlos Sainz hanya berada di P17, tepat di depan Alex Albon.

Cadillac dan Aston Martin kembali jadi tim paling lambat di kualifikasi, dan mengisi dua baris terakhir di grid.

F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m07.398s1m06.979s1m06.113s
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m07.543s1m07.030s1m06.349s
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m07.290s1m06.994s1m06.408s
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m07.083s1m06.763s1m06.414s
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m07.407s1m07.183s1m06.475s
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m07.259s1m06.897s1m06.502s
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m07.487s1m06.890s1m06.511s
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m07.408s1m07.136s1m06.632s
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m07.385s1m07.136s1m06.955s
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m07.549s1m07.155s1m07.007s
11Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m08.038s1m07.223s 
12Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1n08.035s1m07.293s 
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m08.061s1m07.523s 
14Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m08.066s1m07.611s 
15Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m08.231s1m07.817s 
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m07.894s1m08.171s 
17Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m08.252s  
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m08.509s  
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m08.945s  
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m09.030s  
21Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m09.942s  
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m10.363s  

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F1 GP Austria 2026: Russell Ungguli Duo Ferrari untuk Pole di Spielberg
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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