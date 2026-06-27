F1 GP Austria 2026: Russell Ungguli Duo Ferrari untuk Pole di Spielberg
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.
George Russell meraih pole position pada kualifikasi F1 GP Austria 2026.
Pembalap Mercedes itu menggagalkan upaya Ferrari untuk mengamankan grid 1-2 setelah tampaknya melaju melewati bagian di mana bendera kuning ganda dikibarkan menyusul kecelakaan yang dialami Max Verstappen.
Namun, tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil setelah hanya satu bendera kuning yang ditampilkan di layar, meskipun bendera dan papan menunjukkan sebaliknya.
Charles Leclerc dan Lewis Hamilton berada di posisi kedua dan ketiga, dengan Kimi Antonelli - yang sepenuhnya membatalkan lapnya karena bendera kuning berkibar ganda - berada di posisi keempat.
Meskipun mengalami kecelakaan, Verstappen akan memulai balapan dari posisi kelima, ia akan berbagi baris ketiga dengan Lando Norris (McLaren).
McLaren dan Red Bull lainnya menempati baris keempat, dengan Oscar Piastri berada di depan Isack Hadjar. Racing Bulls menempati baris kelima dengan Liam Lawson di depan Arvid Linblad.
Pierre Gasly hampir saja lolos ke Q3, tetapi ia harus puas berada di posisi ke-11, dengan Gabriel Bortoleto (Audi) berada di sampingnya.
Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon dan Franco Colapinto menjadi pembalap lain yang tersingkir di Q2 untuk Haas F1, Audi, dan Alpine.
Williams gagal menempatkan kedua mobilnya lolos ke Q2, dengan Carlos Sainz hanya berada di P17, tepat di depan Alex Albon.
Cadillac dan Aston Martin kembali jadi tim paling lambat di kualifikasi, dan mengisi dua baris terakhir di grid.
F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m07.398s
|1m06.979s
|1m06.113s
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m07.543s
|1m07.030s
|1m06.349s
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m07.290s
|1m06.994s
|1m06.408s
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m07.083s
|1m06.763s
|1m06.414s
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m07.407s
|1m07.183s
|1m06.475s
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m07.259s
|1m06.897s
|1m06.502s
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m07.487s
|1m06.890s
|1m06.511s
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m07.408s
|1m07.136s
|1m06.632s
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m07.385s
|1m07.136s
|1m06.955s
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m07.549s
|1m07.155s
|1m07.007s
|11
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m08.038s
|1m07.223s
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1n08.035s
|1m07.293s
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m08.061s
|1m07.523s
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m08.066s
|1m07.611s
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m08.231s
|1m07.817s
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m07.894s
|1m08.171s
|17
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m08.252s
|18
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m08.509s
|19
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m08.945s
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m09.030s
|21
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m09.942s
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.363s