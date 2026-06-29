Charles Leclerc Kebingungan dengan Performanya di GP Austria

Charles Leclerc dibuat bingung oleh performanya di Grand Prix Austria Formula 1, mengakui bahwa 'selalu ada alasan mengapa saya kesulitan'.

Leclerc sedang menghadapi kesulitan di Ferrari, dengan gagal finis di Monaco dan Barcelona, ​​keduanya terjadi setelah kecelakaan di sesi kualifikasi.

Namun, ia tampaknya telah membalikkan keadaan pada hari Sabtu dengan menempatkan Ferrari-nya di barisan depan grid bersama pemenang balapan, George Russell.

Leclerc came close to taking Ferrari's first pole of 2026

Namun, ia gagal mengubah performanya di hari Sabtu menjadi poin yang berarti, karena ia hanya mengumpulkan empat poin dan finis di posisi kedelapan, tertinggal satu putaran dari George Russell yang memenangi balapan.

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Ketika ditanya oleh Crash.net tentang kesulitan yang terus dialaminya, Leclerc mengatakan: "Ini adalah balapan yang sangat sulit. Grip ban sangat, sangat rendah secara keseluruhan. Saya kesulitan mengendalikan mobil dan ban, terutama ban belakang, karena grip ban belakang sangat kurang.

"Tapi ya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya rasa saya telah bekerja sangat keras dalam beberapa minggu terakhir karena selalu ada satu atau lain alasan yang membuat saya kesulitan pada hari Minggu atau Sabtu.

"Namun saat ini, selalu ada alasan mengapa ada kesulitan, dan itu mungkin berarti bahwa saya sebenarnya tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang saya inginkan dari mobil ini, dan ya, saya harus menemukannya."

Leclerc battles Hadjar © XPB Images

Melihat kembali apakah mobil Ferrari di Austria lebih cocok untuk kecepatan satu putaran, Leclerc tidak yakin mengapa keadaan berubah begitu drastis dalam semalam.

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Ia menambahkan: "Ini selalu sedikit pertaruhan, tetapi ini sebuah perasaan. Saya pikir itu adalah arah yang benar. Kemarin, saya cukup senang dengan mobilnya, tetapi itu bukan arah yang tepat hari ini."

Ketika ditanya apakah masalahnya terkait dengan oversteer dan understeer, atau apakah ada sesuatu yang lebih serius di balik masalahnya, Leclerc berkata: "Banyak hal yang disebabkan oleh itu.

"Saya pikir karakteristik mobil juga sangat memengaruhi performa tahun ini, karena akhir pekan ini kami lebih banyak berada di posisi bertahan. Maksud saya, terutama dalam balapan, karena di kualifikasi, kami tidak terlalu buruk.

"Tapi secara keseluruhan kami kurang kompetitif. Jadi ya, sedikit dari semuanya, tetapi mungkin keseimbangan mobil."