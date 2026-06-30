Hamilton Sadar Ferrari Masih Belum Bisa Menyamai Mercedes

Lewis Hamilton menghadapi realita terkait jarak Ferrari ke Mercedes setelah Grand Prix Austria yang sulit.

Hamilton in Austria
Hamilton in Austria
© XPB Images
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Lewis Hamilton mengakui bahwa Ferrari tidak akan mampu menandingi kekuatan Mercedes "untuk sementara waktu" setelah finis di posisi kelima yang jauh pada Grand Prix Austria.

Hamilton datang ke Spielberg berbekal momentum dari kemenangan Formula 1 ke-106 dua pekan lalu di Barcelona saat Ferrari memperkenalkan paket upgrade signifikan.

Meski membawa Power Unit yang telah ditingkatkan di Red Bull Ring, juara dunia tujuh kali itu tidak mampu mengubah start posisi ketiga menjadi podium.

Menanggapi dugaan bahwa Ferrari mungkin akan membawa peningkatan performa lagi dalam waktu dekat, Hamilton mengatakan kepada Sky Sports F1, "Kita harus berusaha sangat keras untuk melihat kapan kita bisa mendapatkan peningkatan tenaga berikutnya."

Hamilton and Verstappen had an epic battle
Hamilton and Verstappen had an epic battle

"Tapi ya, saat Anda berada di sekitar orang-orang ini, itu hanya soal pengerahan tenaga. Rasanya tidak begitu seperti tenaga karena saat Anda mulai keluar dari tikungan, rasanya seperti Anda memiliki tenaga yang besar, tetapi pada akhirnya itu hanya soal pengerahan tenaga.

"Mobil kami mati mesin, dan Anda tahu, terutama Mercedes, mereka terus melaju. Jadi kita harus melihat mengapa dan bagaimana kita dapat memperbaikinya, tetapi itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat."

Di Barcelona, ​​Hamilton dan Ferrari mengambil risiko dengan strategi tiga kali pit stop yang agresif untuk mengatasi tingkat degradasi ban yang tinggi yang diperkirakan terjadi pada suhu tinggi.

Dengan kondisi serupa di Austria, Ferrari mencoba menjalankan strategi tersebut lagi, dengan Hamilton menggunakan ketiga kompon ban sepanjang 71 lap.

"Saya tidak setuju dengan ban mana pun hari ini," tambahnya. "Saya katakan, ini balapan yang sangat, sangat sulit."

Ferrari could not match its qualifying pace on SUnday
Ferrari could not match its qualifying pace on SUnday

"Pertama, cuacanya sangat panas. Sejujurnya, start saya tidak terlalu bagus. Start saya buruk, tapi kemudian saya menyerang.

"Jelas saya berhasil melewati Charles dan kemudian saya pikir situasinya tidak terlalu buruk di beberapa lap pertama dengan George. Saya sempat bertahan sebentar, lalu ban belakang langsung kehilangan cengkeramannya di setiap set."

"Entah kenapa, keseimbangan mobil sangat terbuka, sangat sulit dikendalikan. Pada hari Jumat, kami tertinggal enam persepuluh detik hanya dalam kecepatan lurus, dan saya harus melihat bagaimana situasinya hari ini, tetapi saya yakin itu tidak sedikit.

"Tetapi juga dari segi cengkeraman, kami tidak bisa mengimbangi semua orang hari ini."

Hamilton Sadar Ferrari Masih Belum Bisa Menyamai Mercedes
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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