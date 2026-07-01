Hamilton Temukan Harapan untuk Balapan Kandang di Silverstone

Lewis Hamilton memberi penggemar Inggris alasan untuk berharap menjelang akhir pekan Formula 1 di Silverstone.

Hamilton in Austria
Hamilton in Austria
© XPB Images
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Lewis Hamilton menuju Silverstone dengan ambisi meraih kemenangan Grand Prix Inggris kesembilannya, dan yang pertama bersama Ferrari.

Hamilton sering kali menemukan kecepatan ekstra saat balapan di depan para penggemarnya sendiri, dan setelah akhir pekan yang sulit di Red Bull Ring saat ia hanya finis kelima, juara dunia tujuh kali itu menyadari tantangan yang akan dihadapinya di sirkuit Silverstone yang berkecepatan tinggi.

"Banyak jalan lurus dan banyak area deployment, dan tidak banyak tempat untuk memulihkan daya," katanya kepada media, termasuk Crash.net.

Hamilton took his first win with Ferrari in Barcelona
Hamilton took his first win with Ferrari in Barcelona

"Jadi, mungkin defisitnya tidak akan sebesar di sini. Saya tidak tahu. Tapi, ada lebih banyak lintasan lurus. Jadi, sulit untuk mengatakannya.

"Saya harap kita berada di posisi yang lebih baik. Saya harap hanya dengan dukungan para penggemar di sana, kita bisa meningkatkan performa."

Over half a million people are expected to attend the British Grand Prix across the four days. 

Having scored his first victory with Ferrari in Spain, expectations quickly rose that Hamilton could repeat the feat on home soil. After being joined on that podium by George Russell and Lando Norris, completing an incredibly rare all-British podium, there is a lot for the home fans to be excited about. 

Hamilton in Austria
Hamilton in Austria
© XPB Images

'Reality Check' di Spielberg

Ditanya apakah akhir pekan di Austria telah menurunkan kepercayaan dirinya setelah kemenangan Spanyol, Hamilton berkata: "Saya pikir ini lebih merupakan sebuah reality check.

"Saya pikir kita tidak tahu mengapa kita begitu kompetitif pada hari Minggu di Barcelona. Saya pikir itu adalah trek yang sangat kuat bagi saya. Saya memilih strategi yang menurut pengalaman saya, saya tahu akan berhasil dengan suhu mesin yang kami miliki, seperti tahun 2021, Anda tahu.

"Kemudian, dalam balapan, saya pikir kita lebih terpukul dengan kenyataan, yaitu bahwa kita masih memiliki mobil yang bagus, tetapi kita tertinggal dibandingkan dengan Mercedes, hanya dalam hal kecepatan.

"Mereka lebih cepat. Dan, kita masih harus terus berkembang. Bukan berarti kita tidak bisa memperkecil jarak itu, hanya saja satu kemenangan tidak berarti kita akan selalu mengalahkan mereka."

"Justru sebaliknya. Kami masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami masih harus terus meningkatkan performa mobil, terutama tenaga, di situlah kami harus terus berupaya untuk mencapai batasnya."

Hamilton Temukan Harapan untuk Balapan Kandang di Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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