Russell Diunggulkan dalam "Pertarungan Psikologis" Lawan Antonelli

George Russell mendapatkan dukungan dari bos tim pertamanya di F1 untuk unggul dalam "pertarungan psikologis" melawan rekan setimnya di Mercedes, Kimi Antonelli, dalam perebutan gelar juara.

Claire Williams adalah Team Principal Williams selama tiga tahun Russell bersama tim tersebut, membantu membimbing pembalap Inggris itu melalui fase awal kariernya di Formula 1.

Berstatus pembalap junior Mercedes saat itu, Russell tidak langsung bergabung dengan tim pabrikan saat melakukan debutnya di F1 pada tahun 2019.

Kesempatan pertamanya bersama Mercedes datang pada Grand Prix Sakhir 2020 untuk menggantikan Lewis Hamilton yang dinyatakan positif Covid. Russell akhirnya naik ke tim pabrikan pada tahun 2022, yang menandai awal era ground effect dan akhir dominasi Mercedes.

Claire Williams and George Russell © XPB Images

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Setelah beberapa tahun melihat Red Bull dan McLaren mendominasi, Russell akhirnya memiliki kesempatan pertamanya memperebutkan gelar tahun 2026 saat Mercedes mengawali era baru F1 sebagai tim teratas.

Russell membuka musim tersebut dengan memenangi Grand Prix Australia di Melbourne, tapi setelahnya ia harus melihat rekan satu timnya, Andrea Kimi Antonelli, mendominasi dengan lima kemenangan beruntun.

Pembalap Inggris itu akhirnya kembali meraih kemenangan akhir pekan lalu di Austria, memangkas keunggulan Antonelli menjadi 40 poin.

Itu masih selisih yang cukup besar, tapi Williams meyakini Russell punya kemampuan untuk mengejar jarak poin itu sepenuhnya.

“Pada akhirnya, pertarungan psikologislah yang memenangkan perang, dan saya pikir George, karena dia mungkin memiliki kematangan yang lebih tinggi daripada Kimi pada tahap ini, hanya dari segi angka semata, saya pikir di situlah dia akan memenangkan pertarungan,” kata Williams.

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“Dari pengalaman saya dengan George, saya pikir dia sangat mampu memenangkan pertarungan psikologis itu ketika mencoba memenangkan kejuaraan dunia, bersaing untuk itu melawan rekan satu tim Anda, yang pasti akan menjadi pesaing terberat yang Anda miliki, karena Anda menggunakan peralatan yang sama.

“Keunggulan George adalah dia cukup sadar diri dan dia akan duduk di sana berpikir setiap hari, apa yang perlu saya lakukan untuk melampaui rekan satu tim saya? Bagaimana saya bisa memenangkan pertarungan itu?”

Russell celebrates his win in Austria

Russell memang kurang beruntung dalam beberapa kesempatan tahun ini, dengan masalah keandalan dan periode Safety Car yang menghambat performa kuatnya yang seharusnya bisa menghasilkan kemenangan balapan lebih lanjut.

Mengomentari 'kedewasaan' Russell dalam momen-momen ini, Williams menambahkan: “George sangat teliti, dan dia seorang perfeksionis, dan saya pikir itu hanya bisa menjadi keuntungan dalam posisi yang dia hadapi tahun ini.

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“Dia dulu bercerita tentang balap kart bersama ayahnya ketika dia masih sangat muda. Saya pikir orang-orang biasa memanggilnya Kakek karena dia berperilaku sangat dewasa untuk usianya, dan saya pikir tingkat kedewasaan itu memberinya tingkat perfeksionisme tersebut.

“Itulah George, bukan? Dia sangat tertutup dan fokus, dan baginya dia harus melakukan segalanya dengan kemampuan terbaiknya.”