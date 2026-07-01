McLaren Ungkap Livery Throwback untuk Grand Prix Inggris

McLaren telah meluncurkan livery throwback yang terinspirasi oleh M2B untuk balapan kandangnya di Grand Prix Formula 1 Inggris akhir pekan ini.

Tim yang berbasis di Woking ini telah meninggalkan warna pepaya cerah untuk putaran akhir pekan ini di Silverstone dan memilih desain retro yang terinspirasi oleh mobil F1 pertama mereka.

Mobil tersebut adalah McLaren M2B, yang menjadi andalan pada musim debut tim di F1 tahun 1966 dengan pemilik sekaligus pembalap Bruce McLaren dan Chris Amon.

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Meski bukan mobil paling sukses yang keluar dari Woking, M2B tetap tampil impresif dengan torehan poin di tahun pertamanya saat Bruce McLaren finis keenam di Grand Prix Inggris dan kelima di Amerika Serikat.

Mobil ini dikendarai dengan dua mesin: Ford 406 3.0 V8 dan Serenissima V8, meskipun keduanya tidak terlalu cepat atau andal.

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M2B digantikan oleh M4B untuk musim 1967 dan ditenagai oleh BRM V8.

Untuk menandai ulang tahun ke-60 musim debut McLaren di F1 dan poin pertama mereka di Grand Prix Inggris, tim akan berlomba dengan warna putih dan hijau M2B di Silverstone.

Ini adalah livery spesial kedua McLaren tahun ini untuk merayakan tonggak sejarah, setelah sebelumnya menggunakan skema warna yang direvisi di Monaco sebagai bagian dari perayaan grand prix ke-1000 mereka.

McLaren datang ke Grand Prix kandang mereka di Silverstone berada di posisi ketiga klasemen konstruktor di belakang Mercedes dan Ferrari.

Musim 2026 bukanlah musim yang mudah bagi juara bertahan pembalap dan tim, karena mereka belum memenangkan satu pun Grand Prix.

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Lando Norris memenangkan Sprint Race di Miami, sementara posisi kedua di Grand Prix Jepang dan Miami menjadi sorotan hari Minggu sejauh ini bagi McLaren.

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Pada Grand Prix Austria sebelumnya, Norris finis di urutan ketujuh, sementara Norris berada di urutan keempat.

Norris memenangkan Grand Prix Inggris tahun lalu, memimpin tim meraih posisi 1-2 di depan rekan setimnya, Oscar Piastri.

“Livery Silverstone kami adalah perayaan dari tempat kami memulai dan semua yang telah kami bangun sejak saat itu,” kata Chief Marketing Officer McLaren, Louise McWen.

“McLaren M2B mewakili awal dari perjalanan yang ditandai dengan inovasi tanpa henti dan keyakinan akan kemungkinan, dan desain ini menghidupkan semangat itu.

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“Kemitraan kami dengan Google Gemini didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama.

“Bersama-sama, kami mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat membuka cara-cara baru untuk berinovasi, mengulang, dan mendorong kinerja ke depan, baik di dalam maupun di luar lintasan.

"Desain livery ini merupakan ekspresi yang kuat dari pola pikir bersama tersebut, menghormati warisan kami sambil menatap masa depan dengan teguh.”