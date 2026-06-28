F1 GP Austria 2026: Russell Jaga Harapan Gelar dengan Kemenangan

George Russell mengungguli Max Verstappen untuk meraih kemenangan penting DI Grand Prix Austria, menjaga peluangnya meraih gelar juara F1 saat Mercedes kembali ke jalur kemenangan.

Setelah mengalami kekalahan pertamanya musim ini oleh Ferrari dan Lewis Hamilton pada putaran sebelumnya Barcelona, ​​Mercedes kembali dengan gaya saat Russell mengubah posisi terdepan yang kontroversial menjadi kemenangan keduanya musim ini di Spielberg.

Russell tetap tenang sepanjang balapan dan mampu meredam ancaman Verstappen, yang mendapatkan dorongan dari upgrade besar Red Bull untuk meraih hasil terbaik tim di musim 2026 pada balapan kandangnya.

Russell claimed his second win of F1 2026

Kemenangan ini mengembalikan momentum Russell setelah serangkaian nasib buruk dan dikalahkan rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang hampir menyusul Verstappen di garis finis tetapi finis di podium ketiga dengan selisih hanya dua detik antara tiga pembalap teratas.

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Russell kembali naik ke posisi kedua di klasemen kejuaraan pembalap dan mengurangi keunggulan Antonelli menjadi 40 poin saat Russell kembali finis di atas Antonelli untuk dua balapan beruntun.

Oscar Piastri finis di posisi keempat yang nyaman untuk McLaren, di depan Hamilton, yang harus puas dengan posisi kelima setelah sempat berpeluang meraih podium di awal balapan, dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan musuh lamanya, Verstappen.

Hamilton and Verstappen had an epic battle

Isack Hadjar finis keenam di mobil Red Bull lainnya, di depan juara dunia bertahan Lando Norris, yang tampil mengecewakan untuk McLaren di posisi ketujuh.

Balapan yang sulit bagi Charles Leclerc, yang finis jauh di posisi kedelapan setelah harus melakukan pit stop di akhir balapan karena kesulitan dengan ban Hard.

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Liam Lawson dan Arvid Lindblad dari Racing Bulls melengkapi posisi perolehan poin di urutan kesembilan dan kesepuluh.

Empat mobil gagal finis karena Williams milik Carlos Sainz mengalami kerusakan di lintasan lurus start-finish, sementara Aston Martin milik Lance Stroll mengalami masalah yang diduga terkait dengan ERS.

Cadillac mengalami balapan yang buruk dengan kedua mobilnya terpaksa mundur dalam lima lap pertama karena masalah terkait rem.