F1 GP Austria 2026: Russell Jaga Harapan Gelar dengan Kemenangan
Hasil lengkap F1 GP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.
George Russell mengungguli Max Verstappen untuk meraih kemenangan penting DI Grand Prix Austria, menjaga peluangnya meraih gelar juara F1 saat Mercedes kembali ke jalur kemenangan.
Setelah mengalami kekalahan pertamanya musim ini oleh Ferrari dan Lewis Hamilton pada putaran sebelumnya Barcelona, Mercedes kembali dengan gaya saat Russell mengubah posisi terdepan yang kontroversial menjadi kemenangan keduanya musim ini di Spielberg.
Russell tetap tenang sepanjang balapan dan mampu meredam ancaman Verstappen, yang mendapatkan dorongan dari upgrade besar Red Bull untuk meraih hasil terbaik tim di musim 2026 pada balapan kandangnya.
Kemenangan ini mengembalikan momentum Russell setelah serangkaian nasib buruk dan dikalahkan rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang hampir menyusul Verstappen di garis finis tetapi finis di podium ketiga dengan selisih hanya dua detik antara tiga pembalap teratas.
Russell kembali naik ke posisi kedua di klasemen kejuaraan pembalap dan mengurangi keunggulan Antonelli menjadi 40 poin saat Russell kembali finis di atas Antonelli untuk dua balapan beruntun.
Oscar Piastri finis di posisi keempat yang nyaman untuk McLaren, di depan Hamilton, yang harus puas dengan posisi kelima setelah sempat berpeluang meraih podium di awal balapan, dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan musuh lamanya, Verstappen.
Isack Hadjar finis keenam di mobil Red Bull lainnya, di depan juara dunia bertahan Lando Norris, yang tampil mengecewakan untuk McLaren di posisi ketujuh.
Balapan yang sulit bagi Charles Leclerc, yang finis jauh di posisi kedelapan setelah harus melakukan pit stop di akhir balapan karena kesulitan dengan ban Hard.
Liam Lawson dan Arvid Lindblad dari Racing Bulls melengkapi posisi perolehan poin di urutan kesembilan dan kesepuluh.
Empat mobil gagal finis karena Williams milik Carlos Sainz mengalami kerusakan di lintasan lurus start-finish, sementara Aston Martin milik Lance Stroll mengalami masalah yang diduga terkait dengan ERS.
Cadillac mengalami balapan yang buruk dengan kedua mobilnya terpaksa mundur dalam lima lap pertama karena masalah terkait rem.
F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|71
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|+1.611s
|3
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+1.986s
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|+21.809s
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+26.393s
|6
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|+31.505s
|7
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|+45.659s
|8
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+1 Lap
|9
|Liam Lawson
|NZD
|Racing Bulls
|+1 Lap
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Racing Bulls
|+1 Lap
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|+1 Lap
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|+1 Lap
|13
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+1 Lap
|14
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|+1 Lap
|15
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+1 Lap
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|+2 Laps
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|+2 Laps
|DNF
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+3 Laps
|DNF
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+26 Laps
|DNF
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|+48 Laps
|DNF
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|+67 Laps
|DNF
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|+69 Laps