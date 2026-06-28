F1 GP Austria 2026: Russell Jaga Harapan Gelar dengan Kemenangan

Hasil lengkap F1 GP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.

Verstappen and Antonelli in Austria
Verstappen and Antonelli in Austria
© XPB Images
Add as a preferred source

George Russell mengungguli Max Verstappen untuk meraih kemenangan penting DI Grand Prix Austria, menjaga peluangnya meraih gelar juara F1 saat Mercedes kembali ke jalur kemenangan.

Setelah mengalami kekalahan pertamanya musim ini oleh Ferrari dan Lewis Hamilton pada putaran sebelumnya Barcelona, ​​Mercedes kembali dengan gaya saat Russell mengubah posisi terdepan yang kontroversial menjadi kemenangan keduanya musim ini di Spielberg.

Russell tetap tenang sepanjang balapan dan mampu meredam ancaman Verstappen, yang mendapatkan dorongan dari upgrade besar Red Bull untuk meraih hasil terbaik tim di musim 2026 pada balapan kandangnya.

Russell claimed his second win of F1 2026
Russell claimed his second win of F1 2026

Kemenangan ini mengembalikan momentum Russell setelah serangkaian nasib buruk dan dikalahkan rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang hampir menyusul Verstappen di garis finis tetapi finis di podium ketiga dengan selisih hanya dua detik antara tiga pembalap teratas.

Russell kembali naik ke posisi kedua di klasemen kejuaraan pembalap dan mengurangi keunggulan Antonelli menjadi 40 poin saat Russell kembali finis di atas Antonelli untuk dua balapan beruntun.

Oscar Piastri finis di posisi keempat yang nyaman untuk McLaren, di depan Hamilton, yang harus puas dengan posisi kelima setelah sempat berpeluang meraih podium di awal balapan, dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan musuh lamanya, Verstappen.

Hamilton and Verstappen had an epic battle
Hamilton and Verstappen had an epic battle

Isack Hadjar finis keenam di mobil Red Bull lainnya, di depan juara dunia bertahan Lando Norris, yang tampil mengecewakan untuk McLaren di posisi ketujuh.

Balapan yang sulit bagi Charles Leclerc, yang finis jauh di posisi kedelapan setelah harus melakukan pit stop di akhir balapan karena kesulitan dengan ban Hard.

Liam Lawson dan Arvid Lindblad dari Racing Bulls melengkapi posisi perolehan poin di urutan kesembilan dan kesepuluh.

Empat mobil gagal finis karena Williams milik Carlos Sainz mengalami kerusakan di lintasan lurus start-finish, sementara Aston Martin milik Lance Stroll mengalami masalah yang diduga terkait dengan ERS.

Cadillac mengalami balapan yang buruk dengan kedua mobilnya terpaksa mundur dalam lima lap pertama karena masalah terkait rem. 

F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team71
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+1.611s
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+1.986s
4Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team+21.809s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+26.393s
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing+31.505s
7Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team+45.659s
8Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+1 Lap
9Liam LawsonNZDRacing Bulls+1 Lap
10Arvid LindbladGBRRacing Bulls+1 Lap
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+1 Lap
12Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+1 Lap
13Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 Lap
14Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team+1 Lap
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 Lap
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+2 Laps
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team+2 Laps
DNFFernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+3 Laps
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+26 Laps
DNFCarlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+48 Laps
DNFSergio PerezMEXCadillac F1 Team+67 Laps
DNFValtteri BottasFINCadillac F1 Team+69 Laps

In this article

F1 GP Austria 2026: Russell Jaga Harapan Gelar dengan Kemenangan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 Results
F1 GP Austria 2026: Russell Ungguli Duo Ferrari untuk Pole di Spielberg
22h ago
Russell celebrates a controversial pole
F1 Results
F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice 3 dari Red Bull Ring
27/06/26
Hadjar in Austria
F1 Results
F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice Jumat dari Red Bull Ring
26/06/26
Bearman in Austria
F1 News
Wolff Mengecilkan Pesan Radionya ke Hamilton di Austria
05/07/23
(L to R): Toto Wolff (GER) Mercedes AMG F1 Shareholder and Executive Director with Lewis Hamilton (GBR) Mercedes AMG F1.
F1 News
Wolff Akui Mercedes "Tidak Punya Kecepatan" di Austria
04/07/23
F1 GP Austria 2026: Russell Jaga Harapan Gelar dengan Kemenangan
F1 News
Peringkat pembalap GP Austria 2023: Verstappen dan satu lainnya mendapatkan skor sempurna
02/07/23
1st place Max Verstappen (NLD) Red B

Latest News

F1 News
F1 GP Austria 2026: Starting Grid Balapan dari Sirkuit Red Bull Ring
3h ago
Russell beat the Ferrari drivers to pole
F1 News
Hamilton Jelaskan Strategi Ferrari untuk Kalahkan Mercedes di GP Austria
4h ago
Hamilton ponders strategy in Austria
F1 News
Russell Merasa Tidak Melakukan Pelanggaran pada Lap Pole GP Austria
6h ago
Russell celebrates in Austria
F1 News
Alonso Ungkap Kekhawatiran Cost-Cap saat Tim Teratas Terus Bawa Upgrade
21h ago
Alonso in Austria
F1 News
Pembicaraan Rahasia McLaren Mencuat saat Vestappen Menimbang Opsinya
21h ago
Verstappen could join Lambiase at McLaren, if rumours are to be believed

More News

F1 News
Red Bull Soroti "Implikasi Besar" Jika Keputusan ADUO Tidak Berubah
21h ago
Hadjar in Austria
F1 News
Ferrari Bertaruh dengan ADUO saat Meningkatkan Power Unit
21h ago
Hamilton in Austria
F1 News
Toto Wolff confirms George Russell to remain at Mercedes with Max Verstappen 'off the radar'
27/06/26
Wolff has confirmed that Antonelli and Russell will remain with Mercedes
F1 News
George Russell Waspadai Ancaman McLaren di Red Bull Ring
27/06/26
Russell in Austria
F1 News
Hamilton Ungkap Cedera Leher dari Kecelakaan Tes Barcelona 2025
25/06/26
Hamilton revealed he injured his neck in a crash last year