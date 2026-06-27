Red Bull Soroti "Implikasi Besar" Jika Keputusan ADUO Tidak Berubah

Team Principal Red Bull Racing, Laurent Mekies, mengakui akan ada "implikasi besar" bagi tim jika FIA tidak mengubah pendiriannya terkait peringkat ADUO.

Mesin Ford V6 Red Bull dianggap sebagai yang terbaik di grid dan dengan demikian menjadi patokan bagi rival, dan memberi mereka token peningkatan yang sudah mulai dipakai di Austria.

Ketika Red Bull mempertanyakan temuan tersebut, FIA setuju untuk melakukan peninjauan data, tanpa mengubah metodologi yang digunakan. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi dari peninjauan tersebut.

“Kami telah menerima informasi awal dari FIA, dan ya, kami sangat terkejut dengan informasi awal ini,” kata Mekies. “Sejak saat itu, kami telah melakukan diskusi yang sangat konstruktif dengan FIA.

Mekies in Austria © XPB Images

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“Mereka sedang melakukan peninjauan, kami bertukar data sebanyak mungkin untuk memastikan mereka mendapatkan gambaran yang benar dan lengkap, karena, seperti yang Anda katakan, kami tidak hanya memiliki perasaan yang berbeda tentang hasil ini, tetapi juga hal ini memiliki implikasi besar untuk tahun ini dan tahun depan.

“Jadi, yang terpenting, untuk olahraga ini, adalah agar kita mendapatkan hasil yang benar, dan jelas bagi Red Bull Racing, dampak dari berada di satu sisi atau di sisi lain akan sangat besar.”

Ketika ditanya apakah Red Bull diakali oleh pabrikan lain, dia berkata: “Ada risiko besar di sana untuk Red Bull, jadi Anda benar sekali dalam mengungkapkan risiko itu. Itulah salah satu alasan mengapa sangat penting bagi Red Bull, dan secara umum bagi olahraga ini, agar kita mendapatkan gambaran yang tepat.

“Dan sekali lagi, kami berterima kasih kepada FIA karena telah meluangkan waktu untuk merilis kesimpulan mereka. Dan ya, Anda selalu ingin mencapai kesimpulan lebih awal, tetapi lebih penting bahwa kita mencapai kesimpulan yang tepat, meskipun membutuhkan sedikit lebih banyak waktu.”

Red Bull has brought extensive upgrades to its home race in Austria

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Seperti pabrikan lain, Red Bull telah melakukan pengembangan terhadap Power Unitnya, tetapi saat ini berada dalam posisi tidak dapat membawa peningkatan mesin V6 ke lintasan.

“Kami tidak mengharapkan hasil awal seperti itu dari FIA,” katanya. “Saat ini, kami tidak mengubah strategi apa pun, karena hasil ini belum menjadi kesimpulan. Jadi kami mencurahkan energi kami untuk berdiskusi dengan FIA untuk memastikan mereka mencapai kesimpulan yang tepat.”

“Kami belum mengubah strategi pengembangan kami, tetapi kami sedang berusaha untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Kami mencoba meluangkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat.

“Jika itu berarti pengembangan kami perlu diundur beberapa minggu, dampaknya terhadap kinerja keseluruhan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan mendapatkan jawaban yang salah dan menanggung konsekuensi berat baik di tahun ’26 maupun ’27.”