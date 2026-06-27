Red Bull Soroti "Implikasi Besar" Jika Keputusan ADUO Tidak Berubah

Red Bull tidak mengubah rencana pengembangan Power Unit Formula 1 mereka, tetapi tidak bisa membawanya ke trek karena keputusan ADUO dari FIA.

Hadjar in Austria
Hadjar in Austria
© XPB Images
Add as a preferred source

Team Principal Red Bull Racing, Laurent Mekies, mengakui akan ada "implikasi besar" bagi tim jika FIA tidak mengubah pendiriannya terkait peringkat ADUO.

Mesin Ford V6 Red Bull dianggap sebagai yang terbaik di grid dan dengan demikian menjadi patokan bagi rival, dan memberi mereka token peningkatan yang sudah mulai dipakai di Austria.

Ketika Red Bull mempertanyakan temuan tersebut, FIA setuju untuk melakukan peninjauan data, tanpa mengubah metodologi yang digunakan. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi dari peninjauan tersebut.

“Kami telah menerima informasi awal dari FIA, dan ya, kami sangat terkejut dengan informasi awal ini,” kata Mekies. “Sejak saat itu, kami telah melakukan diskusi yang sangat konstruktif dengan FIA.

Mekies in Austria
Mekies in Austria
© XPB Images

“Mereka sedang melakukan peninjauan, kami bertukar data sebanyak mungkin untuk memastikan mereka mendapatkan gambaran yang benar dan lengkap, karena, seperti yang Anda katakan, kami tidak hanya memiliki perasaan yang berbeda tentang hasil ini, tetapi juga hal ini memiliki implikasi besar untuk tahun ini dan tahun depan.

“Jadi, yang terpenting, untuk olahraga ini, adalah agar kita mendapatkan hasil yang benar, dan jelas bagi Red Bull Racing, dampak dari berada di satu sisi atau di sisi lain akan sangat besar.”

Ketika ditanya apakah Red Bull diakali oleh pabrikan lain, dia berkata: “Ada risiko besar di sana untuk Red Bull, jadi Anda benar sekali dalam mengungkapkan risiko itu. Itulah salah satu alasan mengapa sangat penting bagi Red Bull, dan secara umum bagi olahraga ini, agar kita mendapatkan gambaran yang tepat.

“Dan sekali lagi, kami berterima kasih kepada FIA karena telah meluangkan waktu untuk merilis kesimpulan mereka. Dan ya, Anda selalu ingin mencapai kesimpulan lebih awal, tetapi lebih penting bahwa kita mencapai kesimpulan yang tepat, meskipun membutuhkan sedikit lebih banyak waktu.”

Red Bull has brought extensive upgrades to its home race in Austria
Red Bull has brought extensive upgrades to its home race in Austria

Seperti pabrikan lain, Red Bull telah melakukan pengembangan terhadap Power Unitnya, tetapi saat ini berada dalam posisi tidak dapat membawa peningkatan mesin V6 ke lintasan.

“Kami tidak mengharapkan hasil awal seperti itu dari FIA,” katanya. “Saat ini, kami tidak mengubah strategi apa pun, karena hasil ini belum menjadi kesimpulan. Jadi kami mencurahkan energi kami untuk berdiskusi dengan FIA untuk memastikan mereka mencapai kesimpulan yang tepat.”

“Kami belum mengubah strategi pengembangan kami, tetapi kami sedang berusaha untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Kami mencoba meluangkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat.

“Jika itu berarti pengembangan kami perlu diundur beberapa minggu, dampaknya terhadap kinerja keseluruhan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan mendapatkan jawaban yang salah dan menanggung konsekuensi berat baik di tahun ’26 maupun ’27.”

In this article

Red Bull Soroti
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 Results
F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice Jumat dari Red Bull Ring
23h ago
Bearman in Austria
F1 News
Verstappen Antusias dengan Upgrade Besar Red Bull di Austria
25/06/26
Verstappen has the most wins in Austria since it returned to the F1 calendar
F1 News
Red Bull Membantah Adanya Taktik Internal dengan Racing Bulls
22/06/26
Mekies and Lawson arrive at the track
F1 News
Kenapa Alpine Belum Mendapatkan Trofi Podium dari GP Monako?
17/06/26
Hadjar stood on the Monaco podium - but third place was handed back to Gasly
F1 News
Yuki Tsunoda Kembali Mengendarai Mobil F1 Red Bull dalam Tes TPC
17/06/26
Tsunoda back behind the wheel of a Red Bull
F1 News
Verstappen Menilai Proyek F1 Red Bull "Masih dalam Pengerjaan"
17/06/26
Verstappen in Barcelona

Latest News

F1 News
Alonso Ungkap Kekhawatiran Cost-Cap saat Tim Teratas Terus Bawa Upgrade
13m ago
Alonso in Austria
F1 News
Pembicaraan Rahasia McLaren Mencuat saat Vestappen Menimbang Opsinya
24m ago
Verstappen could join Lambiase at McLaren, if rumours are to be believed
F1 News
Red Bull Soroti "Implikasi Besar" Jika Keputusan ADUO Tidak Berubah
31m ago
Hadjar in Austria
F1 News
Ferrari Bertaruh dengan ADUO saat Meningkatkan Power Unit
38m ago
Hamilton in Austria
F1 News
Toto Wolff confirms George Russell to remain at Mercedes with Max Verstappen 'off the radar'
3h ago
Wolff has confirmed that Antonelli and Russell will remain with Mercedes

More News

F1 News
George Russell Waspadai Ancaman McLaren di Red Bull Ring
6h ago
Russell in Austria
F1 News
Hamilton Ungkap Cedera Leher dari Kecelakaan Tes Barcelona 2025
25/06/26
Hamilton revealed he injured his neck in a crash last year
F1 News
FIA Menghapus Batas Masa Jabatan Presiden di Bawah Ben Sulayem
25/06/26
Ben Sulayem and Domenicali on the F1 Abu Dhabi grid
F1 News
Verstappen Antusias dengan Upgrade Besar Red Bull di Austria
25/06/26
Verstappen has the most wins in Austria since it returned to the F1 calendar
F1 News
Mercedes akan Membawa Paket Pembaruan untuk GP Austria
25/06/26
Antonelli saw his championship lead cut last time out