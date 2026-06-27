Ferrari Bertaruh dengan ADUO saat Meningkatkan Power Unit

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, mengungkapkan cara "sangat berisiko" yang ditempuh tim dalam melakukan peningkatan Power Unit saat mereka jadi salah satu penerima ADUO.

Red Bull dinilai memiliki mesin pembakaran internal (ICE) dengan performa terbaik dalam pengukuran terbaru FIA, membuat mereka jadi patokan dan memberi pabrikan rival token peningkatan tergantung pada seberapa jauh mereka tertinggal, yang ditentukan dalam sistem Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO).

Meskipun penilaian FIA baru saja dibuat, Vasseur mengungkapkan bahwa Ferrari telah mengembangkan mesinnya untuk beberapa waktu, meskipun hal ini berisiko karena adanya cost-cap jika Power Unit mereka menjadi patokan.

Beganovic was the fastest of the rookie drivers in FP1

"Waktu tunggu untuk mesin ini sangat lama, dan ada penundaan berbulan-bulan untuk beberapa komponen," jelasnya.

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"Artinya, sangat berisiko bagi kami untuk meluncurkan ADUO, atau setidaknya tahap kedua dari mesin ini, terlalu dini karena alasan cost cap. Artinya, kami sama sekali tidak mengharapkan kemajuan besar akhir pekan ini."

Ferrari meluncurkan peningkatan pertamanya di Grand Prix Austria, diam-diam menguji komponen baru tersebut pada hari Jumat di tengah ekspektasi bahwa ini akan debut pada hari Sabtu, dengan mesin latihan yang lebih tua digunakan untuk menyerap jarak tempuh awal.

Setelah euforia kemenangan pertama Lewis Hamilton bersama Ferrari di Barcelona, ​​Scuderia menyelesaikan latihan Jumat di posisi yang familiar, dengan juara tujuh kali itu berada di posisi kelima, hampir enam persepuluh detik di belakang Kimi Antonelli, dan Charles Leclerc di posisi kedelapan.

Hamilton has credited Vasseur for his backing

Ketika ditanya apakah Ferrari hanya bersikap konservatif atau mengalami masalah di kedua sesi, Vasseur mengatakan: "Hari ini [Jumat], kami sedikit kesulitan dengan kondisi, saya pikir [itu] sedikit mirip dengan Barcelona, ​​dengan ketinggian, suhu, suhu lintasan, suhu udara.

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"Itu berarti kondisinya sama untuk semua orang, tetapi kami sangat kesulitan, dan kami harus bekerja keras, memperbaiki pengaturan, mobil, cara mengemudi, semuanya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik besok [Sabtu]."

Meskipun Ferrari mengalami kesulitan pada hari Jumat di Spanyol, tim tersebut mampu mengubah performa mobil sepanjang balapan, terutama pada sisi Hamilton, dengan degradasi ban yang jauh lebih baik daripada tim-tim saingan.

Meskipun manajemen ban diperkirakan akan kembali menjadi tema utama dalam kondisi yang sangat panas, Vasseur mengakui: "Degradasi ban di Barcelona jauh lebih tinggi, dan itu adalah faktor utama yang memengaruhi performa, setidaknya dalam balapan. Tetapi kami juga mampu berjuang untuk posisi pole di kualifikasi.

"Artinya, setidaknya dalam hal potensi murni, kami sudah berada di sana. Sekarang, kami masih jauh tertinggal, tetapi memang benar bahwa di Barcelona kami tidak begitu cemerlang, juga pada hari Jumat."

Ferrari berhasil menempatkan mobil mereka di posisi kedua dan ketiga pada kualifikasi hari Sabtu, dengan Leclerc berada di depan Hamilton.

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