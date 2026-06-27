George Russell Waspadai Ancaman McLaren di Red Bull Ring

Kimi Antonelli mungkin tercepat pada hari Jumat di Austria, tapi bukan Mercedes yang paling menarik perhatian.

Russell in Austria
Russell in Austria
© XPB Images
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George Russell memperingatkan Mercedes akan menghadapi ancaman yang lebih besar di Grand Prix Austria, dengan suhu tinggi yang diperkirakan akan menguntungkan salah satu rivalnya.

Mercedes mendominasi hari Jumat di Red Bull Ring dengan Kimi Antonelli, tetapi George Russell tertinggal enam persepuluh detik di posisi keenam, dengan pasangan McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, memberikan tantangan utama di depan.

Max Verstappen dan Lewis Hamilton juga mengungguli Russell, yang kurang puas dengan simulasi kualifikasinya, tetapi tim McLaren-lah yang paling membuat pembalap Inggris itu khawatir.

Piastri was second fastest in FP2 in Austria
Piastri was second fastest in FP2 in Austria
© XPB Images

"Itu hanya satu putaran, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya. "FP1 berjalan dengan baik dan solid. Kecepatan balapan di FP1 dan FP2 terlihat bagus.

"Saya pikir kekhawatiran terbesar kami adalah melihat kecepatan McLaren. Ferrari juga ada di sana. FP1 agak mudah, tetapi FP2 cukup menantang."

Ketika ditanya lebih lanjut tentang kecepatan satu putarannya, Russell menambahkan: "Ada kesalahan, jadi seharusnya tidak apa-apa."

Akhir pekan ini telah diberi label "Bahaya Panas" oleh FIA, di mana para pembalap diperbolehkan mengenakan rompi pendingin. Jika mereka memilih untuk tidak mengenakannya, maka untuk menjaga persaingan yang adil, mereka harus membawa beban tambahan lima kilogram.

Russell has been impressed by Ferrari's improvements
Russell has been impressed by Ferrari's improvements

Mengomentari lebih lanjut ancaman McLaren, Russell menambahkan: "Saya pikir mereka [merupakan ancaman].

"Saya pikir ada tren nyata dalam balapan-balapan panas ini bahwa mereka kuat. Kita melihatnya tahun lalu; yah, kita telah melihatnya selama bertahun-tahun sekarang.

"Miami adalah balapan panas pertama yang sebenarnya dan mereka bisa dibilang bisa menang. Barcelona, ​​Lando memiliki kecepatan yang mirip dengan kita dan Lewis. Dan kemudian di sini, mereka terlihat sangat kuat lagi. 

"Jadi ada tren nyata dalam balapan-balapan panas ini bahwa mereka tampaknya meningkatkan performa, dan kita mungkin malah mundur selangkah."

George Russell Waspadai Ancaman McLaren di Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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