F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice Jumat dari Red Bull Ring

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Austria 2026 di Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.

Bearman in Austria
Bearman in Austria
© XPB Images
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Kimi Antonelli memimpin sesi latihan bebas pertama di Grand Prix F1 Austria.

Dalam suhu yang sangat panas, Mercedes kembali menduduki puncak daftar catatan waktu dengan Antonelli memimpin 1-2 untuk Silver Arrows dari George Russell.

Oscar Piastri berada di urutan ketiga tercepat di depan Max Verstappen, yang pulih dengan baik dari masalah keandalan di awal sesi.

Lewis Hamilton berada di posisi kelima tercepat dua minggu setelah meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.

Lando Norris adalah pembalap lain yang kehilangan banyak waktu latihan karena masalah keandalan, tetapi finis di posisi ketujuh meskipun kehilangan lebih dari 45 menit waktu di lintasan.

Dino Beganovic menjadi yang tercepat dari enam pembalap rookie di posisi kesembilan, menggantikan Charles Leclerc di Ferrari.

Hasil lengkap FP1 Grand Prix Austria ada di bawah ini.

F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m07.796s29
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m07.836s30
3Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m07.913s26
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m.08.077s17
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m08.461s25
6Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m08.726s18
7Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m08.873s9
8Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m08.962s27
9Dino BeganovicSWEScuderia Ferrari HP1m09.054s26
10Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m09.071s26
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m09.165s30
12Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m09.481s11
13Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m09.521s21
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m09.546s28
15Ayumu IwasaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m09.637s19
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m09.644s31
17Paul AronESTAudi Revolut F1 Team1m09.646s20
18Luke BrowningGBRAtlassian Williams F1 Team1m09.979s29
19Ryo HirakawaJAPTGR Haas F1 Team1m10.493s23
20Jak CrawfordUSAAston Martin Aramco F1 Team1m11.202s22
21Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m11.283s14
22Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m11.333s21

In this article

F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice Jumat dari Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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