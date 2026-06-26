F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice Jumat dari Red Bull Ring

Kimi Antonelli memimpin sesi latihan bebas pertama di Grand Prix F1 Austria.

Dalam suhu yang sangat panas, Mercedes kembali menduduki puncak daftar catatan waktu dengan Antonelli memimpin 1-2 untuk Silver Arrows dari George Russell.

Oscar Piastri berada di urutan ketiga tercepat di depan Max Verstappen, yang pulih dengan baik dari masalah keandalan di awal sesi.

Lewis Hamilton berada di posisi kelima tercepat dua minggu setelah meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.

Lando Norris adalah pembalap lain yang kehilangan banyak waktu latihan karena masalah keandalan, tetapi finis di posisi ketujuh meskipun kehilangan lebih dari 45 menit waktu di lintasan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dino Beganovic menjadi yang tercepat dari enam pembalap rookie di posisi kesembilan, menggantikan Charles Leclerc di Ferrari.

Hasil lengkap FP1 Grand Prix Austria ada di bawah ini.