F1 GP Austria 2026: Hasil Free Practice Jumat dari Red Bull Ring
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Austria 2026 di Red Bull Ring, putaran 8 dari 22.
Kimi Antonelli memimpin sesi latihan bebas pertama di Grand Prix F1 Austria.
Dalam suhu yang sangat panas, Mercedes kembali menduduki puncak daftar catatan waktu dengan Antonelli memimpin 1-2 untuk Silver Arrows dari George Russell.
Oscar Piastri berada di urutan ketiga tercepat di depan Max Verstappen, yang pulih dengan baik dari masalah keandalan di awal sesi.
Lewis Hamilton berada di posisi kelima tercepat dua minggu setelah meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
Lando Norris adalah pembalap lain yang kehilangan banyak waktu latihan karena masalah keandalan, tetapi finis di posisi ketujuh meskipun kehilangan lebih dari 45 menit waktu di lintasan.
Dino Beganovic menjadi yang tercepat dari enam pembalap rookie di posisi kesembilan, menggantikan Charles Leclerc di Ferrari.
Hasil lengkap FP1 Grand Prix Austria ada di bawah ini.
F1 GP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m07.796s
|29
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m07.836s
|30
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m07.913s
|26
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m.08.077s
|17
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m08.461s
|25
|6
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m08.726s
|18
|7
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m08.873s
|9
|8
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m08.962s
|27
|9
|Dino Beganovic
|SWE
|Scuderia Ferrari HP
|1m09.054s
|26
|10
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m09.071s
|26
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m09.165s
|30
|12
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m09.481s
|11
|13
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m09.521s
|21
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m09.546s
|28
|15
|Ayumu Iwasa
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m09.637s
|19
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m09.644s
|31
|17
|Paul Aron
|EST
|Audi Revolut F1 Team
|1m09.646s
|20
|18
|Luke Browning
|GBR
|Atlassian Williams F1 Team
|1m09.979s
|29
|19
|Ryo Hirakawa
|JAP
|TGR Haas F1 Team
|1m10.493s
|23
|20
|Jak Crawford
|USA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m11.202s
|22
|21
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m11.283s
|14
|22
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m11.333s
|21