Tutup Pintu untuk Verstappen, Wolff Pastikan Russell Tetap Bersama Mercedes

Toto Wolff tidak melihat alasan untuk mengubah line-up pembalap Mercedes untuk tahun 2027, meskipun Max Verstappen mungkin tersedia.

Wolff has confirmed that Antonelli and Russell will remain with Mercedes
Wolff has confirmed that Antonelli and Russell will remain with Mercedes
© XPB Images
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Bos Mercedes, Toto Wolff, mengkonfirmasi bahwa George Russell akan tetap bersama Mercedes hingga musim 2027, yang secara tidak langsung menutup rumor seputar Max Verstappen.

Dengan Mercedes memimpin klasemen konstruktor dan hanya gagal menang sekali musim ini, tim ini merupakan tawaran menarik bagi pembalap mana pun. Dan dalam kasus Max Verstappen, ketertarikan datang dari kedua arah.

Meskipun Kimi Antonelli berada di tahun terakhir kontraknya dengan Mercedes, diyakini bahwa George Russell, yang terikat kontrak hingga akhir 2027, adalah pembalap yang terancam posisinya jika tim tersebut berupaya merekrut juara dunia empat kali itu. 

Namun, setelah FP3 di Austria, Wolff mengakhiri spekulasi tentang perubahan susunan pembalap.

Russell is contracted to the end of 2027, but that did not stop speculation
Russell is contracted to the end of 2027, but that did not stop speculation

Ketika ditanya apakah komentar dari Russell yang menyatakan bahwa dia "pasti" akan berada di tim tahun depan berarti Verstappen sekarang tidak lagi menjadi incaran, Wolff mengatakan kepada Sky Sports F1: "Ya, kami tidak ingin mengubah apa pun, dan kami juga telah mengatakan itu kepada George. 

"Saya pikir ini adalah susunan pembalap yang bagus untuk kami. Saya sangat senang dengan mereka berdua."

Komentar Wolff muncul setelah terungkap bahwa Verstappen telah mengadakan pembicaraan rahasia dengan McLaren mengenai potensi kepindahan di 2027, meski diyakini bahwa pembalap Belanda itu hanya sedang menilai pasar saat ini.

Russell menghadapi musim 2026 yang sulit, setelah penampilan dominan di Grand Prix Australia, pembalap Inggris itu tidak bisa meraih kesuksesan lebih lanjut.

Nasib buruk dengan Safety Car dan keandalan membatasi kemampuannya untuk menekan Antonelli lebih keras dalam perebutan gelar juara.

Verstappen is scoping out what moves could be available
Verstappen is scoping out what moves could be available

Fakta bahwa performa di bawah standar jarang terjadi darinya, membuat Russell lebih mudah mengatasi selisih poin yang semakin besar, kata Wolff.

"Dia mengatasinya dengan baik," lanjut bos Mercedes itu. "Anda tahu, Anda bisa melihat satu setengah hari terakhir itu sulit dan kemudian pada akhirnya, dia yang tercepat [di FP3].

"Anda berbicara tentang margin yang tipis, dan saya pikir ini tentang menjaga diri Anda tetap dalam zona percaya diri, mempercayai kemampuan mengemudi Anda, mempercayai keputusan yang Anda buat bersama mekanik Anda dalam hal pengaturan. Dan kemudian, seringkali, sesederhana itu, hanya mengemudi.

"Dia tidak perlu membuktikan kepada siapa pun bahwa dia memiliki kecepatan. Kita tahu dia memiliki kecepatan dan kemampuan."

Tutup Pintu untuk Verstappen, Wolff Pastikan Russell Tetap Bersama Mercedes
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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