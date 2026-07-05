FIA Ungkap Masalah Software di Balik Kebingungan Safety Car GP Inggris

Safety Car diperkirakan akan masuk menjelang lap terakhir di Grand Prix Inggris.

The Safety Car led the cars to the finish at Silverstone
The Safety Car led the cars to the finish at Silverstone
© XPB Images
Add as a preferred source

FIA telah menjelaskan mengapa safety car tetap berada di lintasan pada lap terakhir Grand Prix Inggris, meskipun layar penunjuk waktu menunjukkan bahwa safety car akan kembali ke pit lane.

Max Verstappen mengalami kecelakaan empat lap sebelum finis di Silverstone, dengan bendera kuning ganda segera dikibarkan, dan Safety Car dikerahkan beberapa saat kemudian.

Pada awal lap kedua terakhir, masih di belakang Safety Car, para pembalap yang tertinggal satu lap diinstruksikan untuk menyalip, tetapi pesan selanjutnya yang muncul di layar penunjuk waktu menunjukkan bahwa Safety Car akan masuk pit di akhir lap.

Namun, hal ini dengan cepat diikuti oleh pesan selanjutnya yang menyatakan bahwa Safety Car telah dikerahkan lagi, yang menghilangkan potensi pertarungan lap akhir untuk kemenangan.

Pernyataan yang diberikan oleh FIA menjelaskan: "Peraturan periode Safety Car, Pasal B5. 13.5, menyatakan bahwa satu lap harus diselesaikan setelah prosedur unlapping. Proses ini diikuti oleh Race Operations. Pesan “Safety Car In This Lap” ditampilkan secara keliru karena kesalahan Software."

Proses mengakhiri periode safety car menjadi sorotan tajam pada Grand Prix Abu Dhabi 2021 yang kontroversial dan menentukan gelar juara, ketika direktur balapan saat itu, Michael Masi, hanya mengizinkan beberapa mobil terpilih untuk mengejar ketertinggalan, dan melanjutkan balapan di akhir lap tersebut, bukan lap berikutnya.

Pada kesempatan ini, muncul pertanyaan mengapa pembalap yang tertinggal diizinkan untuk mengejar ketertinggalan, padahal mempertahankan urutan pada saat itu akan menghasilkan restart yang lebih cepat.

Sekali lagi, kita kembali pada peraturan, yang menjelaskan bahwa Race Director wajib mengizinkan proses ini terjadi.

Peraturan 13.5.a berbunyi: "Sebagaimana diinstruksikan oleh Direktur Balapan, lampu hijau pada Safety Car akan menyala untuk memberi sinyal kepada mobil-mobil di antara Safety Car dan pemimpin balapan bahwa mereka wajib menyalip. Setelah semua mobil tersebut melewati Safety Car, lampu hijau pada Safety Car akan dimatikan untuk memberi sinyal bahwa menyalip tidak lagi diperbolehkan, kecuali dalam kasus-kasus yang tercantum dalam Pasal B5.13.2c."

In this article

FIA Ungkap Masalah Software di Balik Kebingungan Safety Car GP Inggris
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 Results
F1 GP Inggris 2026: Antonelli Gagalkan Kemenangan Sprint Hamilton
04/07/26
The top three in the Silverstone sprint race
F1 Results
F1 GP Inggris 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Silverstone
03/07/26
Perez at Silverstone
F1 News
Apakah Upgrade Aston Martin akan Mempengaruhi Masa Depan Alonso di F1?
02/07/26
Alonso will make a decision on his F1 future during the summer
F1 News
Norris Sambut Verstappen di Tengah Rumor Kepindahan ke McLaren
02/07/26
Norris and Verstappen in Miami
F1 News
Honda akan Membawa Upgrade Power Unit F1 di GP Belanda
02/07/26
Honda and Aston Martin have been under the spotlight

Latest News

F1 News
Lolos dari Penalti Pasca-Balapan, Hamilton Pertahankan Podium GP Inggris
1h ago
Lewis Hamilton at the British Grand Prix
F1 News
FIA Ungkap Masalah Software di Balik Kebingungan Safety Car GP Inggris
1h ago
The Safety Car led the cars to the finish at Silverstone
F1 News
Horner Kembali ke Paddock F1 untuk Pertama Kalinya Sejak Dipecat Red Bull
2h ago
Horner was sacked last July by Red Bull
F1 News
McLaren 'Terkejut' Mercedes Bisa Kembali Menemukan Celah Power Unit
4h ago
McLaren is one of Mercedes' three customer teams
F1 News
'Tidak Ada Gunanya' - Verstappen Luapkan Kekecewaan usai Kualifikasi GP Inggris
04/07/26
Verstappen was frustrated after a tough qualifying

More News

F1 News
Verstappen Mempertanyakan Parade Lap F1 dengan Gokart Lego
04/07/26
Verstappen is not a fan of the Lego parade lap
F1 News
McLaren Masih Menunggu Power Unit Spesifikasi Terbaru dari Mercedes
04/07/26
Norris driving McLaren's one-off livery at the British Grand Prix
F1 News
Antonelli Kerahkan Segalanya untuk Menyalip Hamilton di Sprint Silverstone
04/07/26
Antonelli celebrates at Silverstone
F1 News
Hamilton Tak Berdaya untuk Menghentikan Antonelli di Sprint Race Silverstone
04/07/26
Hamilton admitted he could do little to stop Antonelli
F1 News
Bos Ferrari Tanggapi Tudingan Kecurangan Upgrade dari Toto Wolff
03/07/26
Ferrari has been aggressively developing its 2026 F1 car