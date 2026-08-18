Verstappen Hanya Ingin Menikmati Balapan F1 Terakhir di Zandvoort

Max Verstappen menghadapi Grand Prix Belanda terakhirnya saat Zandvoort mengucapkan selamat tinggal ke Formula 1.

Verstappen celebrates his 2023 Dutch Grand Prix victory
Verstappen celebrates his 2023 Dutch Grand Prix victory
© XPB Images

Max Verstappen menyatakan bahwa ia 'hanya ingin menikmati' Grand Prix Belanda bersama para penggemar, saat Zandvoort menuju penampilan terakhirnya di ajang Formula 1.

Grand Prix Belanda akan dicoret dari kalender F1 setelah gelaran akhir pekan ini, dan Verstappen serta Red Bull membawa desain helm khusus dengan nuansa khas Belanda, sedangkan warna oranye - warna kebesaran olahraga Belanda - akan mendominasi tampilan baju balap tim.

Verstappen telah tiga kali meraih kemenangan di sirkuit ini, tapi di tengah musim 2026 yang sulit, fokus utamanya akhir pekan ini hanya berusaha menikmati momen balapan kandang untuk terakhir kalinya.

Home hero Max Verstappen has three wins at Zandvoort
Home hero Max Verstappen has three wins at Zandvoort

"Ini adalah Grand Prix kandang saya, jadi pastinya saya akan sangat menikmatinya," ujarnya. "Saya harap begitu, terutama dari segi pengalaman mengemudinya! Setidaknya, semoga lebih menyenangkan dibandingkan akhir pekan ini [di Hungaria].

"Senang rasanya bisa bertemu para penggemar. Oke, memang tidak akan ada balapan Grand Prix Formula 1 di sana, tapi masih banyak ajang balap lain yang digelar di sana, dan kalau ingin melakukan track day, sirkuitnya pun tidak akan hilang. 

"Jadi, bagi saya, saya tetap bisa bersenang-senang mengemudi di sana - meski bukan dengan mobil Formula 1 - tapi itu tidak masalah.

"Intinya, saya hanya ingin menikmatinya bersama para penggemar."

Verstappen at Zandvoort
Verstappen at Zandvoort
© XPB Images

Kembali masuk dalam kalender balap tahun 2021, Zandvoort hadir di tengah tren meningkatnya di Amerika dan Timur Tengah yang menggeser pusat gravitasi kejuaraan dari benua Eropa.

Meskipun sejumlah perubahan dilakukan demi memenuhi standar F1, karakter asli sirkuit ini sebagian besar tetap terjaga; layout berkecepatan tinggi tapi sangat sempit, dan bertentangan dengan kebanyakan sirkuit di kalender.

Hal serupa juga berlaku pada minimnya area run-off, di mana hamparan kerikil dan rumput siap menghukum setiap kesalahan pembalap.

Verstappen menambahkan: "Sungguh luar biasa apa yang telah mereka lakukan untuk menghidupkan kembali sirkuit ini. Menurut saya, saat mereka menggelar balapan pertama, ajang tersebut menjadi contoh hebat bagi banyak Grand Prix lainnya dalam hal penyelenggaraan dan penyajian hiburan."

Tags:

F1
2026
Max Verstappen
Red Bull
Verstappen Hanya Ingin Menikmati Balapan F1 Terakhir di Zandvoort
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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