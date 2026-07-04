Verstappen Mempertanyakan Parade Lap F1 dengan Gokart Lego

Max Verstappen menganggap parade lap khusus dengan mobil Lego menjelang Grand Prix Inggris hari Minggu berisiko membuat para pembalap Formula 1 terlihat seperti "anak-anak dan badut".

Juara dunia empat kali, Verstappen, bergabung dengan para pembalap top lainnya seperti Lewis Hamilton dalam mengkritik keputusan F1 untuk menempatkan para pembalap di dalam mobil Lego menjelang balapan di Silverstone.

Di sebagian besar Grand Prix, para pembalap akan melambaikan tangan kepada penonton dan melakukan wawancara TV selama satu putaran sirkuit di atas truk pengangkut, tetapi di Silverstone, setiap pembalap memiliki mobil mini Lego, yang terbuat dari 28.000 keping Lego, untuk dikendarai.

Lego cars will return for the British Grand Prix © F1

Hal ini terjadi setelah parade pembalap Lego F1 pertama di Grand Prix Miami tahun lalu, yang menghadirkan momen lucu saat para pembalap saling bertabrakan meski kecepatan mereka dibatasi hingga 25 km/jam.

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Meskipun beberapa pembalap, termasuk juara dunia bertahan Lando Norris, menyatakan kegembiraan mereka untuk putaran parade tersebut, yang lain kurang antusias, dengan Hamilton mengindikasikan pada hari Kamis bahwa ia tidak akan terlibat.

Kemudian terungkap bahwa keengganan Hamilton berasal dari perselisihan di balik layar terkait pembayaran untuk sponsor dan peningkatan jumlah komitmen media para pembalap. Namun pada akhirnya, juara dunia tujuh kali itu akan ikut serta dalam parade lap Lego.

Berbicara kepada stasiun televisi Belanda Viaplay, Verstappen mengatakan parade pembalap Lego bukanlah "yang dibutuhkan Formula 1".

"Saya lebih suka bermain Lego di rumah, Anda tahu, dengan anak-anak. Bukan di atas go-kart di sini, jujur ​​saja," kata Verstappen tentang rencana F1.

"Saya lebih suka berdiri di atas truk, bersama semua orang. Saya pikir itu lebih menyenangkan, dan saya pikir itu juga terlihat lebih profesional.

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"Pada akhirnya, kita adalah pembalap Formula 1, saya pikir kita seharusnya tidak terlihat seperti anak-anak dan badut yang mencoba saling menabrak.

"Saya rasa bukan itu yang dibutuhkan Formula 1, tetapi begitulah adanya."

Verstappen prefers the traditional F1 parade lap

Putaran parade Lego dijadwalkan berlangsung pukul 13:30 pada hari Minggu, dengan Grand Prix Inggris dimulai pukul 15:00.

Verstappen menekankan bahwa ia tidak berencana untuk terlibat dalam potensi kecurangan apa pun dengan pembalap lain.

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"Saya hanya melakukan putaran saya dan melambaikan tangan kepada para penggemar karena mereka pantas mendapatkannya, untuk melihat kami. Tetapi, tentu saja, dari sisi saya, saya ingin melihatnya sedikit berbeda," tambah pembalap Belanda itu.