F1 GP Inggris 2026: Hamilton Kalahkan Antonelli untuk Pole Sprint Race

Lewis Hamilton mengungguli Andrea Kimi Antonelli dari Mercedes untuk merebut pole position untuk Sprint Race F1 GP Inggris di Silverstone

Juara dunia tujuh kali yang membela Ferrari itu menunjukkan performa gemilangnya di Sprint Qualifying, memimpin di setiap tiga sesi dan mengungguli Antonelli hanya dengan selisih 0,011 detik dalam adu cepat satu lap di SQ3.

Hamilton tampil memukai di hadapan publik Silverstone dengan lap brilian untuk mengamankan pole position, dan goyangan besar saat keluar dari tikungan terakhir menunjukkan bahwa pembalap Inggris 41 tahun ini masih memiliki waktu lebih banyak.

Hamilton has topped every session so far at Silverstone

Hamilton, yang mengejar kemenangan Grand Prix Inggris ke-10 yang akan memperpanjang rekornya di Silverstone, menggambarkan pole position sprint-nya sebagai "kejutan yang luar biasa".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya menyukai tempat ini, saya menyukai penonton ini, dan saya tidak dapat mengungkapkan betapa besarnya mimpi ini, dan hingga hari ini, ketika Anda mempersiapkan diri untuk balapan ini dan Anda memikirkan setiap tikungan dan alur yang dapat Anda capai di trek ini jika Anda mendapatkan pengaturan yang tepat dan jika Anda memiliki tim yang tepat di belakang Anda,” kata Hamilton.

“Dan mobil terasa hebat hari ini berkat semua orang di pabrik, yang terus berupaya maksimal. Kami membawa sedikit peningkatan di sini. Setiap akhir pekan kami selalu memberikan sesuatu yang baru. Semua orang berupaya semaksimal mungkin.

"Saya sangat bersyukur bisa meraih pole position. Saya cepat sepanjang sesi, tetapi tetap saja, selisihnya hanya 10 milidetik, jadi sangat dekat dengan mereka. Tim benar-benar pantas mendapatkannya, jadi terima kasih banyak kepada semua orang di sini."

Max Verstappen menjadi yang tercepat ketiga untuk Red Bull dengan selisih 0,321 detik, sementara rekan setim Hamilton di Ferrari, Charles Leclerc, berada di posisi keempat, di depan George Russell dari Mercedes yang terpaut hampir empat persepuluh detik.

Lando Norris lolos dari insiden dan berhasil masuk ke bagian akhir kualifikasi sprint, dan akhirnya berada di posisi keenam tercepat setelah McLaren terpaksa melakukan perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada salah satu saluran remnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Isack Hadjar berada di posisi kedelapan, di depan Liam Lawson dan Arvid Lindblad dari Racing Bull, yang memastikan empat dari lima pembalap Inggris berada di posisi 10 besar.

Four British F1 drivers featured inside the top-10

Pierre Gasly mengamankan posisi ke-11 di grid di depan duo Audi, Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto, dengan Alpine kedua yang dikendarai Franco Colapinto berada di posisi ke-14 tercepat.

Carlos Sainz dan Alex Albon menjadi yang paling lambat di SQ2 dan hanya mampu mencatatkan waktu yang cukup untuk posisi ke-15 dan ke-16 untuk Williams.

Kedua mobil Haas tersingkir di bagian pertama kualifikasi, dengan Ollie Bearman hanya di posisi ke-17 dan rekan setimnya Esteban Ocon di posisi ke-18.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sergio Perez sekali lagi mengungguli rekan setimnya Valtteri Bottas, sementara pasangan Cadillac juga tersingkir di SQ1 di posisi ke-19 dan ke-20.

Aston Martin menempati posisi regulernya di paling belakang grid, dengan Fernando Alonso dan Lance Stroll jauh tertinggal di posisi ke-21 dan ke-22.

Sprint Race 17 lap akan digelar pada hari Sabtu pukul 12:00 waktu setempat, atau pukul 18:00 Waktu Indonesia Barat.