F1 GP Inggris 2026: Hamilton Kalahkan Antonelli untuk Pole Sprint Race

Hasil lengkap Sprint Qualifying untuk F1 GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 9 dari 22.

Hamilton celebrates his Silverstone sprint pole
Hamilton celebrates his Silverstone sprint pole
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Lewis Hamilton mengungguli Andrea Kimi Antonelli dari Mercedes untuk merebut pole position untuk Sprint Race F1 GP Inggris di Silverstone

Juara dunia tujuh kali yang membela Ferrari itu menunjukkan performa gemilangnya di Sprint Qualifying, memimpin di setiap tiga sesi dan mengungguli Antonelli hanya dengan selisih 0,011 detik dalam adu cepat satu lap di SQ3.

Hamilton tampil memukai di hadapan publik Silverstone dengan lap brilian untuk mengamankan pole position, dan goyangan besar saat keluar dari tikungan terakhir menunjukkan bahwa pembalap Inggris 41 tahun ini masih memiliki waktu lebih banyak.

Hamilton has topped every session so far at Silverstone
Hamilton has topped every session so far at Silverstone

Hamilton, yang mengejar kemenangan Grand Prix Inggris ke-10 yang akan memperpanjang rekornya di Silverstone, menggambarkan pole position sprint-nya sebagai "kejutan yang luar biasa".

“Saya menyukai tempat ini, saya menyukai penonton ini, dan saya tidak dapat mengungkapkan betapa besarnya mimpi ini, dan hingga hari ini, ketika Anda mempersiapkan diri untuk balapan ini dan Anda memikirkan setiap tikungan dan alur yang dapat Anda capai di trek ini jika Anda mendapatkan pengaturan yang tepat dan jika Anda memiliki tim yang tepat di belakang Anda,” kata Hamilton.

“Dan mobil terasa hebat hari ini berkat semua orang di pabrik, yang terus berupaya maksimal. Kami membawa sedikit peningkatan di sini. Setiap akhir pekan kami selalu memberikan sesuatu yang baru. Semua orang berupaya semaksimal mungkin.

"Saya sangat bersyukur bisa meraih pole position. Saya cepat sepanjang sesi, tetapi tetap saja, selisihnya hanya 10 milidetik, jadi sangat dekat dengan mereka. Tim benar-benar pantas mendapatkannya, jadi terima kasih banyak kepada semua orang di sini."

Max Verstappen menjadi yang tercepat ketiga untuk Red Bull dengan selisih 0,321 detik, sementara rekan setim Hamilton di Ferrari, Charles Leclerc, berada di posisi keempat, di depan George Russell dari Mercedes yang terpaut hampir empat persepuluh detik.

Lando Norris lolos dari insiden dan berhasil masuk ke bagian akhir kualifikasi sprint, dan akhirnya berada di posisi keenam tercepat setelah McLaren terpaksa melakukan perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada salah satu saluran remnya.

Isack Hadjar berada di posisi kedelapan, di depan Liam Lawson dan Arvid Lindblad dari Racing Bull, yang memastikan empat dari lima pembalap Inggris berada di posisi 10 besar.

Four British F1 drivers featured inside the top-10
Four British F1 drivers featured inside the top-10

Pierre Gasly mengamankan posisi ke-11 di grid di depan duo Audi, Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto, dengan Alpine kedua yang dikendarai Franco Colapinto berada di posisi ke-14 tercepat.

Carlos Sainz dan Alex Albon menjadi yang paling lambat di SQ2 dan hanya mampu mencatatkan waktu yang cukup untuk posisi ke-15 dan ke-16 untuk Williams.

Kedua mobil Haas tersingkir di bagian pertama kualifikasi, dengan Ollie Bearman hanya di posisi ke-17 dan rekan setimnya Esteban Ocon di posisi ke-18.

Sergio Perez sekali lagi mengungguli rekan setimnya Valtteri Bottas, sementara pasangan Cadillac juga tersingkir di SQ1 di posisi ke-19 dan ke-20.

Aston Martin menempati posisi regulernya di paling belakang grid, dengan Fernando Alonso dan Lance Stroll jauh tertinggal di posisi ke-21 dan ke-22.

Sprint Race 17 lap akan digelar pada hari Sabtu pukul 12:00 waktu setempat, atau pukul 18:00 Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m29.273s1m28.747s1m28.376s
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m29.746s1m28.846s1m28.387s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m29.689s1m29.242s1m28.697s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m29.380s1m28.922s1m28.703s
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m29.675s1m29.246s1m28.733s
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m30.142s1m29.401s1m28.740s
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m29.583s1m29.120s1m28.772s
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m29.470s1m29.280s1m28.835s
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m29.850s1m29.067s1m28.927s
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m30.453s1m29.330s1m29.367s
11Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m30.444s1m29.482s 
12Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m30.407s1m29.679s 
13Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m30.107s1m29.707s 
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m30.894s1m29.983s 
15Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m31.073s1m30.197s 
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m30.779s1m30.650s 
17Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m31.083s  
18Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m31.714s  
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m31.776s  
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m32.020s  
21Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m32.910s  
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m32.988s  
F1 GP Inggris 2026: Hamilton Kalahkan Antonelli untuk Pole Sprint Race
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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