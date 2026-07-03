Bos Ferrari Tanggapi Tudingan Kecurangan Upgrade dari Toto Wolff

Bos Ferrari, Fred Vasseur, menanggapi kritikan Toto Wolff dari Mercedes yang mempertanyakan laju peningkatan performa Scuderia musim ini.

Setelah Grand Prix Austria, Team Principal Mercedes, Toto Wolff, menunjuk jari ke arah Ferrari di tengah pengembangan mobil yang agresif setelah serangkaian peningkatan performa dan menyarankan bahwa tim Maranello akan "segera kehabisan uang".

Komentar Wolff merujuk pada batasan anggaran sebesar $215 juta yang harus dipatuhi tim sepanjang musim ketika melakukan peningkatan pada mobil mereka.

Wolff pointed the finger at Ferrari © XPB Images

“Saya merasa itu cukup ironis dari Toto, mengingat Toto dan Mercedes,” kata Vasseur kepada media termasuk Crash.net pada hari Jumat di Grand Prix Inggris.

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“Ketika Red Bull atau Mercedes melakukan pengembangan, mereka jenius. Ketika kami melakukan pengembangan, kami dianggap curang. Saya pikir Anda harus tenang dengan ini. Kami tidak membawa lebih banyak komponen daripada Red Bull atau tim lain. Saya tidak tahu apakah itu lelucon, tetapi…”

Ketika ditanya apakah menurutnya Wolff menuduh Ferrari melakukan kecurangan, Vasseur menjawab: “Jika Anda berpikir bahwa kami melampaui batas biaya, bagi saya, itu mengarah ke arah tersebut.”

Ferrari membawa peningkatan besar ke Miami, yang diikuti oleh tiga pembaruan khusus sirkuit di Monaco, dan paket delapan item di Barcelona yang membantu kemenangan ikonik Lewis Hamilton.

Empat pembaruan lebih lanjut menyusul di Austria, bersama dengan peningkatan mesin pertama Ferrari yang dipengaruhi ADUO, tetapi tim mengalami balapan yang sulit dengan Hamilton dan Charles Leclerc hanya finis di posisi kelima dan kedelapan.

Ferrari telah memperkenalkan pembaruan lebih lanjut di Silverstone, dengan Hamilton mengawali akhir pekan dengan meraih pole untuk Sprint Race hari Sabtu.

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Ferrari's development was a hot topic in Friday's press conference at Silverstone

Vassuer ditanyai tentang upaya peningkatan performa Ferrari sepanjang konferensi pers dan terlihat semakin kesal dengan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

“Saya rasa lebih baik menghindari berbicara,” jawabnya ketika ditanya apakah ia telah berbicara dengan temannya Wolff tentang pernyataannya tersebut.

Ketika ditanya oleh Crash.net apakah komentar para rival tentang Ferrari memberinya kepuasan karena menunjukkan kinerja bagus timnya, Vasseur menjawab: “Ya, tentu saja. Tapi ingatlah komentar setelah Austria. Setelah Barcelona, ​​kami berada di puncak. Setelah Austria, kami tidak berada di mana pun.

“Setelah FP1, di mana Anda tidak tahu level bahan bakar tim lain, peningkatan performa itu ajaib. Anda hanya perlu tetap tenang menghadapi ini.

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“Kami masih di tahap awal pengembangan mobil. Kami masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan performa dalam pengaturan, manajemen ban, dan terkadang jauh lebih besar daripada peningkatan yang kami bawa.

“Artinya, terkadang Anda bisa membawa peningkatan, peningkatan itu berhasil, tetapi Anda melakukan kesalahan pada pengaturan dan Anda kehilangan kecepatan. Kita hanya perlu tetap tenang.”