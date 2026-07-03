F1 GP Inggris 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Silverstone

Lewis Hamilton mencatatkan waktu tercepat pada satu-satunya sesi latihan untuk F1 GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone.

Hamilton, juara dunia tujuh kali yang memegang rekor kemenangan terbanyak di Grand Prix Inggris, mencari kemenangan ke-10 yang akan memperpanjang rekornya di Silverstone akhir pekan ini.

Hamilton menjadi yang tercepat baik dengan ban keras maupun lunak, dan unggul 0,213 detik dari pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli di Mercedes.

Silverstone is anticipating a record attendance this year

Charles Leclerc memisahkan duo Mercedes di posisi ketiga, tetapi ia hampir enam persepuluh detik lebih lambat dari Hamilton, yang memberikan hiburan bagi penonton tuan rumah yang memadati sirkuit di awal akhir pekan.

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George Russell menjadi yang tercepat kedua dari lima pembalap Inggris di posisi keempat, di depan Oscar Piastri dan Max Verstappen di posisi kelima dan keenam, dengan tim McLaren dan Red Bull mereka masing-masing jauh tertinggal dari Ferrari dan Mercedes.

Sesi ini sangat sulit bagi McLaren, dengan Piastri mengalami putaran besar di tikungan Becketts yang kencang, sementara rekan setimnya dan juara dunia bertahan Lando Norris tertinggal lebih dari satu detik di posisi ketujuh.

Isack Hadjar, yang mencatatkan waktu tercepat di awal FP1, akhirnya berada di posisi kedelapan tercepat dengan mobil Red Bull kedua, di depan Nico Hulkenberg dan Liam Lawson, yang melengkapi posisi 10 besar untuk Audi dan Racing Bulls masing-masing.

Norris struggled for pace in his McLaren, which is sporting a special livery

Hulkenberg berhasil membuat Lawson marah saat melaju di sampingnya melalui serangkaian tikungan awal setelah pembalap Jerman itu keluar dari pit lane.

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“Apa-apaan itu tadi? Gila!” keluh Lawson melalui radio tim.

Silverstone merupakan akhir pekan Sprint, yang berarti tim dan pembalap hanya memiliki satu jam latihan sebelum Sprint Qualifying, yang berlangsung pada pukul 16:30 waktu setempat, atau 22:30 Waktu Indonesia Barat.