F1 GP Inggris 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Silverstone
Hasil lengkap dari sesi Free Practice F1 GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone.
Lewis Hamilton mencatatkan waktu tercepat pada satu-satunya sesi latihan untuk F1 GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone.
Hamilton, juara dunia tujuh kali yang memegang rekor kemenangan terbanyak di Grand Prix Inggris, mencari kemenangan ke-10 yang akan memperpanjang rekornya di Silverstone akhir pekan ini.
Hamilton menjadi yang tercepat baik dengan ban keras maupun lunak, dan unggul 0,213 detik dari pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli di Mercedes.
Charles Leclerc memisahkan duo Mercedes di posisi ketiga, tetapi ia hampir enam persepuluh detik lebih lambat dari Hamilton, yang memberikan hiburan bagi penonton tuan rumah yang memadati sirkuit di awal akhir pekan.
George Russell menjadi yang tercepat kedua dari lima pembalap Inggris di posisi keempat, di depan Oscar Piastri dan Max Verstappen di posisi kelima dan keenam, dengan tim McLaren dan Red Bull mereka masing-masing jauh tertinggal dari Ferrari dan Mercedes.
Sesi ini sangat sulit bagi McLaren, dengan Piastri mengalami putaran besar di tikungan Becketts yang kencang, sementara rekan setimnya dan juara dunia bertahan Lando Norris tertinggal lebih dari satu detik di posisi ketujuh.
Isack Hadjar, yang mencatatkan waktu tercepat di awal FP1, akhirnya berada di posisi kedelapan tercepat dengan mobil Red Bull kedua, di depan Nico Hulkenberg dan Liam Lawson, yang melengkapi posisi 10 besar untuk Audi dan Racing Bulls masing-masing.
Hulkenberg berhasil membuat Lawson marah saat melaju di sampingnya melalui serangkaian tikungan awal setelah pembalap Jerman itu keluar dari pit lane.
“Apa-apaan itu tadi? Gila!” keluh Lawson melalui radio tim.
Silverstone merupakan akhir pekan Sprint, yang berarti tim dan pembalap hanya memiliki satu jam latihan sebelum Sprint Qualifying, yang berlangsung pada pukul 16:30 waktu setempat, atau 22:30 Waktu Indonesia Barat.
F1 GP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m29.260s
|31
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m29.473s
|28
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m29.859s
|31
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m29.938s
|30
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m30.147s
|24
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m30.240s
|26
|7
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m30.288s
|27
|8
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m30.338s
|27
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m30.743s
|28
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m30.850s
|27
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m30.966s
|27
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m31.035s
|28
|13
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m31.339s
|31
|14
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m31.373s
|26
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m31.684s
|32
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m31.684s
|27
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m31.697s
|30
|18
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m32.150s
|21
|19
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m32.241s
|23
|20
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m32.957s
|24
|21
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m33.019s
|24
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m33.130s
|25