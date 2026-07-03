F1 GP Inggris 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Silverstone

Hasil lengkap dari sesi Free Practice F1 GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone.

Perez at Silverstone
Perez at Silverstone
© XPB Images
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Lewis Hamilton mencatatkan waktu tercepat pada satu-satunya sesi latihan untuk F1 GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone.

Hamilton, juara dunia tujuh kali yang memegang rekor kemenangan terbanyak di Grand Prix Inggris, mencari kemenangan ke-10 yang akan memperpanjang rekornya di Silverstone akhir pekan ini.

Hamilton menjadi yang tercepat baik dengan ban keras maupun lunak, dan unggul 0,213 detik dari pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli di Mercedes.

Silverstone is anticipating a record attendance this year
Silverstone is anticipating a record attendance this year

Charles Leclerc memisahkan duo Mercedes di posisi ketiga, tetapi ia hampir enam persepuluh detik lebih lambat dari Hamilton, yang memberikan hiburan bagi penonton tuan rumah yang memadati sirkuit di awal akhir pekan.

George Russell menjadi yang tercepat kedua dari lima pembalap Inggris di posisi keempat, di depan Oscar Piastri dan Max Verstappen di posisi kelima dan keenam, dengan tim McLaren dan Red Bull mereka masing-masing jauh tertinggal dari Ferrari dan Mercedes.

Sesi ini sangat sulit bagi McLaren, dengan Piastri mengalami putaran besar di tikungan Becketts yang kencang, sementara rekan setimnya dan juara dunia bertahan Lando Norris tertinggal lebih dari satu detik di posisi ketujuh.

Isack Hadjar, yang mencatatkan waktu tercepat di awal FP1, akhirnya berada di posisi kedelapan tercepat dengan mobil Red Bull kedua, di depan Nico Hulkenberg dan Liam Lawson, yang melengkapi posisi 10 besar untuk Audi dan Racing Bulls masing-masing.

Norris struggled for pace in his McLaren, which is sporting a special livery
Norris struggled for pace in his McLaren, which is sporting a special livery

Hulkenberg berhasil membuat Lawson marah saat melaju di sampingnya melalui serangkaian tikungan awal setelah pembalap Jerman itu keluar dari pit lane.

“Apa-apaan itu tadi? Gila!” keluh Lawson melalui radio tim.

Silverstone merupakan akhir pekan Sprint, yang berarti tim dan pembalap hanya memiliki satu jam latihan sebelum Sprint Qualifying, yang berlangsung pada pukul 16:30 waktu setempat, atau 22:30 Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m29.260s31
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m29.473s28
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m29.859s31
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m29.938s30
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m30.147s24
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m30.240s26
7Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m30.288s27
8Isack HajdarFRAOracle Red Bull Racing1m30.338s27
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m30.743s28
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m30.850s27
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m30.966s27
12Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m31.035s28
13Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m31.339s31
14Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m31.373s26
15Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m31.684s32
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m31.684s27
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m31.697s30
18Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m32.150s21
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m32.241s23
20Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m32.957s24
21Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m33.019s24
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m33.130s25

In this article

F1 GP Inggris 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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