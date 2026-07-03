Mercedes Tanpa Paket Pembaruan untuk F1 GP Inggris

Pembaruan untuk Grand Prix Formula 1 Inggris akhir pekan ini telah diungkapkan.

Red Bull has revised the rear-end of its RB22
Red Bull has revised the rear-end of its RB22
Add as a preferred source

Semua tim papan atas Formula 1 membawa paket upgrade untuk Grand Prix Inggris akhir pekan ini - kecuali Mercedes.

McLaren, Red Bull, dan Ferrari semuanya memperkenalkan komponen baru pada mobil masing-masing di tengah dorongan pengembangan yang tiada henti selama awal musim F1 2026.

Juara dunia bertahan McLaren akan memperkenalkan desain saluran rem depan yang direvisi, serta perubahan pada beberapa elemen lantai MCL40.

McLaren is among the teams bringing upgrades
McLaren is among the teams bringing upgrades

Red Bull telah memperkenalkan rakitan bodi roda belakang baru dengan revisi pada sayap kaskade, sementara Ferrari memiliki sudut belakang yang diperbarui dengan pendingin tambahan dan optimasi pemuatan winglet dalam upaya untuk memaksimalkan efisiensi aerodinamis.

Perlu dicatat bahwa Mercedes tidak membawa peningkatan apa pun ke Silverstone, terutama setelah kepala tim Toto Wolff mempertanyakan laju peningkatan mobil Ferrari sepanjang musim.

Wolff menunjuk pada pengembangan "tak terbatas" Ferrari, dan dan menyindir bahwa tim Italia itu akan "segera kehabisan uang" setelah Grand Prix Austria .

"Pada sasis, kami selalu menghadirkan peningkatan kecil di sana-sini, karena kami sedikit terkejut bahwa Ferrari dapat memberikan pembaruan besar pada mobil seperti yang mereka lakukan," kata Wolff.

"Menurut pendapat saya, mereka perlu segera kehabisan uang, uang batasan biaya, karena kami tidak dapat melakukan itu. Kami kekurangan cadangan dalam batasan biaya untuk dapat menghadirkan begitu banyak suku cadang seperti yang mereka lakukan.

"Semoga itu akan berubah menjelang akhir musim ketika mereka tidak akan dapat menghadirkan suku cadang lagi. Setidaknya logikanya mengatakan demikian, dan kami akan datang dengan lebih banyak lagi."

Semua tim harus mematuhi batasan anggaran sebesar $215 juta untuk musim F1 2026.

Mercedes hanya memperkenalkan empat perubahan mobil secara total sejak meluncurkan paket peningkatan besar pertamanya tahun ini di Grand Prix Kanada.

Williams has a new front wing for its home race
Williams has a new front wing for its home race

Di luar tim-tim unggulan, Williams membawa sayap depan baru untuk balapan kandangnya, Racing Bulls telah memodifikasi bagian bawah bodi mobil, diffuser, dan sudut belakangnya, dan Haas memiliki sayap belakang baru.

Semua tim lainnya telah memutuskan untuk tidak membawa peningkatan apa pun.

Mercedes Tanpa Paket Pembaruan untuk F1 GP Inggris
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Hamilton Ungkap Pertarungannya untuk Meraih Kepercayaan Ferrari
7h ago
Hamilton is aiming for a 10th British Grand Prix victory at Silverstone
F1 News
Norris Sambut Verstappen di Tengah Rumor Kepindahan ke McLaren
02/07/26
Norris and Verstappen in Miami
F1 News
Hamilton Temukan Harapan untuk Balapan Kandang di Silverstone
01/07/26
Hamilton in Austria
F1 News
Russell Diunggulkan dalam "Pertarungan Psikologis" Lawan Antonelli
01/07/26
Russell celebrates in front of Antonelli in Austria
F1 News
McLaren Ungkap Livery Throwback untuk Grand Prix Inggris
01/07/26
McLaren's 2026 British GP livery
F1 News
Hamilton Sadar Ferrari Masih Belum Bisa Menyamai Mercedes
30/06/26
Hamilton in Austria

Latest News

F1 News
Bos Ferrari Tanggapi Tudingan Kecurangan Upgrade dari Toto Wolff
37m ago
Ferrari has been aggressively developing its 2026 F1 car
F1 Results
F1 GP Inggris 2026: Hamilton Kalahkan Antonelli untuk Pole Sprint Race
56m ago
Hamilton celebrates his Silverstone sprint pole
F1 News
Leclerc Membantah Pergeseran Dukungan Ferrari ke Hamilton
5h ago
Ferrari drivers Leclerc and Hamilton
F1 News
Mercedes Tanpa Paket Pembaruan untuk F1 GP Inggris
5h ago
Red Bull has revised the rear-end of its RB22
F1 News
Verstappen Menarik Dirinya dari Spekulasi Kepindahan ke McLaren
7h ago
Verstappen has been linked with McLaren

More News

F1 News
Hamilton Ungkap Pertarungannya untuk Meraih Kepercayaan Ferrari
7h ago
Hamilton is aiming for a 10th British Grand Prix victory at Silverstone
F1 News
Apakah Upgrade Aston Martin akan Mempengaruhi Masa Depan Alonso di F1?
02/07/26
Alonso will make a decision on his F1 future during the summer
F1 News
Norris Sambut Verstappen di Tengah Rumor Kepindahan ke McLaren
02/07/26
Norris and Verstappen in Miami
F1 News
Williams Siapkan Pengembangan "Sepenuhnya Baru" untuk Mobil 2026
02/07/26
Alex Albon, Williams Racing, 2026 Austrian GP
F1 News
Honda akan Membawa Upgrade Power Unit F1 di GP Belanda
02/07/26
Honda and Aston Martin have been under the spotlight