Mercedes Tanpa Paket Pembaruan untuk F1 GP Inggris

Semua tim papan atas Formula 1 membawa paket upgrade untuk Grand Prix Inggris akhir pekan ini - kecuali Mercedes.

McLaren, Red Bull, dan Ferrari semuanya memperkenalkan komponen baru pada mobil masing-masing di tengah dorongan pengembangan yang tiada henti selama awal musim F1 2026.

Juara dunia bertahan McLaren akan memperkenalkan desain saluran rem depan yang direvisi, serta perubahan pada beberapa elemen lantai MCL40.

McLaren is among the teams bringing upgrades

Red Bull telah memperkenalkan rakitan bodi roda belakang baru dengan revisi pada sayap kaskade, sementara Ferrari memiliki sudut belakang yang diperbarui dengan pendingin tambahan dan optimasi pemuatan winglet dalam upaya untuk memaksimalkan efisiensi aerodinamis.

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Perlu dicatat bahwa Mercedes tidak membawa peningkatan apa pun ke Silverstone, terutama setelah kepala tim Toto Wolff mempertanyakan laju peningkatan mobil Ferrari sepanjang musim.

Wolff menunjuk pada pengembangan "tak terbatas" Ferrari, dan dan menyindir bahwa tim Italia itu akan "segera kehabisan uang" setelah Grand Prix Austria .

"Pada sasis, kami selalu menghadirkan peningkatan kecil di sana-sini, karena kami sedikit terkejut bahwa Ferrari dapat memberikan pembaruan besar pada mobil seperti yang mereka lakukan," kata Wolff.

"Menurut pendapat saya, mereka perlu segera kehabisan uang, uang batasan biaya, karena kami tidak dapat melakukan itu. Kami kekurangan cadangan dalam batasan biaya untuk dapat menghadirkan begitu banyak suku cadang seperti yang mereka lakukan.

"Semoga itu akan berubah menjelang akhir musim ketika mereka tidak akan dapat menghadirkan suku cadang lagi. Setidaknya logikanya mengatakan demikian, dan kami akan datang dengan lebih banyak lagi."

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Semua tim harus mematuhi batasan anggaran sebesar $215 juta untuk musim F1 2026.

Mercedes hanya memperkenalkan empat perubahan mobil secara total sejak meluncurkan paket peningkatan besar pertamanya tahun ini di Grand Prix Kanada.

Williams has a new front wing for its home race

Di luar tim-tim unggulan, Williams membawa sayap depan baru untuk balapan kandangnya, Racing Bulls telah memodifikasi bagian bawah bodi mobil, diffuser, dan sudut belakangnya, dan Haas memiliki sayap belakang baru.

Semua tim lainnya telah memutuskan untuk tidak membawa peningkatan apa pun.

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