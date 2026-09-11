F1 GP Spanyol 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Madring
Hasil latihan Jumat untuk F1 GP Spanyol di Sirkuit Madring, putaran ke-14 musim 2026.
George Russell memimpin rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, saat Mercedes memimpin 1-2 pada sesi latihan pertama F1 GP Spanyol 2026 di Sirkuit Madring yang baru.
Russell, yang tertinggal 66 poin dari Antonelli di klasemen jelang Grand Prix Spanyol akhir pekan ini, mencatatkan laptime 1 menit 34,077 detik, lebih cepat 0,286 detik dibandingkan rekan satu timnya - yang sebelumnya meraih kemenangan gemilang setelah memulai balapan dari posisi ke-19 di Monza.
Charles Leclerc, yang terpaksa menggunakan Power Unit lama di Madrid karena kekhawatiran akan kerusakan pasca-kecelakaan hebat yang mengakhiri balapannya di Monza, mencatatkan waktu tercepat ketiga dengan selisih 0,459 detik.
Rekan setimnya, Lewis Hamilton, berada di posisi keempat dengan selisih 0,543 detik, tapi juara dunia tujuh kali itu tidak mencatatkan waktu tercepatnya dengan ban Soft karena terhalang lalu lintas pembalap lain dalam beberapa kali percobaan.
Max Verstappen mencatatkan waktu tercepat keenam dengan selisih lebih dari enam persepuluh detik dengan Red Bull-nya, mengungguli juara dunia bertahan Lando Norris serta Arvid Lindblad dari tim Racing Bulls.
Oscar Piastri menempati posisi kedelapan dengan mobil McLaren kedua, sementara Nico Hulkenberg dan Liam Lawson melengkapi daftar sepuluh besar, masing-masing mewakili tim Audi dan Red Bull.
Meskipun masa persiapan menjelang akhir pekan balapan didominasi oleh kekhawatiran bahwa sirkuit Madrid akan menjadi "penghancur mobil", tidak ada satu pun insiden kecelakaan ataupun pengibaran bendera merah yang terjadi selama satu jam pertama sesi latihan.
Leclerc nyaris mengalami insiden di Tikungan 17 saat bannya terkunci dan ia melaju terlalu jauh melewati titik ideal tikungan, sementara Hamilton juga beberapa kali nyaris mengalami masalah di tikungan yang sama sepanjang sesi tersebut.
Kepadatan lalu lintas di lintasan juga menjadi kendala; beberapa pembalap terpaksa membatalkan putaran mereka setelah nyaris bersenggolan dengan pembalap lain.
Hamilton terlibat dalam tiga insiden, termasuk nyaris bersenggolan dengan pembalap Williams, Carlos Sainz, saat melintasi tikungan La Monumental yang memiliki kemiringan (banked) dan berkecepatan tinggi.
Fernando Alonso, yang mencatatkan waktu tercepat ke-15, menghentikan mobil Aston Martin-nya di lintasan tepat pada akhir sesi FP1.
F1 GP Spanyol 2026 - Madring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m34.077s
|28
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m34.363s
|27
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m34.536s
|27
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m34.620s
|27
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m34.703s
|25
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m34.947s
|27
|7
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.033s
|28
|8
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m35.148s
|22
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m35.529s
|26
|10
|Liam Lawson
|NWZ
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.539s
|26
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m35.652s
|27
|12
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m35.757s
|25
|13
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.834s
|24
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.933s
|23
|15
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m36.473s
|27
|16
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m36.757s
|24
|17
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m36.870s
|30
|18
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m36.939s
|16
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m37.254s
|26
|20
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m37.591s
|25
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m38.150s
|26
|22
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m38.818s
|25