F1 GP Spanyol 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Madring

Hasil latihan Jumat untuk F1 GP Spanyol di Sirkuit Madring, putaran ke-14 musim 2026.

Verstappen in Madrid
Verstappen in Madrid
© XPB Images

George Russell memimpin rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, saat Mercedes memimpin 1-2 pada sesi latihan pertama F1 GP Spanyol 2026 di Sirkuit Madring yang baru.

Russell, yang tertinggal 66 poin dari Antonelli di klasemen jelang Grand Prix Spanyol akhir pekan ini, mencatatkan laptime 1 menit 34,077 detik, lebih cepat 0,286 detik dibandingkan rekan satu timnya - yang sebelumnya meraih kemenangan gemilang setelah memulai balapan dari posisi ke-19 di Monza.

Charles Leclerc, yang terpaksa menggunakan Power Unit lama di Madrid karena kekhawatiran akan kerusakan pasca-kecelakaan hebat yang mengakhiri balapannya di Monza, mencatatkan waktu tercepat ketiga dengan selisih 0,459 detik.

Rekan setimnya, Lewis Hamilton, berada di posisi keempat dengan selisih 0,543 detik, tapi juara dunia tujuh kali itu tidak mencatatkan waktu tercepatnya dengan ban Soft karena terhalang lalu lintas pembalap lain dalam beberapa kali percobaan.

Madrid is the new home of the Spanish Grand Prix
Madrid is the new home of the Spanish Grand Prix

Max Verstappen mencatatkan waktu tercepat keenam dengan selisih lebih dari enam persepuluh detik dengan Red Bull-nya, mengungguli juara dunia bertahan Lando Norris serta Arvid Lindblad dari tim Racing Bulls.

Oscar Piastri menempati posisi kedelapan dengan mobil McLaren kedua, sementara Nico Hulkenberg dan Liam Lawson melengkapi daftar sepuluh besar, masing-masing mewakili tim Audi dan Red Bull.

Meskipun masa persiapan menjelang akhir pekan balapan didominasi oleh kekhawatiran bahwa sirkuit Madrid akan menjadi "penghancur mobil", tidak ada satu pun insiden kecelakaan ataupun pengibaran bendera merah yang terjadi selama satu jam pertama sesi latihan.

Leclerc nyaris mengalami insiden di Tikungan 17 saat bannya terkunci dan ia melaju terlalu jauh melewati titik ideal tikungan, sementara Hamilton juga beberapa kali nyaris mengalami masalah di tikungan yang sama sepanjang sesi tersebut.

Kepadatan lalu lintas di lintasan juga menjadi kendala; beberapa pembalap terpaksa membatalkan putaran mereka setelah nyaris bersenggolan dengan pembalap lain.

Cadillac team-mates Sergio Perez and Valtteri Bottas
Cadillac team-mates Sergio Perez and Valtteri Bottas
© XPB Images

Hamilton terlibat dalam tiga insiden, termasuk nyaris bersenggolan dengan pembalap Williams, Carlos Sainz, saat melintasi tikungan La Monumental yang memiliki kemiringan (banked) dan berkecepatan tinggi.

Fernando Alonso, yang mencatatkan waktu tercepat ke-15, menghentikan mobil Aston Martin-nya di lintasan tepat pada akhir sesi FP1.

F1 GP Spanyol 2026 - Madring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaps
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.077s28
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.363s27
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m34.536s27
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m34.620s27
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m34.703s25
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m34.947s27
7Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m35.033s28
8Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m35.148s22
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m35.529s26
10Liam LawsonNWZOracle Red Bull Racing1m35.539s26
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m35.652s27
12Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m35.757s25
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m35.834s24
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m35.933s23
15Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m36.473s27
16Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m36.757s24
17Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m36.870s30
18Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m36.939s16
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m37.254s26
20Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m37.591s25
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m38.150s26
22Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m38.818s25

Tags:

F1
2026
Spain
F1 GP Spanyol 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Madring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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