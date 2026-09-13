Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madring

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madring, putaran 14 musim.

Antonelli celebrates in Spain
Antonelli celebrates in Spain
© XPB Images

Kimi Antonelli menambah keunggulannya di klasemen F1 2026 menjadi 81 poin berkat kemenangan di Grand Prix Spanyol.

Sementara itu rekan setimnya di Mercedes, George Russell, hanya mampu finis di posisi kelima setelah dua kali masuk pit dan memulai balapan dari posisi ketujuh.

Lewis Hamilton gagal menyelesaikan balapan untuk pertama kalinya tahun in, membuatnya tertinggal 101 poin di belakang Antonelli, yang praktis memupus harapan tipisnya untuk meraih gelar juara dunia kedelapan.

Lando Norris melanjutkan performa impresifnya dan kini hanya tertinggal lima poin dari Hamilton yang berada di posisi ketiga, setelah finis di urutan ketiga.

Charles Leclerc dan Max Verstappen melengkapi posisi enam besar.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Spanyol - Madring

Pos PembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team8292
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2211
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1191
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team2186
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1167
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing0145
7Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team0120
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing071
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team059
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team041
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team031
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team027
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team018
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team010
15Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team07
16Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team06
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
18Esteban OconFRATGR Haas F1 Team03
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team03
20Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team01
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team00
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team00
23Sergio PerezMEXCadillac F1 Team00

Tags:

F1
2026
Spain
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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