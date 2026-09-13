Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madring
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madring, putaran 14 musim.
Kimi Antonelli menambah keunggulannya di klasemen F1 2026 menjadi 81 poin berkat kemenangan di Grand Prix Spanyol.
Sementara itu rekan setimnya di Mercedes, George Russell, hanya mampu finis di posisi kelima setelah dua kali masuk pit dan memulai balapan dari posisi ketujuh.
Lewis Hamilton gagal menyelesaikan balapan untuk pertama kalinya tahun in, membuatnya tertinggal 101 poin di belakang Antonelli, yang praktis memupus harapan tipisnya untuk meraih gelar juara dunia kedelapan.
Lando Norris melanjutkan performa impresifnya dan kini hanya tertinggal lima poin dari Hamilton yang berada di posisi ketiga, setelah finis di urutan ketiga.
Charles Leclerc dan Max Verstappen melengkapi posisi enam besar.
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Spanyol - Madring
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|8
|292
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|211
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|191
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|186
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|167
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|0
|145
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|120
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|71
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|59
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|41
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|31
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|27
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|18
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|10
|15
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|7
|16
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|6
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|18
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|3
|19
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|3
|20
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|1
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|23
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|0