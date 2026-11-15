Pimpinan FIA Siapkan Ubahan Aturan Kontroversial dalam Aturan Kepresidenan

Presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, dikabarkan ingin menghapus batasan usia bagi para pemegang jabatan di badan pengatur olahraga otomotif tersebut.

Langkah kontroversial ini muncul enam bulan setelah Ben Sulayem menghapus ketentuan masa jabatan empat tahun yang sebelumnya berlaku bagi mereka yang menduduki posisi pimpinan di seluruh organisasi tersebut.

Menurut laporan BBC Sport, Ben Sulayem kini berupaya menghapus aturan yang melarang siapa pun yang berusia di atas 75 tahun untuk mencalonkan diri sebagai bagian dari tim kepresidenan, yang telah diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dalam Majelis Umum FIA bulan depan.

Berdasarkan laporan yang sama, usulan tersebut menyatakan bahwa "batasan usia dapat membatasi jumlah kandidat berkualitas yang memenuhi syarat untuk dipilih oleh badan-badan yang berwenang, khususnya individu-individu yang pengalaman dan keahliannya dapat memberikan manfaat bagi FIA".

Ben Sulayem has served as FIA president since 2021

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Jika berhasil, Ben Sulayem, yang kini berusia 65 tahun, secara teoretis dapat menjabat sebagai presiden FIA seumur hidup.

Batas usia di FIA dinaikkan menjadi 75 tahun pada 2024, setelah sebelumnya ditetapkan pada angka 70 tahun pada 2023, yakni selama masa jabatan pertama Ben Sulayem sebagai presiden.

Ben Sulayem terpilih kembali tanpa lawan untuk masa jabatan empat tahun kedua pada bulan Desember tahun lalu.

Saat ditanya mengapa FIA mengubah pendiriannya mengenai batasan usia, seorang juru bicara mengatakan kepada BBC Sport: "Usulan untuk menghapus batasan usia bagi para pemegang jabatan di FIA membuat FIA sejalan dengan organisasi seperti BBC, yang ketuanya berusia 74 tahun.

"Usulan ini telah disetujui oleh dewan-dewan dunia untuk diajukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam statuta FIA, dan baru akan berlaku jika disetujui melalui pemungutan suara dalam majelis umum.

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"Batasan usia akan menyingkirkan kandidat hanya berdasarkan tanggal lahir mereka, tanpa mempertimbangkan pengalaman, keahlian, atau kemampuan mereka untuk berkontribusi.

"Pada akhirnya, badan-badan FIA yang berwenang akan tetap memegang kendali penuh untuk memilih pemegang jabatan yang mereka anggap tepat."