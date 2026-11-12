Formula E Tunda Putaran Pembuka di Jeddah ke Bulan April 2027

Formula E telah mengumumkan penundaan dimulainya era baru Gen4. Putaran di Jeddah, Arab Saudi, yang sedianya dijadwalkan pada bulan Desember, kini ditunda hingga April.

Sebagian besar ajang motorsport tahun ini mengalami penundaan atau pembatalan untuk seri yang berlangsung di Timur Tengah, di tengah yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran.

Meskipun ketegangan antara AS dan Iran telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran justru meningkatkan serangan mereka terhadap Arab Saudi selama beberapa minggu terakhir.

Infrastruktur sipil, termasuk sejumlah bandara di negara tersebut, telah menjadi sasaran; sementara itu, sebuah menara milik Aramco turut diserang pada akhir pekan lalu, bertepatan dengan penyelenggaraan ajang MotoGP Qatar.

Formula E Jeddah 2025/2026 © Formula E

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Formula E akan dimulai bulan Januari

Formula E sedianya akan memulai era baru Gen4 pada akhir pekan tanggal 18–19 Desember di Jeddah.

Namun, pada Kamis pagi, pihak penyelenggara kejuaraan mengumumkan bahwa agenda tersebut ditunda menjadi 16–17 April 2027, sementara musim kompetisi akan dimulai di Meksiko pada 16 Januari.

Sebuah pernyataan dari pihak kejuaraan berbunyi: “Formula E, melalui koordinasi dengan mitra tuan rumah SELA, Federasi Otomotif dan Sepeda Motor Arab Saudi (SAMF), Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), serta para pemangku kepentingan publik setempat, telah mengumumkan pembaruan pada kalender Kejuaraan Dunia ABB FIA Formula E tahun 2027.

“Gelaran ganda (double-header) Jeddah E-Prix kini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 dan 17 April 2027, menyusul persetujuan dari Dewan Olahraga Motor Dunia FIA (FIA World Motor Sport Council).

“Keputusan yang disepakati bersama ini dicapai setelah melalui dialog konstruktif yang berkelanjutan di antara semua mitra utama, dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di kawasan tersebut serta berbagai pertimbangan logistik yang ada.

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“Perubahan tanggal ini dilakukan demi menjaga integritas penuh dan cakupan kejuaraan tersebut.

“Jumlah total balapan dan format double-header di Jeddah tetap tidak berubah. Hal ini menegaskan ketangguhan kemitraan serta komitmen bersama antara Formula E dan para mitranya di Arab Saudi untuk menghadirkan ajang berkelas dunia.

“Selain itu, sebagai dampak dari pembaruan kalender ini, ajang Sanya E-Prix 2027 juga akan disesuaikan dan dimajukan dua minggu lebih awal menjadi tanggal 3 April 2027.

Hal ini menempatkan perlombaan tersebut di antara forum internasional unggulan Hainan dan pameran dagang tahunannya. Dengan masuk secara pas ke dalam kalender tahun 2027 yang telah diperbarui, perlombaan berkelas dunia ini akan melengkapi sekaligus memperkuat dua ajang global utama lainnya di pulau tersebut.

F1 is scheduled to visit Qatar at the end of November

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F1 ambil langkah berbeda

Grand Prix Qatar dalam ajang MotoGP baru-baru ini berlangsung tanpa kendala, meskipun sempat muncul peringatan keamanan di kawasan tersebut selama akhir pekan balapan, di tengah ancaman serangan baru dari Amerika Serikat terhadap Iran.

Menyusul situasi ini, pihak F1 juga telah mengonfirmasi bahwa Imola tidak lagi menjadi lokasi balapan cadangan. Kejuaraan tersebut tetap melanjutkan rencana untuk menggelar balapan di Qatar pada akhir November dan di Abu Dhabi pada awal Desember.

Namun, jika kawasan Teluk mengalami ketidakstabilan dalam beberapa minggu mendatang sehingga membuat perlombaan tidak dapat dilaksanakan, maka musim ini akan berakhir di Las Vegas.

Ajang Reli Dakar juga baru-baru ini memindahkan lokasi penyelenggaraan tahun 2027 dari Arab Saudi.