F1 Tetap Balapan di Timur Tengah, Opsi Imola Dikesampingkan

Formula 1 tidak menjadi mengambil opsi di Imola seiring rencana mereka untuk tetap balapan di Qatar dan Abu Dhabi.

Abu Dhabi Grand Prix start 2025
Abu Dhabi Grand Prix start 2025
© XPB Images

Formula 1 telah mengonfirmasi bahwa Imola tidak lagi dipertimbangkan sebagai opsi untuk Grand Prix Abu Dhabi, dengan kejuaraan tersebut tetap berencana untuk mengakhiri musim 2026 di Timur Tengah.

Sirkuit di Italia itu sempat dipertimbangkan sebagai opsi cadangan seandainya F1 memutuskan untuk tidak bertolak ke wilayah tersebut untuk balapan-balapan penutup musim.

Namun, pihak F1 kini telah memberi tahu penyelenggara di Imola serta tim-tim peserta bahwa lokasi tersebut tidak akan digunakan, dengan Grand Prix Qatar dan Abu Dhabi tetap berada dalam kalender sesuai rencana.

"Imola hanya menjadi opsi seandainya kami memutuskan untuk tidak pergi ke Timur Tengah pada akhir musim, dan ajang tersebut sedianya akan digelar pada akhir pekan yang sama dengan Grand Prix Abu Dhabi," ujar juru bicara F1.

Imola
Imola
© XPB Images

"Kami selalu mengatakan bahwa Timur Tengah adalah bagian dari rencana, jadi semua ini sebenarnya bukan berita baru ataupun hal yang patut mengejutkan.

"Kami tidak bisa membiarkan Imola menunggu tanpa kepastian. Oleh karena itu, hari ini kami telah memberi tahu mereka bahwa kami tidak akan lagi membutuhkan mereka di akhir musim nanti."

F1 juga menegaskan bahwa tidak ada perkembangan terkini di Qatar maupun Abu Dhabi yang mengharuskan perubahan terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Penyelenggara kejuaraan merujuk pada imbauan perjalanan yang berlaku saat ini, kepemilikan asuransi perjalanan yang sah, serta terus dilaksanakannya berbagai ajang besar di kawasan tersebut sebagai alasan untuk tetap mempertahankan jadwal yang ada.

“Tidak ada perkembangan negatif apa pun di kawasan ini, khususnya di Qatar dan Abu Dhabi, dalam beberapa bulan terakhir,” lanjut pernyataan F1.

Lusail circuit, Qatar.
Lusail circuit, Qatar.
© Gold and Goose

“Saran perjalanan saat ini masih mengizinkan kegiatan bepergian, asuransi perjalanan tetap berlaku, berbagai acara tetap berlangsung (seperti MotoGP di Qatar akhir pekan lalu), kegiatan bisnis di kedua negara telah kembali ke tingkat normal, dan seluruh tim mendukung penyelesaian musim ini sesuai rencana.

“Jika situasi berkembang ke arah yang negatif dalam beberapa minggu mendatang sebelum rangkaian acara di Timur Tengah berlangsung, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah yang tepat, karena keselamatan semua pihak akan selalu menjadi prioritas utama.”

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F1
F1 Tetap Balapan di Timur Tengah, Opsi Imola Dikesampingkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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