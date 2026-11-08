Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Brasil dari Sirkuit Interlagos

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Brasil dari Sirkuit Interlagos.

Norris lost out to Antonelli and Lawson at the start
Norris lost out to Antonelli and Lawson at the start

Setelah Kimi Antonelli memastikan gelar pembalap di Meksiko, pertarungan menarik kini terjadi untuk posisi runner-up, dengan Max Verstappen (279) di P2 klasemen hanya unggul 32 poin dari Lando Norris (246) di posisi enam klasemen. 

Comeback Verstappen hingga menempati posisi kedua membuatnya kini unggul 17 poin atas peringkat ketiga dalam kejuaraan pembalap, yang kini diisi Russell.

Ia mengungguli Lewis Hamilton untuk menempati posisi ketiga dengan selisih hanya satu poin, sementara Charles Leclerc tertinggal 10 poin di belakang rekan setimnya di Ferrari tersebut.

Klasemen F1 2026 - Pembalap - Grand Prix Brasil

Pos PembalapNATTimMenangPoin
CAndrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team9390
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing3279
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team3262
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1261
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1251
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team3246
7Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team0152
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing0122
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team087
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team042
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team038
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team027
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team023
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team014
15Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team014
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team07
17Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team07
18Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team07
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
20Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team01
21Ryo Hirakawa JPNTGR Haas F1 Team01
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team00
23Valtteri BottasFINCadillac F1 Team00
24Sergio PerezMEXCadillac F1 Team00
25Rafael Camara BRATGR Haas F1 Team00

Mercedes mengamankan gelar juara dunia konstruktor Formula 1, The Silver Arrows mengumpulkan 652 poin - yang sudah tidak terkejar lagi - dari 20 balapan pada tahun 2026, memberi mereka gelar pertama sejak 2021. 

Ferrari tetap menempati posisi kedua dengan cukup nyaman, meskipun keunggulan mereka atas Red Bull di posisi ketiga telah menyusut menjadi 97 poin.

Meski meraih kemenangan, McLaren tetap berada di posisi keempat, tertinggal 17 poin dari Red Bull.

Racing Bulls terus memperkokoh posisi mereka di peringkat kelima dalam kejuaraan konstruktor, di saat Alpine gagal meraih poin sama sekali.

Klasemen F1 2026 - Kontruktor - Grand Prix Brasil

Pos TimMenangPoin
CMercedes AMG Petronas F1 Team12652
2Scuderia Ferrari HP2512
3Oracle Red Bull Racing3415
4McLaren Mastercard F1 Team3398
5Visa Cash App Racing Bulls F1 Team0112
6BWT Alpine F1 Team069
7TGR Haas F1 Team031
8Audi Revolut F1 Team028
9Atlassian Williams F1 Team012
10Aston Martin Aramco F1 Team07
11Cadillac F1 Team00

Tags:

F1
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Brasil dari Sirkuit Interlagos
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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