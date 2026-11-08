Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Brasil dari Sirkuit Interlagos
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Brasil dari Sirkuit Interlagos.
Setelah Kimi Antonelli memastikan gelar pembalap di Meksiko, pertarungan menarik kini terjadi untuk posisi runner-up, dengan Max Verstappen (279) di P2 klasemen hanya unggul 32 poin dari Lando Norris (246) di posisi enam klasemen.
Comeback Verstappen hingga menempati posisi kedua membuatnya kini unggul 17 poin atas peringkat ketiga dalam kejuaraan pembalap, yang kini diisi Russell.
Ia mengungguli Lewis Hamilton untuk menempati posisi ketiga dengan selisih hanya satu poin, sementara Charles Leclerc tertinggal 10 poin di belakang rekan setimnya di Ferrari tersebut.
Klasemen F1 2026 - Pembalap - Grand Prix Brasil
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|C
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|9
|390
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|3
|279
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|262
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|261
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|251
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|3
|246
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|152
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|122
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|87
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|42
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|38
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|27
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|23
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|14
|15
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|14
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|7
|17
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|7
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|20
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|1
|21
|Ryo Hirakawa
|JPN
|TGR Haas F1 Team
|0
|1
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|23
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|24
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|25
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|0
Mercedes mengamankan gelar juara dunia konstruktor Formula 1, The Silver Arrows mengumpulkan 652 poin - yang sudah tidak terkejar lagi - dari 20 balapan pada tahun 2026, memberi mereka gelar pertama sejak 2021.
Ferrari tetap menempati posisi kedua dengan cukup nyaman, meskipun keunggulan mereka atas Red Bull di posisi ketiga telah menyusut menjadi 97 poin.
Meski meraih kemenangan, McLaren tetap berada di posisi keempat, tertinggal 17 poin dari Red Bull.
Racing Bulls terus memperkokoh posisi mereka di peringkat kelima dalam kejuaraan konstruktor, di saat Alpine gagal meraih poin sama sekali.
Klasemen F1 2026 - Kontruktor - Grand Prix Brasil
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|C
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|12
|652
|2
|Scuderia Ferrari HP
|2
|512
|3
|Oracle Red Bull Racing
|3
|415
|4
|McLaren Mastercard F1 Team
|3
|398
|5
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|112
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|69
|7
|TGR Haas F1 Team
|0
|31
|8
|Audi Revolut F1 Team
|0
|28
|9
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|12
|10
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|11
|Cadillac F1 Team
|0
|0