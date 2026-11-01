Pembaruan Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Meksiko
Pembaruan Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Meksiko di Mexico City, putaran 19.
Kimi Antonelli dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1 termuda sepanjang sejarah setelah finis di posisi ketiga dalam Grand Prix Mexico City.
Posisi ketiga di Autodromo Hermanos Rodriguez tersebut cukup bagi pembalap asal Italia berusia 20 tahun itu untuk mengunci gelar juara musim 2026 meski masih tersisa empat balapan lagi.
Kemenangan ketiga Max Verstappen musim ini di Meksiko membuatnya naik ke posisi kedua dalam kejuaraan dunia, unggul dua poin atas Lewis Hamilton.
Setelah finis di posisi keenam, George Russell turun ke peringkat keempat dalam klasemen, di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc.
Klasemen F1 2026 - Pembalap - Grand Prix Meksiko
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|C
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|9
|380
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|3
|261
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|259
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|250
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|245
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|221
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|150
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|105
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|79
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|43
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|38
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|31
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|23
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|13
|15
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|10
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|7
|17
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|7
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|20
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|1
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|23
|Ryo Hirakawa
|JPN
|TGR Haas F1 Team
|0
|0
|24
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|0
Kemenangan ketiga Max Verstappen musim ini di Meksiko membuatnya naik ke posisi kedua dalam kejuaraan dunia, unggul dua poin atas Lewis Hamilton.
Setelah finis di posisi keenam, George Russell turun ke peringkat keempat dalam klasemen, di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc.
Klasemen F1 2026 - Konstruktor - Grand Prix Meksiko
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|12
|630
|2
|Scuderia Ferrari HP
|2
|504
|3
|Oracle Red Bull Racing
|3
|380
|4
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|371
|5
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|104
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|74
|7
|TGR Haas F1 Team
|0
|30
|8
|Audi Revolut F1 Team
|0
|23
|9
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|12
|10
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|11
|Cadillac F1 Team
|0
|0