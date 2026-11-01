Pembaruan Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Meksiko

Pembaruan Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Meksiko di Mexico City, putaran 19.

Kimi Antonelli has been crowned world champion
Kimi Antonelli has been crowned world champion

Kimi Antonelli dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1 termuda sepanjang sejarah setelah finis di posisi ketiga dalam Grand Prix Mexico City.

Posisi ketiga di Autodromo Hermanos Rodriguez tersebut cukup bagi pembalap asal Italia berusia 20 tahun itu untuk mengunci gelar juara musim 2026 meski masih tersisa empat balapan lagi.

Kemenangan ketiga Max Verstappen musim ini di Meksiko membuatnya naik ke posisi kedua dalam kejuaraan dunia, unggul dua poin atas Lewis Hamilton.

Setelah finis di posisi keenam, George Russell turun ke peringkat keempat dalam klasemen, di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc.

Klasemen F1 2026 - Pembalap - Grand Prix Meksiko

Pos PembalapNATTimMenangPoin
CAndrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team9380
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing3261
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1259
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team3250
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1245
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team2221
7Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team0150
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing0105
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team079
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team043
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team038
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team031
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team023
14Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team013
15Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team010
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team07
17Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team07
18Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team07
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
20Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team01
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team00
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team00
23Ryo Hirakawa JPNTGR Haas F1 Team00
24Sergio PerezMEXCadillac F1 Team00

Kemenangan ketiga Max Verstappen musim ini di Meksiko membuatnya naik ke posisi kedua dalam kejuaraan dunia, unggul dua poin atas Lewis Hamilton.

Setelah finis di posisi keenam, George Russell turun ke peringkat keempat dalam klasemen, di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc.

Klasemen F1 2026 - Konstruktor - Grand Prix Meksiko

Pos TimMenangPoin
1Mercedes AMG Petronas F1 Team12630
2Scuderia Ferrari HP2504
3Oracle Red Bull Racing3380
4McLaren Mastercard F1 Team2371
5Visa Cash App Racing Bulls F1 Team0104
6BWT Alpine F1 Team074
7TGR Haas F1 Team030
8Audi Revolut F1 Team023
9Atlassian Williams F1 Team012
10Aston Martin Aramco F1 Team07
11Cadillac F1 Team00

Tags:

F1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Pembaruan Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Meksiko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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