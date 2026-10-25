Kimi Antonelli Bercanda Soal Track Limits setelah Meraih Pole GP Amerika Serikat

Andrea Kimi Antonelli bercanda bahwa keberhasilannya menghindari track limits adalah "pencapaian terbesar"-nya saat meraih pole position pada kualifikasi F1 GP Amerika Serikat.

Pembalap Mercedes tersebut mengungguli Max Verstappen dari tim Red Bull untuk meraih pole yang tak terduga di COTA, menjelang balapan di mana ia berpeluang mengunci gelar juara dunia F1 pertamanya.

Antonelli, yang masih berusia 20 tahun, akan dinobatkan sebagai juara dunia F1 termuda jika menang pada hari Minggu, dengan catatan Lewis Hamilton finis kelima atau lebih rendah, dan George Russell kesembilan atau lebih rendah.

Setelah meraih pole ketujuh - mungkin yang paling tidak terduga - sepanjang tahun 2026, Antonelli bercanda bahwa ia merasa lega karena tidak terkena penalti akibat melanggar track limits.

Antonelli beat Verstappen to pole at COTA

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Pelanggaran track limits menjadi semacam titik lemah bagi Antonelli di tengah musim yang sebenarnya berjalan sangat fenomenal.

“Itu cukup mengejutkan, tetapi salah satu pencapaian terbesar saya hari ini adalah tidak melakukan pelanggaran batas lintasan,” ujar Antonelli sambil tertawa.

“Hal itu juga membuat segalanya sedikit lebih mudah bagi kami; saya tidak menempatkan diri dalam situasi sulit, sehingga kami bisa terus berkembang sepanjang sesi dan membangun performa dari sana.

“Namun, ini jelas tidak terduga. Kami tahu persaingannya akan ketat, tetapi ini adalah kejutan yang menyenangkan.”

Antonelli merasa senang dengan kemajuan yang dicapai Mercedes terkait paket upgrade yang sempat bermasalah di Malaysia - yang kini telah dipasang pada kedua mobil W17 di Austin.

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“Sesi kualifikasi berjalan dengan baik; kami terus menunjukkan peningkatan sepanjang sesi, tetapi memang bukan sesi yang mudah,” jelas pembalap asal Italia itu.

“Angin bertiup semakin kencang, bahkan cukup berembus kuat di Q3. Kondisinya agak sulit karena arah angin sulit diprediksi dan kekuatannya terus meningkat - terutama pada putaran terakhir, kondisinya terasa sedikit lebih buruk.

"Namun secara keseluruhan, ya, saya senang. Saya senang karena kami telah bekerja sangat keras untuk paket ini dan kami masih berupaya untuk memahaminya sepenuhnya, tetapi sejak di Singapura, kami telah melangkah maju dengan cukup signifikan.

"Sekarang, kami hanya perlu terus mengerjakannya dan terus mendalami pemahaman kami. Ini adalah hasil yang baik bagi tim karena mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menghadirkan paket ini, dan akhirnya kita bisa melihat hasilnya."

Antonelli celebrates his pole

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Saat ditanya di bagian mana mobil Mercedes-nya terasa paling hidup dalam putaran yang memberinya pole, Antonelli menjawab: "Di tikungan sedang. Baik di tikungan berkecepatan tinggi maupun menengah, mobil terasa sangat mantap.

“Kami memang masih sedikit kesulitan di tikungan lambat, tetapi secara keseluruhan, mobil tampil sangat baik di sektor satu dan sektor dua, terutama saat melewati Tikungan 8 dan 9.

“Di situlah kami merasakan keunggulan terbesar dari paket mobil ini; sementara untuk tikungan pelan, kami masih berupaya untuk memahaminya lebih jauh.”