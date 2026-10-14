Kimi Antonelli Mengaku Kebangkitan Verstappen "Sangat Mengerikan"

Andrea Kimi Antonelli mengaku bahwa akan menjadi hal yang "sangat menakutkan" jika Max Verstappen benar-benar terlibat dalam pertarungan gelar F1 2026 setelah meraih kemenangan beruntun yang dominan untuk Red Bull.

Setelah meraih kemenangan pertamanya musim ini pada Grand Prix Bahrain di Malaysia, Verstappen melanjutkan performa gemilangnya dengan menyapu bersih seluruh sesi sepanjang akhir pekan balapan di Singapura.

Juara dunia empat kali tersebut merebut pole saat Sprint ataupun Grand Prix, lalu mengubah kedua pole tersebut menjadi kemenangan dominan

Momentum positif belakangan ini telah membawa Verstappen naik ke peringkat keempat klasemen kejuaraan dunia. Namun, ia tertinggal 119 poin dari Antonelli dan jaraknya terlalu jauh untuk bisa kembali bersaing memperebutkan gelar juara, berbeda dengan situasi tahun lalu.

Antonelli finished third as Verstappen won in Singapore

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Saat ditanya oleh Sky Sports F1 apakah ia merasa lega Verstappen tertinggal jauh dalam klasemen poin, Antonelli - yang berpeluang mengunci gelar juara dunia pertamanya pada putaran berikutnya di Austin - tertawa.

"Ya, karena itu akan sangat menakutkan," jawab Antonelli. "Itu akan sangat, sangat menakutkan."

Untuk menjadi juara dunia F1 termuda sepanjang masa di Grand Prix Amerika Serikat, pembalap Italia 20 tahun itu harus memenangkan balapan, sementara rekan setimnya di Mercedes, George Russell, finis di posisi kesembilan atau lebih rendah, dan pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, finis di posisi kelima atau lebih rendah.

"Secara keseluruhan, saya merasa kami telah melakukan pekerjaan yang hebat. Jika melihat kembali musim ini, kami selalu mampu bersaing di barisan depan," tambah Antonelli.

"Jelas kami memiliki mobil yang hebat, dan kini kami sedang berupaya memahami paket baru ini. Saya sangat bangga dengan tim akhir pekan ini karena kami berhasil melewati berbagai kesulitan dan mulai melihat secercah harapan. Ini hanya masalah waktu saja."

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Kimi Antonelli is on the cusp of winning the F1 title

Meskipun Antonelli tampak tak terbendung dalam upayanya meraih gelar juara, bos Mercedes, Toto Wolff, tetap bersikap realistis dan tidak jumawa.

"Jika melihat statistik dan memperhitungkan peluangnya untuk menang, angkanya mungkin mendekati 100 persen. Namun, ini adalah balap mobil; kendaraan bisa mogok, kecelakaan bisa terjadi, dan situasi pun bisa menjadi penuh tekanan," ujarnya kepada Sky Sports F1.

"Jadi, menurut saya kita perlu menjalaninya balapan demi balapan, memastikan kita terus mengumpulkan poin, dan pada akhirnya, semoga saja gelar juara itu akan menjadi miliknya."

Sementara itu, Verstappen tidak memikirkan soal kejuaraan. Pembalap asal Belanda itu hanya ingin "lebih bersenang-senang" dalam enam balapan tersisa.

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"Menurut saya, beberapa balapan terakhir sangat positif bagi kami," ujar Verstappen. "Sungguh menyenangkan melihatnya, dan ya, tim memiliki motivasi tinggi untuk mencoba meraih lebih banyak hasil lagi.

"Mereka adalah kelompok orang yang sangat hebat. Saya sangat menikmati bekerja sama dengan mereka, dan semoga kami bisa lebih bersenang-senang hingga akhir tahun."