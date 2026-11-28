Pirelli mengungkapkan bahwa keausan ban pada ajang Formula 1 Grand Prix Qatar lebih parah daripada yang diperkirakan; beberapa ban bahkan mengalami keausan 100% di area tertentu hanya setelah 15 putaran.

Menjelang Grand Prix Qatar akhir pekan ini, batas jarak tempuh maksimal sebanyak 27 putaran per set ban sudah ditetapkan karena karakter cepat Sirkuit Internasional Lusail.

Pembatasan tersebut berarti para pembalap diwajibkan untuk melakukan setidaknya dua kali pit-stop selama balapan 57 putaran pada hari Minggu.

Namun, setelah dua sesi latihan pada hari Jumat, Pirelli mendapati bahwa tingkat keausan dan degradasi ban ternyata lebih tinggi daripada yang mereka perkirakan sebelum akhir pekan dimulai.

Kepala insinyur Pirelli, Simone Berra, mengungkapkan bahwa ketiga jenis kompon ban yang tersedia mengalami graining (pengelupasan permukaan karet ban) saat mobil melaju dengan beban bahan bakar penuh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Intinya, tingkat graining dan keausan ban lebih tinggi daripada yang kami perkirakan sebelum acara dimulai. Sungguh mengejutkan bagaimana sirkuit ini selalu menyuguhkan hal-hal tak terduga setiap kali kami datang ke sini,” ujar Berra kepada media setelah sesi latihan hari Jumat di Grand Prix Qatar.

Pierre Gasly © XPB Images

“Kami mengamati bahwa saat melaju dengan beban bahan bakar penuh, fenomena graining terjadi pada ketiga jenis kompon, yaitu C3, C2, dan C1.

"Kompon C1 sedikit lebih tangguh dalam hal ketahanan mekanis, dengan tingkat graining yang relatif lebih rendah; sementara pada kompon C2 dan C3, tingkat graining-nya tergolong sedang hingga parah.

“Kondisi ini mempercepat keausan, terutama di dua area: di sekitar TWI (Tire-Wear Indicator) 2 dan 3 - yang berarti ke arah bahu bagian dalam ban, serta di bahu bagian paling luar ban.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Terdapat dua titik dengan tingkat keausan tinggi, dan kami bahkan telah mendapati kasus di mana ban mengalami keausan 100% saat melaju dengan beban bahan bakar penuh setelah 15 putaran.”

Tingkat keausan ban yang tidak terduga mendorong Pirelli untuk mengevaluasi apakah batasan 27 putaran yang ada saat ini perlu dikurangi menjelang balapan hari Minggu.

Namun, Berra menjelaskan bahwa Pirelli memperkirakan tingkat graining akan berkurang seiring berjalannya akhir pekan, dan para pembalap kemungkinan besar juga akan mengelola ban mereka dengan lebih hati-hati selama balapan berlangsung.

“Kami sedang mengevaluasi semua set ban yang telah kami ambil dari sesi latihan bebas pertama (FP1) dan kedua (FP2). Kami akan memeriksanya, membedahnya, dan tentu saja, jika tidak ada masalah integritas, kami akan tetap mempertahankan batasan 27 putaran tersebut," jelas Berra.

"Kami tahu bahwa tingkat graining akan berkurang saat balapan nanti, dan tim-tim akan melakukan pengelolaan ban yang lebih intensif untuk memperpanjang durasi penggunaan ban dalam satu stint.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, jika hal tersebut tidak memicu peningkatan masalah integritas, maka kita bisa tetap menggunakan 27 putaran. Namun, analisis ini masih terus berlangsung di laboratorium kami, jadi kita akan melihat apakah kita akan tetap menggunakan 27 putaran atau tidak.”

Kimi Antonelli © XPB Images

Terlepas dari batasan jarak tempuh, Berra yakin degradasi yang lebih tinggi dari perkiraan akan membuat tim enggan menyelesaikan stint maksimum yang diizinkan.

Simulasi Pirelli menunjukkan bahwa membagi balapan menjadi tiga sesi yang terbagi rata, masing-masing 19 lap, akan menjadi strategi optimal, meskipun intervensi Safety Car dapat memaksa tim menerapkan strategi tiga perhentian.

“Saya rasa itu tidak terlalu kuat saat ini, melihat analisis terakhir yang kami lakukan, untuk melakukan tugas 27 lap,” lanjut Berra.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Karena jika Anda memperpanjangnya terlalu lama, akan ada penurunan performa yang jelas sebesar 0,2 detik per lap, dan itu memaksa Anda untuk mengganti ban baru dan berhenti lebih awal. Jadi pada dasarnya Anda dapat membagi balapan menjadi tiga stint yang lebih seimbang daripada harus 27, 27, dan 3 lap."