Ollie Bearman telah dipastikan bertahan diHaas untuk musim F1 2027 setelah melalui proses negosiasi yang alot.

Bearman akan tetap bersama Haas untuk musim ketiga, kali ini sebagai rekan setim Rafael Camara, rookie yang promosi dari F2 telah dikonfirmasi bulan lalu.

Pembalap Inggris tersebut sempat terlibat dalam negosiasi yang berkepanjangan dengan Haas, yang memicu rumor mengenai tuntutan gajinya, serta rasa tidak puas dari pihak Bearman sendiri karena proses tersebut terus berlarut-larut.

Dengan adanya konfirmasi ini, Bearman melengkapi daftar pembalap F1 untuk musim 2027, mengingat kursinya merupakan posisi terakhir yang dipastikan untuk musim depan.

Ollie Bearman © XPB Images

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“Bukan rahasia lagi bahwa saya sangat senang bisa terus bersama TGR Haas F1 Team hingga tahun 2027,” ujar Ollie Bearman.

“Tim ini telah memainkan peran penting dalam perkembangan saya, dan saya merasakan kepercayaan serta dukungan yang luar biasa dari semua orang di sini.

“Kami memiliki ambisi besar untuk terus melangkah maju, dan saya antusias untuk memimpin upaya tersebut - mengembangkan apa yang telah kita capai serta berjuang bersama demi meraih lebih banyak lagi. Masih ada hal-hal yang perlu kita selesaikan.”

Team Principal Haas, Ayao Komatsu, menambahkan: “Melanjutkan kerja sama dengan Ollie [Bearman] hingga tahun 2027 merupakan keputusan yang wajar bagi kami.

“Kami telah melihat perkembangannya, komitmennya, serta kualitas yang ia bawa ke dalam tim, baik di dalam maupun di luar lintasan.

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Bearman is expected to remain with Haas

“Dia memiliki etos kerja yang luar biasa serta keinginan kuat untuk mengembangkan diri sendiri maupun tim. Menurut pendapat saya, tidak ada orang yang lebih tepat untuk memimpin tim ini ke depan.

“TGR Haas F1 Team memiliki salah satu pasangan pembalap paling menarik di ajang ini, dan saya menantikan untuk melihat Ollie semakin berkembang bersama tim yang luar biasa ini.”