Bos Haas Tanggapi Rumor Permintaan Gaji 6 Juta Dollar dari Bearman

Team Principal Haas F1, Ayao Komatsu, menyatakan bahwa kabar yang menyebutkan adanya tuntutan gaji berlebihan sebagai penyebab tertundanya perpanjangan kontrak Ollie Bearman untuk tahun 2027 adalah “omong kosong belaka”.

Bertahannya Bearman di Haas untuk musim depan dianggap sebagai formalitas, tapi muncul berbagai pertanyaan karena masa depan pembalap Inggris itu belum juga diumumkan - meski awal bulan ini tim sudah mengonfirmasi bahwa posisi Esteban Ocon akan digantikan oleh Rafael Camara.

Hal ini memicu spekulasi bahwa penundaan tersebut mungkin berkaitan dengan gaji; bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa Bearman menuntut kenaikan bayaran hingga setidaknya €6 juta.

Namun, saat ditanya menjelang Grand Prix Meksiko akhir pekan ini, Komatsu dengan tegas menyampaikan pandangannya mengenai rumor tersebut.

Komatsu outlined his annoyance at the rumours

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“Saya tidak tahu dari mana asalnya,” ujar Komatsu. “Musim ini pun saya terkadang mengalami hal seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada asap tanpa api, tetapi kenyataannya ada saja orang yang benar-benar mengarang cerita.

“Mengenai kejadian di Miami - katanya saya sempat bertengkar dengan Esteban Ocon - itu sama sekali tidak benar. Bahkan mereka yang mengaku punya informasi dari orang dalam, itu benar-benar omong kosong belaka.

“Lalu soal yang satu ini, entah dari mana datangnya angka €6 juta itu. Pertama kali saya melihatnya di Instagram atau semacamnya, yang diteruskan kepada saya oleh Stu [Morrison, kepala komunikasi Haas].

“Reaksi saya cuma, ‘wah, ada lagi nih, hebat’. Pasti ada seseorang yang sengaja memunculkan ini untuk memancing kehebohan. Saya tidak punya komentar apa pun karena angka itu sama sekali tidak mendekati kebenaran. Mengapa kita harus meladeni omong kosong seperti ini? Apa gunanya, coba?

“Orang-orang itu jelas tidak berniat membantu apa pun, bukan? Sungguh mengherankan zaman sekarang orang-orang tidak memeriksa sumber informasinya. Mereka cuma berpikir, ‘oke, saya ingin dapat lebih banyak klik, ingin dapat lebih banyak like’, jadi mereka asal copy-paste berita dan terus menyebarkannya.

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“Tanpa disadari, sudah ada 20 orang yang menulis cerita tersebut dan mereka menganggapnya sebagai kebenaran. Itu omong kosong belaka.”

Bearman is expected to remain with Haas in 2027

Klaim tidak berdasar tersebut juga bertentangan dengan pernyataan Bearman menjelang akhir pekan, di mana ia menegaskan bahwa keputusan itu “sebenarnya bukan di tangan saya”.

Menariknya, Komatsu justru menghindari pertanyaan saat ditanya secara langsung mengapa terjadi penundaan terkait kabar yang sudah sangat dinantikan di lingkungan F1 tersebut.

"Saya rasa saya tidak bisa membeberkan detail mengenai apa yang menyebabkan penundaan ini. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut," ujar Komatsu.

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“Namun, sangat jelas dari kedua belah pihak - baik dari sisi Ollie maupun dari sisi kami, TGR Haas F1 Team - bahwa kami ingin terus bekerja sama.

"Kami dapat bekerja sama dengan sangat baik, saling mendorong satu sama lain, dan yang terpenting, kami benar-benar menikmati kerja sama ini; ia memberikan kontribusi yang besar bagi tim.

“Kami tumbuh dan berkembang bersama, sehingga niat dari kedua belah pihak benar-benar selaras. Kami sedang berupaya mencari solusi agar dapat terus bekerja sama tahun depan, dan saya yakin kami akan berhasil.”