RESMI: Rafael Camara Gantikan Ocon di Haas F1 untuk Musim 2027

Anak didik Ferrari sekaligus pemimpin kejuaraan Formula 2, Rafael Camara, akan melakukan debut Formula 1 bersama Haas pada tahun 2027.

Setelah lama menjadi rumor, Camara akhirnya dikonfirmasi sebagai pengganti Esteban Ocon di Haas dengan menandatangani kontrak multi-tahun mulai musim depan.

Pembalap asal Brasil yang merupakan bagian dari program pembalap muda Ferrari ini telah muncul sebagai salah satu kandidat utama dalam perebutan gelar juara F2 sebagai seorang debutan.

“Saya sangat senang bisa bergabung dengan TGR Haas F1 Team sebagai pembalap Formula 1,” ujar Camara. “Ini merupakan langkah penting dalam karier saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gene Haas serta Ayao Komatsu atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya.

Camara has won three F2 feature races so far this year

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya juga sangat berterima kasih kepada Scuderia Ferrari Driver Academy atas dukungan mereka dan segala kontribusi yang telah diberikan bagi perkembangan saya selama ini, serta kepada keluarga saya yang selalu mendampingi sepanjang perjalanan ini.

"Kini, fokus saya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan baru ini.

"Akan ada banyak hal yang perlu dipelajari, dan saya tidak sabar untuk bekerja sama secara erat dengan tim, memahami mobilnya, serta terus berkembang sebagai seorang pembalap."

Camara telah meraih tiga kemenangan Feature Race sepanjang tahun 2026 dan kini unggul tujuh poin atas pembalap junior Red Bull, Nikola Tsolov, dengan dua putaran tersisa di Qatar dan Abu Dhabi - yang masih diragukan di tengah konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Jika Camara berhasil mengamankan gelar juara F2 pada kesempatan pertamanya, ia akan mengikuti jejak pembalap seperti Charles Leclerc, George Russell, dan Oscar Piastri yang sukses meraih gelar juara secara berturut-turut di dua ajang pendukung utama menuju F1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pencapaian ini juga akan menandai gelar juara ketiga yang diraih Camara secara beruntun, setelah sebelumnya memenangkan Formula Regional European Championship pada tahun 2024.

Ferrari junior Camara is a highly-rated prospect

Camara membuat Haas terkesan dalam sebuah uji coba tertutup baru-baru ini di Portimao - di mana ia bersaing dengan kandidat lain untuk posisi tersebut - dan sejak saat itu, ia digadang-gadang akan bergabung dengan tim asal Amerika tersebut.

“Saya sangat antusias bisa mengontrak talenta muda yang luar biasa seperti Rafael Câmara,” ujar kepala tim Haas, Ayao Komatsu. “Saya rasa tidak perlu lagi menjabarkan pencapaiannya di ajang balap junior; prestasinya sungguh mengesankan.

"Bahkan di musim debutnya di Formula 2, kecepatan yang ia tunjukkan dalam situasi-situasi yang sangat sulit—seperti saat kualifikasi di Monako dan Montreal - membuktikan betapa besarnya potensi yang dimiliki Rafa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saat kami memberinya kesempatan mengemudi dalam program TPC (Testing of Previous Cars) di Portugal, ia mampu beradaptasi dengan sangat baik meski hanya memiliki waktu terbatas untuk mempelajari mobil tersebut. Ia menunjukkan lebih dari sekadar kecepatan murni. Rafa berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkannya mengeluarkan kemampuan terbaiknya; itu sangat mengesankan, dan putaran-putaran yang ia catatkan benar-benar istimewa.

"Kami semua sangat antusias dengan kesempatan ini dan, sebagai TGR Haas F1 Team, kami berkomitmen penuh untuk membina talenta ini serta menyediakan wadah baginya untuk berkembang.

"Kami ingin menciptakan lingkungan di mana ia merasa nyaman dan didukung, sehingga ia benar-benar dapat mengoptimalkan kemampuannya."

Ollie Bearman is expected to stay on at Haas next season

Ollie Bearman masih belum diumumkan untuk tahun 2027, namun ini tampaknya tinggal menunggu waktu saja.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bersama Bearman, Camara akan membentuk susunan pembalap junior Ferrari di tim Haas musim depan, sekaligus menjadi satu-satunya pembalap debutan F1 di grid pada tahun 2027, berdasarkan situasi saat ini.

"Saya antusias melihat apa yang bisa dicapai Rafael Câmara di Formula 1, mengingat berbagai pencapaian yang telah ia raih saat meniti karier melalui Formula 3 dan kini Formula 2 tahun ini," tambah pemilik tim Haas, Gene Haas.

"Tingkat ini menghadirkan tantangan yang berbeda. Namun, berdasarkan pengalaman kami dengan Ollie Bearman - yang menempuh jalur serupa dan juga berafiliasi dengan Scuderia Ferrari Driver Academy - kami melihat bahwa para pembalap muda ini telah dipersiapkan dengan sangat baik dan mampu memberikan dampak langsung bagi tim."

"Rafa telah membuat tim terkesan lewat performanya dalam sesi TPC (uji coba mobil Formula 1). Oleh karena itu, kami berharap dapat terus mengembangkan pencapaian tersebut dan mempererat kerja sama kami secara penuh pada musim depan."

Bearman dan Camara tampaknya akan terlibat pertarungan langsung untuk calon pengganti Lewis Hamilton di Ferrari jika sang juara dunia tujuh kali memutuskan pensiun dari Formula 1.

Article continues below ADVERTISEMENT