Akhir Karier Ocon di F1? Detail 'Pertengkaran Hebat' di Haas Terungkap

Muncul detail baru mengenai “pertengkaran hebat” yang diduga menjadi penyebab Esteban Ocon didepak oleh tim Formula 1 Haas di Grand Prix Mexico City.

Pada hari Sabtu, Ocon secara tiba-tiba dicopot dari posisinya di sisa akhir pekan Meksiko oleh Haas dan digantikan oleh pembalap cadangan Ryo Hirakawa, tanpa disertai penjelasan apa pun.

Keputusan tersebut diambil setelah Ocon terlibat perselisihan dengan Race Engineer Laura Mueller mengenai pemilihan ban saat sesi latihan bebas kedua pada hari Jumat.

Sebuah laporan dari surat kabar Prancis, L’Equipe, menyebutkan bahwa pertemuan antara Team Principal Haas, Ayao Komatsu, dan Ocon “berakhir secara mendadak, bahkan mungkin sampai terjadi kontak fisik”.

Esteban Ocon has been dropped by Haas

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Hal ini dibantah dengan tegas oleh Ocon saat ia memecah kebisuannya melalui sebuah pernyataan di media sosial pada Sabtu malam.

Ted Kravitz dari Sky Sports F1 melaporkan bahwa telah terjadi “pertengkaran hebat” di antara keduanya setelah sesi latihan hari Jumat di Autodromo Hermanos Rodriguez.

“Apa yang sebenarnya terjadi antara Esteban Ocon dan tim?” ujar Kravitz dalam acara *Ted’s Notebook* di Sky Sports F1 setelah sesi kualifikasi.

“Semuanya bermula dari pesan radio saat sesi Free Practice 2 yang sempat kita dengar. Saat itu, Laura Mueller - Race Engineer Esteban - mengatakan, ‘Masuklah ke pit, kita akan melakukan long run menggunakan ban kompon Medium.’

"Esteban pun menjawab, ‘Tidak, saya justru ingin menggunakan ban lunak Soft. Apa yang sebenarnya kalian lakukan pada saya?’

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Jadi, latar belakangnya adalah Esteban kini tersedia di pasar pembalap; ia tidak akan berada di sini tahun depan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan terbaik demi mengincar satu kursi yang masih tersedia - yaitu kursi di tim Cadillac yang saat ini ditempati Valtteri Bottas - meskipun pihak Cadillac telah menyatakan kepada kami bahwa Ocon tidak masuk dalam pertimbangan untuk posisi tersebut.

Hirakawa has replaced Ocon at Haas

“Kami memahami bahwa dia sempat menemui Team Principal, Ayao Komatsu, dan terjadi semacam perselisihan. Mereka terlibat pertengkaran hebat, dan pada dasarnya pihak Haas telah memecatnya. Kami tidak mengetahui detail lebih lanjut.

“Yang kami tahu, secara logis, dia terlibat perdebatan dengan Haas, dan Haas pun memecat atau mencadangkannya. Masalah ini sudah masuk ke ranah hukum; Ayao Komatsu tidak bisa memberikan komentar apa pun, tetapi itulah situasinya saat ini.”

Haas baru mengonfirmasi bahwa Ocon mundur di Meksiko, tapi situasi ini menimbulkan keraguan apakah ia akan kembali membalap untuk tim tersebut musim ini.

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Muncul spekulasi bahwa pemimpin klasemen kejuaraan Formula 2 sekaligus pembalap junior Ferrari, Rafael Camara - yang telah dikontrak Haas untuk menggantikan Ocon pada 2027 - bisa saja melakukan debut F1 lebih awal di Brasil akhir pekan depan.

"Sayangnya, ini tampak seperti akhir dari karier Esteban Ocon di Formula 1, karena menurut saya mereka tidak akan menginginkannya kembali, terutama setelah apa yang terjadi. Sepertinya mereka lebih menginginkan Rafael Camara," pungkas Kravitz.