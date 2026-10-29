Sergio Perez Meneken Kontrak Baru di Cadillac Sampai Musim 2029

Sergio Perez akan tetap bersama Cadillac 'setidaknya hingga tahun 2029', setelah sebelumnya bergabung dengan tim tersebut pada awal musim 2026.

Menjelang Grand Prix kandangnya, telah dikonfirmasi bahwa pembalap asal Meksiko itu akan tetap berada di grid dengan tim pabrikan Amerika Serikat, yang memulai kiprahnya di Formula 1 musim ini.

Perez sempat absen selama musim 2025 setelah posisinya di Red Bull digantikan, tapi ia kembali ke ajang balap ini bersama Cadillac - meskipun tahun pertamanya bersama tim tersebut tergolong sulit.

Pembalap 36 tahun itu kini menempati peringkat ke-23 dalam Kejuaraan Pembalap Formula 1 musim 2026, dengan pencapaian terbaik berupa finis di posisi ke-14 pada Grand Prix Barcelona, ​​Grand Prix Inggris, dan Grand Prix Azerbaijan.

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Sergio Perez © XPB Images

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Saat membahas perpanjangan kontraknya, Perez mengatakan, “Bergabung dengan Tim Formula 1 Cadillac sejak hari pertama merupakan sebuah proyek yang benar-benar saya yakini, dan memperpanjang komitmen saya terasa seperti kelanjutan alami dari babak ini.

“Membangun tim Formula 1 dari nol membutuhkan waktu, kerja keras tanpa henti, dan kesabaran, namun kemajuan yang kami capai bersama sungguh sangat memuaskan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ke depannya, dan saya berkomitmen penuh untuk tiga tahun ke depan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dan Towriss, Mark Reuss, serta semua pihak di TWG Motorsports dan General Motors atas kesempatan untuk terus mengembangkan apa yang telah kita mulai bersama.

“Kepada setiap anggota tim istimewa ini - baik yang berada di trek, di Amerika Serikat, di Inggris - maupun kepada para penggemar kami, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Mari kita terus berjuang!"

“Menjelang akhir pekan yang istimewa di Mexico City, kami dengan bangga mengumumkan bahwa Checo akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Tim Formula 1 Cadillac untuk tahun-tahun mendatang,” ujar Dan Towriss, CEO Tim Formula 1 Cadillac.

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“Membangun tim yang kompetitif di F1 adalah perjalanan jangka panjang. Mengamankan bakat serta kepemimpinan Checo memberikan kesinambungan dan komitmen yang kami perlukan untuk terus mengembangkan fondasi kuat yang telah dibangun pada tahun pertama kami. Bersama-sama, kami fokus pada fase berikutnya dari perjalanan ini, mendorong tim untuk terus maju dan meraih posisi yang lebih baik di grid.”

Valtteri Bottas and Sergio Perez © XPB Images

Kesepakatan bagi Perez ini semakin mengobarkan rumor seputar susunan pembalap untuk tim Formula 1 Cadillac, yang sempat mencuat pada ajang Grand Prix Amerika Serikat.

Sebelumnya muncul dugaan bahwa Perez atau Valtteri Bottas akan digantikan untuk musim 2027. Kini, dengan diumumkannya perpanjangan kontrak untuk Perez saja, spekulasi mengenai masa depan Bottas di tim tersebut pun akan terus berkembang.

Selama akhir pekan, muncul spekulasi bahwa Colton Herta atau Yuki Tsunoda mungkin mendapatkan kesempatan bersama Haas untuk tahun 2027.

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Laporan terbaru juga mengisyaratkan bahwa Esteban Ocon tidak masuk dalam bursa kandidat untuk mengisi kursi tersebut, terlepas dari kepergiannya dari Haas belum lama ini.