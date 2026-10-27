Hadjar Minta Red Bull Mendesain Ulang Kopling RB22 yang 'Ringkih'

Setelah Grand Prix AS, Isack Hadjar merasa sangat kesal akibat masalah kopling saat balapan dimulai.

Isack Hadjar
Isack Hadjar
© XPB Images

Isack Hadjar memulai Grand Prix Amerika Serikat dari posisi ketiga, dan menjelang balapan, ia tampak berpeluang untuk bersaing memperebutkan podium.

Tapi, Hadjar hanya berada di posisi keenam saat melintasi garis finis. Setelah balapan, ia mengungkapkan banyak hal negatif dan mengajukan sejumlah tuntutan kepada Red Bull.

Kedua pembalap Red Bull kembali mengalami kesulitan saat start; Max Verstappen kehilangan posisi kedua, sementara Hadjar juga tertinggal di belakang para pembalap Ferrari yang berada di belakangnya.

Sebelum berbicara kepada Sky Sports usai Grand Prix, Hadjar sempat menyaksikan kembali momen start balapannya dan bersikeras bahwa ia telah melakukan ‘segalanya dengan sempurna’.

Isack Hadjar
Isack Hadjar
© XPB Images

Pembalap asal Prancis itu meyakini bahwa masalah saat melakukan start berada di luar kendalinya, dan hal tersebut disebabkan oleh masalah pada kopling, bukan karena kesalahan pembalap.

Hadjar mengatakan, “Saya menjalankan prosedur dengan sempurna, tetapi kemudian kopling justru memberikan tenaga berlebih. Hal-hal seperti ini berada di luar kendali saya.”

“Selain itu, kualitas komunikasi radio saya buruk; saya tidak bisa mendengar apa yang terjadi di pit. Akibatnya, saya meninggalkan pit dengan pengaturan (map) yang salah, sehingga saya kehilangan satu detik per lap saat menggunakan ban Hard.

Saat ditanya apakah ada solusi untuk masalah kopling yang ia alami, Hadjar menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas untuk mengatasinya.

Bahkan, pembalap Red Bull tersebut menuntut agar kopling itu dirancang ulang sepenuhnya, karena saat ini kopling tersebut dianggap ‘terlalu ringkih’.

Isack Hadjar
Isack Hadjar
© XPB Images

Ia menjelaskan, “Perlu ada perancangan ulang karena saat ini kondisinya terlalu ringkih dan tidak mampu menangani suhu dengan baik. Ini benar-benar sebuah tantangan berat.”

Dalam dua Grand Prix terakhir, Hadjar finis di luar posisi lima besar - menempati posisi kesepuluh di Singapura dan posisi keenam di COTA.

Pembalap Prancis itu akan mencurahkan seluruh perhatiannya pada Grand Prix Mexico City, dengan harapan bisa kembali menembus posisi lima besar.

Tags:

F1
Isack Hadjar
Red Bull
Hadjar Minta Red Bull Mendesain Ulang Kopling RB22 yang 'Ringkih'
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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