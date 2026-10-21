Racing Bulls Hadapi Dilema Besar Terkait Line-Up Pembalap 2027

Hanya tersisa satu tim Formula 1 yang belum mengonfirmasi susunan pembalapnya untuk musim 2027, Racing Bulls.

Secara teknis, masih ada satu posisi kosong di Haas, tapi hanya tinggal menunggu waktu sampai Ollie Bearman dikonfirmasi secara resmi untuk mendampingi pembalap baru, Rafael Camara.

Stabilitas menjadi kata kunci yang sering digaungkan di paddock F1 terkait susunan pembalap untuk tahun 2027, yang sejauh ini tergolong sangat stabil.

Tim-tim papan atas dan para pembalap lebih memilih untuk memperpanjang kontrak dan menjaga kesinambungan, alih-alih melakukan perombakan besar-besaran.

Namun, situasi menarik tengah berkembang di Racing Bulls, di mana kedua kursi pembalap untuk musim depan saat ini masih belum dipastikan.

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Lawson has scored 61 points for Racing Bulls this season

Ini adalah kasus klasik di mana tiga orang memperebutkan dua posisi di Racing Bulls. Pembalap saat ini, Liam Lawson dan Arvid Lindblad, masuk dalam bursa kandidat bersama dengan pembalap junior Red Bull, Nikola Tsolov.

“Saya tidak ingin memberikan tanggal yang pasti. Katakanlah, keputusannya akan diambil dalam beberapa minggu ke depan,” ujar Team Principal Racing Bulls, Alan Permane, saat ditanya di Grand Prix Singapura mengenai kapan keputusan tersebut akan dibuat.

“Maksud saya, kami tidak terburu-buru. Saya rasa semua orang tahu bahwa kami memiliki dua pembalap yang luar biasa. Saat ini kami juga memiliki seorang pembalap hebat di F2; mereka semua sudah siap untuk berlaga.

“Namun, tentu saja, tiga orang tidak bisa mengisi dua posisi. Jadi, kami akan meluangkan sedikit lebih banyak waktu untuk memastikan kami mendapatkan pasangan pembalap yang tepat untuk tahun depan.”

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Kenapa keputusannya ditunda?

Keputusan akhir nantinya akan diambil oleh para pemegang saham Red Bull, Chalerm Yoovidhya dan Mark Mateschitz, bersama dengan CEO Red Bull Oliver Mintzlaff, yang bertanggung jawab atas program F1.

Hal ini dikarenakan, meski beroperasi sebagai tim independen, kedua pembalap Racing Bulls - serta Tsolov - pada dasarnya terikat kontrak dengan Red Bull.

Keputusan ini tidaklah mudah bagi Red Bull karena mereka memiliki tiga pembalap yang semuanya menunjukkan performa sangat mengesankan musim ini.

Lawson telah memimpin kiprah Racing Bulls musim ini dan menjadi salah satu penampil paling menonjol di kelompok papan tengah,.

Sejauh ini, ia telah mengumpulkan 75 poin - 14 di antaranya diraih saat ia menjadi pembalap pengganti di Red Bull selama tiga balapan - menempatkannya di posisi kesembilan dalam klasemen pembalap.

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Perolehan poin yang impresif dari pembalap asal Selandia Baru ini menjadi alasan utama mengapa Red Bull kini menempati posisi kelima yang cukup nyaman dalam kejuaraan konstruktor.

Lindblad has impressed in his rookie F1 season

Sementara itu, Lindblad menjalani musim debut yang kuat, menunjukkan kecepatan alami dan potensi yang membuatnya layak mendapat kursi tersebut.

Catatan 38 poin dari 17 balapan merupakan pencapaian yang baik bagi pembalap asal Inggris berusia 19 tahun ini; ia tampil sangat konsisten sejak seri Monako dan hanya dua kali gagal finis di posisi 10 besar. Ia tampak berada dalam posisi terbaik untuk tetap bertahan pada tahun 2027.

Di saat yang sama, Red Bull memiliki Tsolov - pembalap yang sangat potensial - yang sedang mengejar asanya untuk menjadi orang Bulgaria pertama yang balapan di F1. Pembalap berusia 19 tahun ini memiliki peluang nyata untuk meraih gelar juara Formula 2 pada musim penuh pertamanya di ajang tersebut.

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Tsolov, yang telah mengoleksi total enam kemenangan di F2 musim ini, menempati posisi kedua dalam kejuaraan dan hanya tertinggal tujuh poin dari Camara menjelang dua putaran terakhir di Qatar dan Abu Dhabi.

Besar kemungkinan keputusan akhir baru akan diambil setelah musim berakhir; hal ini sejalan dengan sikap Permane yang enggan menetapkan kerangka waktu untuk situasi tersebut, serta pernyataannya bahwa tim “tidak terburu-buru”.

Faktor utama yang menentukan

Pada dasarnya, keputusan tersebut akan sangat bergantung pada performa, dengan kecepatan murni menempati urutan teratas. Namun, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh Red Bull saat mengambil keputusan tersebut.

“Ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Saya rasa yang paling utama adalah kecepatan, laju kendaraan, dan segala aspek yang berkaitan dengan hal itu,” jelas Permane.

“Tetapi tentu saja ada banyak hal lain di balik layar, karena menurut saya, kami berada dalam situasi yang bisa dibilang cukup unik.

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“Kami ingin menghadirkan pengemudi muda, kami ingin mendatangkan talenta muda, dan tentu saja kami juga memikirkan perkembangan mereka di masa depan. Jadi, ini bukan sekadar tentang saat ini saja, melainkan juga tentang apa yang bisa mereka capai di masa mendatang.”

Tsolov has emerged as an F2 title contender this year

Sebagaimana disoroti oleh Permane, Red Bull berada dalam posisi yang unik, yang justru membuat dilema untuk tahun 2027 menjadi semakin rumit.

Di satu sisi, hampir tidak ada alasan untuk mengubah apa pun. Mempertahankan status quo saat ini akan menjamin konsistensi dan memungkinkan Lindblad untuk terus berkembang di samping sosok yang dapat diandalkan seperti Lawson - sosok pemimpin di Racing Bulls.

Lawson pun sebenarnya belum bisa dibilang tua. Pembalap Selandia Baru ini baru berusia 24 tahun; tapi, ada kesan bahwa ia telah mendapat kesempatannya bersama Red Bull, dan selama masih berada di Racing Bulls, perannya kini lebih berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai calon bintang masa depan Red Bull.

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Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Red Bull tidak perlu terburu-buru mempromosikan para pembalap juniornya, mengingat Isack Hadjar telah menunjukkan kecocokan saat disandingkan dengan Max Verstappen - bahkan tampak berhasil mematahkan "kutukan kursi kedua" - sehingga ia pun mendapatkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027.

Verstappen tentu akan terus menarik minat pihak lain, namun ia telah terikat kontrak setidaknya hingga tahun 2030 dan merasa bahagia di Red Bull. Untuk saat ini, situasi tetap tenang dan stabil.

Mempromosikan pembalap debutan lain bukannya tanpa risiko dan menghadirkan faktor yang belum bisa dipastikan. Jika memasangkan Lindblad dengan Tsolov, Racing Bulls akan memiliki susunan pembalap yang paling minim pengalaman di grid - dengan selisih yang cukup jauh - dan hal ini dapat berdampak buruk bagi prospek kejuaraan mereka pada tahun 2027.

Namun, Red Bull tentu tidak ingin menghalangi jalan Tsolov menuju F1, terutama jika ia berhasil meraih gelar juara F2—yang berarti ia tidak lagi diizinkan untuk berkompetisi di kejuaraan tersebut pada tahun 2027. Jika Tsolov finis di posisi kedua, bertahan di F2 untuk satu musim lagi akan menjadi langkah yang masuk akal, sekaligus menghindarkan Red Bull dari potensi masalah yang rumit.

Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Helmut Marko - sosok yang dikenal sangat tegas dan tanpa kompromi - tidak akan lagi menjadi pengambil keputusan utama. Akan sangat menarik untuk melihat pendekatan seperti apa yang akan diterapkan Red Bull di bawah manajemen baru yang lebih tenang dan stabil.

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