MotoGP akan Melakukan Demo Run di Grand Prix F1 Amerika Serikat

Empat motor MotoGP akan turun ke lintasan untuk sesi demo run pada ajang Grand Prix Formula 1 Amerika Serikat akhir pekan ini.

Pemenang 31 balapan MotoGP, Dani Pedrosa; juara bertahan World Superbike, Nicolo Bulega; serta pembalap penguji MotoGP, Andrea Dovizioso dan Lorenzo Savadori, akan mengendarai motor-motor tersebut di Circuit of the Americas, Austin.

Hal ini akan memberikan kesempatan langka bagi para penggemar F1 untuk menyaksikan langsung aksi sepeda motor - yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 362 km/jam - di trek yang merupakan venue Grand Prix Amerika Serikat, baik di F1 ataupun MotoGP.

Sesi demonstrasi tersebut akan berlangsung pada hari Sabtu, 24 Oktober, mulai pukul 11.40 hingga 12.00 waktu setempat antara pukul 22:40-23:00 Waktu Indonesia Barat sebelum sesi latihan terakhir dimulai.

Start of the 2026 United States MotoGP

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Ajang gabungan ini - yang kemungkinan jadi yang pertama dari banyak acara serupa di tahun-tahun mendatang - dianggap sebagai peluang untuk memperkenalkan MotoGP kepada audiens baru, dengan perkiraan 400.000 penggemar akan hadir di COTA sepanjang akhir pekan tersebut.

Baik F1 maupun MotoGP kini dimiliki oleh Liberty Media - perusahaan media massa dan hiburan asal Amerika - yang merampungkan akuisisi senilai €4,2 miliar pada tahun 2024.

MotoGP juga menggelar balapan pada akhir pekan yang sama dengan F1, dengan putaran terbaru musim 2026 berlangsung di Phillip Island, Australia.

Sejak pengambilalihan tersebut diumumkan, muncul spekulasi luas bahwa ajang balap gabungan antara kedua kejuaraan itu mungkin saja digelar.

"Selalu terasa istimewa untuk mengendarai motor MotoGP di COTA, salah satu sirkuit paling ikonik di dunia," ujar Pedrosa.

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"Grand Prix Amerika Serikat merupakan ajang yang sungguh unik dan istimewa dalam kalender F1; acara ini menarik jumlah penonton yang luar biasa dan menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kepada para penggemar mengapa MotoGP begitu menarik.

"Kecepatan, suara, dan performa motor-motor ini adalah sesuatu yang harus disaksikan secara langsung, dan saya tidak sabar untuk membagikan pengalaman tersebut kepada semua orang di Austin."

Bulega, yang akan beralih ke MotoGP tahun depan bersama VR46, menambahkan: “Ini adalah kesempatan fantastis untuk menghadirkan MotoGP di hadapan salah satu kerumunan penonton terbesar dalam dunia motorsport. Suasana di COTA selalu luar biasa, dan mengendarai motor MotoGP di depan begitu banyak penggemar akan menjadi pengalaman yang istimewa.

“Motor MotoGP sungguh tiada duanya, dan semoga putaran-putaran yang dilakukan nanti dapat menunjukkan betapa spektakulernya olahraga kami.

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"Kami tidak sabar untuk menyuguhkan pertunjukan hebat dan memberikan gambaran kepada para penggemar mengenai apa yang bisa mereka nantikan saat saya kembali ke Austin bersama MotoGP pada tahun 2027.”