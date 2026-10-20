Horner Ungkap Permintaan Hamilton Gabung Red Bull Lewat 'Pertemuan Rahasia'

Christian Horner mengklaim bahwa Lewis Hamilton sempat ingin pindah ke Red Bull sebelum akhirnya bergabung dengan rival mereka di Formula 1, Mercedes. Horner mengungkapkan bahwa sebuah “pertemuan rahasia” pernah terjadi di antara kedua pihak tersebut.

Hamilton meninggalkan McLaren pada akhir musim 2012 dan beralih ke Mercedes dengan kontrak multi-tahun, sebuah langkah yang sempat dipertanyakan oleh banyak pihak di lingkungan Formula 1.

Itu pada akhirnya menjadi langkah yang menentukan karier Hamilton, yang berhasil mengamankan enam gelar juara dunia bersama Mercedes, sebelum akhirnya melakukan kepindahan besar ke Ferrari pada tahun 2025.

Tapi, perjalanan karier Hamilton bisa saja berubah drastis jika ia memilih Red Bull - yang mendominasi di 2010-an awal dengan Sebastian Vettel.

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Team Principal Red Bull, Christian Horner, yang mengatakan bahwa Hamilton sempat mendekati tim yang berbasis di Milton Keynes itu untuk menjadi rekan setim Sebastian Vettel. Bahkan, pembicaraan mengenai hal tersebut sempat dilakukan di kediaman Adrian Newey.

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Hamilton could have been team-mates with Sebastian Vettel at Red Bull

"Lewis Hamilton tampak mulai kehilangan semangat di McLaren," tulis Horner dalam otobiografi barunya, Drive. "Dari luar, hubungannya dengan Jenson Button terlihat tegang, dan ia tampak semakin putus asa setelah serangkaian kegagalan teknis sepanjang tahun 2012.

"Saya sesekali berpapasan dengannya di ajang balap, dan kami selalu bersikap ramah satu sama lain (meskipun ia pernah berkomentar bahwa Red Bull hanyalah perusahaan minuman), tetapi menurut saya, ia tampak sangat rentan - sesuatu yang terasa ganjil bagi seorang mantan juara dunia.

Kemudian, saat sedang memeriksa ponsel untuk melihat panggilan tak terjawab dan pesan pada suatu hari, saya mendapati nomor ayahnya muncul di layar, dan saya pun bertanya-tanya apakah Lewis telah mengubah pandangannya mengenai Red Bull.

"Ketika sebuah pertemuan rahasia kemudian diadakan bersama Lewis di rumah Adrian [Newey] dekat Ascot, firasat saya terbukti benar. Ia berniat meninggalkan McLaren, dan kami adalah tujuan yang paling ia inginkan.

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"'Apa yang diperlukan agar saya bisa bergabung dengan kalian?' ujarnya saat kami duduk. Adrian, yang dikenal tidak pandai menyembunyikan ekspresi wajahnya, tampak sangat gembira.

"Saya pun tidak bisa menyalahkannya. Duet pembalap Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton adalah prospek yang sungguh menggiurkan."

Hamilton joined Mercedes in 2013

Horner mengungkapkan bahwa ia maupun Newey merasa “tertarik” dengan prospek untuk bekerja sama dengan Hamilton, sementara mantan penasihat Red Bull, Helmut Marko, memiliki keraguan terkait kemungkinan perekrutan tersebut.

Pada akhirnya, Red Bull mengurungkan niat karena besarnya “jumlah uang yang mencengangkan” yang diperlukan untuk mewujudkan kesepakatan tersebut.

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"Tentu saja, Helmut tampak tidak terkesan saat mendengar kabar tersebut," lanjut Horner. "Kedatangan Lewis kemungkinan besar akan berdampak pada Sebastian, anak didiknya, dan ia jelas merasa cemas.

"Karena penasaran, saya pun mencoba menjajaki situasinya. Simon [Fuller] dikenal sebagai pribadi yang bertutur kata lembut, tetapi langkah pembukanya membuat telinga saya berdenging. 'Anda dan saya bisa melakukan kesepakatan olahraga terbesar sejak era Muhammad Ali,' ujarnya dengan berani.

"Saya tertawa; saya sudah terbiasa dengan gaya bahasa khas agen olahraga. Simon akan meraup banyak uang, sementara Red Bull harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.

"Meskipun ada keuntungan pemasaran yang tak terbantahkan, saya tidak terlalu gigih dalam mengejar gagasan tersebut. Namun, kesepakatan yang melibatkan Lewis pasti akan menarik bagi pihak tertentu. Dan saya punya gambaran yang cukup jelas tentang siapa pihak tersebut.

"Pada tahun 2012, Lewis telah menjelma menjadi sosok ikonik, setelah memenangkan empat balapan pada musim debutnya bersama McLaren di tahun 2007.

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"Lima tahun berselang, ia telah menjadi pembalap elite yang dikenal karena kecepatannya yang luar biasa—bisa dibilang salah satu pembalap tercepat yang pernah ada dalam sejarah kompetisi ini. Ia adalah juara dunia tahun 2008, pemenang tujuh belas Grand Prix, dan pemegang sembilan belas pole.

"Sebagai seorang pembalap, ia luar biasa saat lintasan basah, tak kenal takut, dan mampu mengeluarkan potensi maksimal dari mobilnya.

"Ia juga merupakan sosok impian dari sisi komersial. Lewis menjadi wajah untuk berbagai kampanye papan iklan maupun iklan televisi. Singkatnya, ia adalah penantang yang hampir sempurna bagi Sebastian.

"Adrian, yang selalu berupaya meningkatkan kualitas pembalap di Red Bull, sangat antusias. Saya pun memaklumi sikapnya. Tentu saja, kendalanya adalah masalah biaya. Kesepakatan apa pun untuk mendatangkan Lewis ke Red Bull akan membutuhkan dana yang sangat fantastis."