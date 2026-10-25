F1 GP Amerika Serikat 2026: Starting Grid dengan Serangkaian Penalti

Starting grid lengkap untuk F1 GP Amerika Serikat 2026 di Circuit of The Americas, Austin.

Franco Colapinto is among several drivers taking penalties
Franco Colapinto is among several drivers taking penalties

Berikut adalah starting grid lengkap untuk untuk F1 GP Amerika Serikat 2026 di COTA.

Andrea Kimi Antonelli akan memulai balapan dari posisi pole pada akhir pekan di mana ia berpeluang mengunci gelar juara dunia Formula 1 pertamanya.

Pembalap Mercedes tersebut akan menempati baris depan bersama pembalap Red Bull, Max Verstappen.

Antonelli, yang berusia 20 tahun, akan dinobatkan sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah pada hari Minggu, jika ia meraih kemenangan sementara Lewis Hamilton finis di posisi keempat atau lebih rendah, dan George Russell finis di posisi kedelapan atau lebih rendah.

The top three qualifiers at the United States Grand Prix
The top three qualifiers at the United States Grand Prix

Isack Hadjar menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull lainnya, di depan pasangan pembalap Ferrari, Charles Leclerc di posisi keempat dan Hamilton di posisi kelima.

Russell menempati posisi keenam, tepat di samping Hamilton pada baris ketiga, di depan duo McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris. Liam Lawson dan Pierre Gasly melengkapi daftar 10 pembalap terdepan.

Arvid Lindblad dijatuhi penalti mundur lima posisi di grid karena mengambil Internal Combustion Engine (ICE) keenamnya tahun ini, yang berarti pembalap Racing Bulls tersebut akan memulai balapan dari posisi ke-14.

Franco Colapinto turun 10 posisi karena menggunakan Control Electronics keempat pada mobil Alpine-nya.

Bortoleto is set to start at the back of the Austin grid
Bortoleto is set to start at the back of the Austin grid

Gabriel Bortoleto akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah dijatuhi penalti besar, yakni penurunan 60 posisi di grid.

Menjelang sesi latihan terakhir, FIA mengonfirmasi bahwa mobil Audi milik Bortoleto telah dipasangi ICE, turbocharger, sistem pembuangan, MGU-K, serta komponen pendukung Power unit yang baru.

Sementara itu, Aston Martin memutuskan agar Lance Stroll memulai balapan dari jalur pit (pitlane) setelah melakukan perubahan pada pengaturan mobil serta mengganti Power Unit dan baterainya.

F1 GP Amerika Serikat 2026 - Circuit of The Americas - Starting Grid Lengkap

Pos PembalapNATTim
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
3Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
8Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
14Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
15Esteban OconFRATGR Haas F1 Team
16Carlos Sainz ESPAtlassian Williams F1 Team
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
18Sergio PerezMEXCadillac F1 Team
19Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
21Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
PLLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team

Tags:

F1
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
Max Verstappen
Red Bull
F1 GP Amerika Serikat 2026: Starting Grid dengan Serangkaian Penalti
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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