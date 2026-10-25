F1 GP Amerika Serikat 2026: Starting Grid dengan Serangkaian Penalti

Berikut adalah starting grid lengkap untuk untuk F1 GP Amerika Serikat 2026 di COTA.

Andrea Kimi Antonelli akan memulai balapan dari posisi pole pada akhir pekan di mana ia berpeluang mengunci gelar juara dunia Formula 1 pertamanya.

Pembalap Mercedes tersebut akan menempati baris depan bersama pembalap Red Bull, Max Verstappen.

Antonelli, yang berusia 20 tahun, akan dinobatkan sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah pada hari Minggu, jika ia meraih kemenangan sementara Lewis Hamilton finis di posisi keempat atau lebih rendah, dan George Russell finis di posisi kedelapan atau lebih rendah.

The top three qualifiers at the United States Grand Prix

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Isack Hadjar menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull lainnya, di depan pasangan pembalap Ferrari, Charles Leclerc di posisi keempat dan Hamilton di posisi kelima.

Russell menempati posisi keenam, tepat di samping Hamilton pada baris ketiga, di depan duo McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris. Liam Lawson dan Pierre Gasly melengkapi daftar 10 pembalap terdepan.

Arvid Lindblad dijatuhi penalti mundur lima posisi di grid karena mengambil Internal Combustion Engine (ICE) keenamnya tahun ini, yang berarti pembalap Racing Bulls tersebut akan memulai balapan dari posisi ke-14.

Franco Colapinto turun 10 posisi karena menggunakan Control Electronics keempat pada mobil Alpine-nya.

Bortoleto is set to start at the back of the Austin grid

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Gabriel Bortoleto akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah dijatuhi penalti besar, yakni penurunan 60 posisi di grid.

Menjelang sesi latihan terakhir, FIA mengonfirmasi bahwa mobil Audi milik Bortoleto telah dipasangi ICE, turbocharger, sistem pembuangan, MGU-K, serta komponen pendukung Power unit yang baru.

Sementara itu, Aston Martin memutuskan agar Lance Stroll memulai balapan dari jalur pit (pitlane) setelah melakukan perubahan pada pengaturan mobil serta mengganti Power Unit dan baterainya.