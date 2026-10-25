F1 GP Amerika Serikat 2026: Antonelli Pole, Ferrari Merosot di Kualifikasi

Hasil lengkap kualifikasi untuk F1 GP Amerika Serikat di Circuit of The Americas, putaran 18 musim 2026.

Kimi Antonelli secured his seventh pole of 2026
Kimi Antonelli secured his seventh pole of 2026

Pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, mengamankan posisi pole F1 GP Amerika Serikat - di mana ia berpeluang mengunci gelar musimn 2026.

Antonelli, yang memimpin klasemen kejuaraan dengan selisih poin yang jauh, mencatatkan laptime 1 menit 34,035 detik untuk mengungguli pembalap Red Bull, Max Verstappen, dengan selisih 0,179 detik pada kualifikasi yang sengit di Circuit of the Americas.

Antonelli memiliki peluang matematis untuk mengunci gelar juara dunia pertamanya pada balapan hari Minggu, sekaligus mencatatkan diri sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah.

Agar hal itu terwujud, pembalap asal Italia berusia 20 tahun tersebut harus memenangkan balapan, sementara rekan setimnya di Mercedes, George Russell, harus finis di posisi kesembilan atau lebih rendah, dan pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, finis di posisi kelima.

Ferrari's pace fell away when it mattered most
Ferrari's pace fell away when it mattered most

"Kami meraih pole, jadi kami akan berusaha untuk menang besok," ujar Antonelli setelah mengamankan pole position ketujuhnya di musim 2026 yang luar biasa.

"Max tampil sangat cepat dan Isack melakukan pekerjaan yang luar biasa, jadi ini tidak akan mudah. ​​Kami akan berusaha untuk melakukan start yang baik dan berharap bisa memimpin saat memasuki Tikungan 1, lalu mengatur ritme balapan, meskipun persaingan akan sangat ketat.

"Sangat senang dengan hasil kualifikasi. Q3 terasa sangat berat karena kondisi angin; anginnya bertiup kencang dan tidak menentu, tetapi saya senang bisa meraih posisi pole."

Isack Hadjar menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull kedua, mengungguli duet Ferrari, Charles Leclerc dan Hamilton, yang masing-masing finis di posisi keempat dan kelima.

Ferrari sempat dianggap sebagai tim yang harus dikalahkan menjelang sesi kualifikasi setelah mendominasi ketiga sesi latihan bebas. Namun, kecepatan tim Scuderia tersebut justru menghilang di saat yang paling menentukan, dengan Leclerc dan Hamilton tertinggal lebih dari dua persepuluh detik.

Oscar Piastri
Oscar Piastri
© XPB Images

Russell hanya mampu menempatkan mobil Mercedes-nya di posisi keenam, di depan mobil McLaren yang dikemudikan Oscar Piastri dan Lando Norris - yang catatan waktu terbaiknya dihapus karena melanggar track limits.

Arvid Lindblad mencatatkan waktu tercepat kesembilan, namun ia akan turun lima posisi karena penggantian komponen mesin pada mobil Racing Bulls-nya. Sementara itu, rekan setimnya, Liam Lawson, memilih untuk tidak mencatatkan waktu putaran, meski ia tetap menempati posisi sepuluh besar.

Pierre Gasly nyaris melaju ke Q3 bersama Alpine, dia mencatatkan waktu tercepat ke-11, mengungguli duo Audi, Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto.

Franco Colapinto menempati posisi ke-14, di depan Fernando Alonso yang berhasil membawa mobil Aston Martin miliknya menembus bagian kedua kualifikasi.

Ollie Bearman dan Esteban Ocon masing-masing menempati posisi ke-16 dan ke-17 Haas dalam balapan kandang mereka, mengungguli Lance Stroll (Aston Martin) serta pasangan pembalap Williams, Carlos Sainz dan Alex Albon, yang masing-masing menempati posisi ke-19 dan ke-20 pada akhir pekan yang sulit untuk skuat Grove.

Mobil-mobil Cadillac menjadi yang paling lambat di kandang sendiri, dengan Sergio Perez kembali mengungguli Valtteri Bottas dalam sesi kualifikasi untuk menempati posisi ke-21.

Namun, Bortoleto akan memulai balapan hari Minggu dari posisi paling belakang di grid karena melakukan serangkaian penggantian komponen mesin pada mobil Audi-nya, yang berujung pada penalti besar berupa penurunan 60 posisi start.

Colapinto juga harus menerima penalti penurunan 10 posisi start dan akan menempati posisi ke-21 untuk balapan hari Minggu yang berlangsung selama 56 putaran, yang akan dimulai pada pukul 8 malam waktu Inggris. 

F1 GP Amerika Serikat 2026 - Circuit of The Americas - Hasil Kualifikasi Lengkap

Pos PembalapNATTimQ1Q2Q3
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m35.3901m34.2781m34.035
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m35.2151m34.4711m34.214
3Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m35.2861m34.8871m34.250
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m35.2001m34.1981m34.267
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m35.3551m34.8331m34.311
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m35.7301m34.3051m34.476
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m35.8421m34.8181m34.803
8Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m35.0291m34.5391m35.049
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m35.7551m34.9501m36.049
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m35.6621m35.058No Time Set
11Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m35.9691m35.080 
12Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m35.7041m35.158 
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m35.6321m35.691 
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m35.8981m35.722 
15Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m36.2401m35.818 
16Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m36.1751m36.031 
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m36.531  
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m36.677  
19Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m36.770  
20Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m36.967  
21Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m37.433  
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m37.523  

Tags:

F1
F1 GP Amerika Serikat 2026: Antonelli Pole, Ferrari Merosot di Kualifikasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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