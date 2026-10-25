F1 GP Amerika Serikat 2026: Antonelli Pole, Ferrari Merosot di Kualifikasi
Hasil lengkap kualifikasi untuk F1 GP Amerika Serikat di Circuit of The Americas, putaran 18 musim 2026.
Pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, mengamankan posisi pole F1 GP Amerika Serikat - di mana ia berpeluang mengunci gelar musimn 2026.
Antonelli, yang memimpin klasemen kejuaraan dengan selisih poin yang jauh, mencatatkan laptime 1 menit 34,035 detik untuk mengungguli pembalap Red Bull, Max Verstappen, dengan selisih 0,179 detik pada kualifikasi yang sengit di Circuit of the Americas.
Antonelli memiliki peluang matematis untuk mengunci gelar juara dunia pertamanya pada balapan hari Minggu, sekaligus mencatatkan diri sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah.
Agar hal itu terwujud, pembalap asal Italia berusia 20 tahun tersebut harus memenangkan balapan, sementara rekan setimnya di Mercedes, George Russell, harus finis di posisi kesembilan atau lebih rendah, dan pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, finis di posisi kelima.
"Kami meraih pole, jadi kami akan berusaha untuk menang besok," ujar Antonelli setelah mengamankan pole position ketujuhnya di musim 2026 yang luar biasa.
"Max tampil sangat cepat dan Isack melakukan pekerjaan yang luar biasa, jadi ini tidak akan mudah. Kami akan berusaha untuk melakukan start yang baik dan berharap bisa memimpin saat memasuki Tikungan 1, lalu mengatur ritme balapan, meskipun persaingan akan sangat ketat.
"Sangat senang dengan hasil kualifikasi. Q3 terasa sangat berat karena kondisi angin; anginnya bertiup kencang dan tidak menentu, tetapi saya senang bisa meraih posisi pole."
Isack Hadjar menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull kedua, mengungguli duet Ferrari, Charles Leclerc dan Hamilton, yang masing-masing finis di posisi keempat dan kelima.
Ferrari sempat dianggap sebagai tim yang harus dikalahkan menjelang sesi kualifikasi setelah mendominasi ketiga sesi latihan bebas. Namun, kecepatan tim Scuderia tersebut justru menghilang di saat yang paling menentukan, dengan Leclerc dan Hamilton tertinggal lebih dari dua persepuluh detik.
Russell hanya mampu menempatkan mobil Mercedes-nya di posisi keenam, di depan mobil McLaren yang dikemudikan Oscar Piastri dan Lando Norris - yang catatan waktu terbaiknya dihapus karena melanggar track limits.
Arvid Lindblad mencatatkan waktu tercepat kesembilan, namun ia akan turun lima posisi karena penggantian komponen mesin pada mobil Racing Bulls-nya. Sementara itu, rekan setimnya, Liam Lawson, memilih untuk tidak mencatatkan waktu putaran, meski ia tetap menempati posisi sepuluh besar.
Pierre Gasly nyaris melaju ke Q3 bersama Alpine, dia mencatatkan waktu tercepat ke-11, mengungguli duo Audi, Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto.
Franco Colapinto menempati posisi ke-14, di depan Fernando Alonso yang berhasil membawa mobil Aston Martin miliknya menembus bagian kedua kualifikasi.
Ollie Bearman dan Esteban Ocon masing-masing menempati posisi ke-16 dan ke-17 Haas dalam balapan kandang mereka, mengungguli Lance Stroll (Aston Martin) serta pasangan pembalap Williams, Carlos Sainz dan Alex Albon, yang masing-masing menempati posisi ke-19 dan ke-20 pada akhir pekan yang sulit untuk skuat Grove.
Mobil-mobil Cadillac menjadi yang paling lambat di kandang sendiri, dengan Sergio Perez kembali mengungguli Valtteri Bottas dalam sesi kualifikasi untuk menempati posisi ke-21.
Namun, Bortoleto akan memulai balapan hari Minggu dari posisi paling belakang di grid karena melakukan serangkaian penggantian komponen mesin pada mobil Audi-nya, yang berujung pada penalti besar berupa penurunan 60 posisi start.
Colapinto juga harus menerima penalti penurunan 10 posisi start dan akan menempati posisi ke-21 untuk balapan hari Minggu yang berlangsung selama 56 putaran, yang akan dimulai pada pukul 8 malam waktu Inggris.
F1 GP Amerika Serikat 2026 - Circuit of The Americas - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m35.390
|1m34.278
|1m34.035
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.215
|1m34.471
|1m34.214
|3
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.286
|1m34.887
|1m34.250
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m35.200
|1m34.198
|1m34.267
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m35.355
|1m34.833
|1m34.311
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m35.730
|1m34.305
|1m34.476
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m35.842
|1m34.818
|1m34.803
|8
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m35.029
|1m34.539
|1m35.049
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.755
|1m34.950
|1m36.049
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.662
|1m35.058
|No Time Set
|11
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.969
|1m35.080
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m35.704
|1m35.158
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m35.632
|1m35.691
|14
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.898
|1m35.722
|15
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m36.240
|1m35.818
|16
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m36.175
|1m36.031
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m36.531
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m36.677
|19
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m36.770
|20
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m36.967
|21
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m37.433
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m37.523