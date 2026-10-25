F1 GP Amerika Serikat 2026: Antonelli Pole, Ferrari Merosot di Kualifikasi

Pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, mengamankan posisi pole F1 GP Amerika Serikat - di mana ia berpeluang mengunci gelar musimn 2026.

Antonelli, yang memimpin klasemen kejuaraan dengan selisih poin yang jauh, mencatatkan laptime 1 menit 34,035 detik untuk mengungguli pembalap Red Bull, Max Verstappen, dengan selisih 0,179 detik pada kualifikasi yang sengit di Circuit of the Americas.

Antonelli memiliki peluang matematis untuk mengunci gelar juara dunia pertamanya pada balapan hari Minggu, sekaligus mencatatkan diri sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah.

Agar hal itu terwujud, pembalap asal Italia berusia 20 tahun tersebut harus memenangkan balapan, sementara rekan setimnya di Mercedes, George Russell, harus finis di posisi kesembilan atau lebih rendah, dan pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, finis di posisi kelima.

Ferrari's pace fell away when it mattered most

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"Kami meraih pole, jadi kami akan berusaha untuk menang besok," ujar Antonelli setelah mengamankan pole position ketujuhnya di musim 2026 yang luar biasa.

"Max tampil sangat cepat dan Isack melakukan pekerjaan yang luar biasa, jadi ini tidak akan mudah. ​​Kami akan berusaha untuk melakukan start yang baik dan berharap bisa memimpin saat memasuki Tikungan 1, lalu mengatur ritme balapan, meskipun persaingan akan sangat ketat.

"Sangat senang dengan hasil kualifikasi. Q3 terasa sangat berat karena kondisi angin; anginnya bertiup kencang dan tidak menentu, tetapi saya senang bisa meraih posisi pole."

Isack Hadjar menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull kedua, mengungguli duet Ferrari, Charles Leclerc dan Hamilton, yang masing-masing finis di posisi keempat dan kelima.

Ferrari sempat dianggap sebagai tim yang harus dikalahkan menjelang sesi kualifikasi setelah mendominasi ketiga sesi latihan bebas. Namun, kecepatan tim Scuderia tersebut justru menghilang di saat yang paling menentukan, dengan Leclerc dan Hamilton tertinggal lebih dari dua persepuluh detik.

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Oscar Piastri © XPB Images

Russell hanya mampu menempatkan mobil Mercedes-nya di posisi keenam, di depan mobil McLaren yang dikemudikan Oscar Piastri dan Lando Norris - yang catatan waktu terbaiknya dihapus karena melanggar track limits.

Arvid Lindblad mencatatkan waktu tercepat kesembilan, namun ia akan turun lima posisi karena penggantian komponen mesin pada mobil Racing Bulls-nya. Sementara itu, rekan setimnya, Liam Lawson, memilih untuk tidak mencatatkan waktu putaran, meski ia tetap menempati posisi sepuluh besar.

Pierre Gasly nyaris melaju ke Q3 bersama Alpine, dia mencatatkan waktu tercepat ke-11, mengungguli duo Audi, Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto.

Franco Colapinto menempati posisi ke-14, di depan Fernando Alonso yang berhasil membawa mobil Aston Martin miliknya menembus bagian kedua kualifikasi.

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Ollie Bearman dan Esteban Ocon masing-masing menempati posisi ke-16 dan ke-17 Haas dalam balapan kandang mereka, mengungguli Lance Stroll (Aston Martin) serta pasangan pembalap Williams, Carlos Sainz dan Alex Albon, yang masing-masing menempati posisi ke-19 dan ke-20 pada akhir pekan yang sulit untuk skuat Grove.

Mobil-mobil Cadillac menjadi yang paling lambat di kandang sendiri, dengan Sergio Perez kembali mengungguli Valtteri Bottas dalam sesi kualifikasi untuk menempati posisi ke-21.

Namun, Bortoleto akan memulai balapan hari Minggu dari posisi paling belakang di grid karena melakukan serangkaian penggantian komponen mesin pada mobil Audi-nya, yang berujung pada penalti besar berupa penurunan 60 posisi start.

Colapinto juga harus menerima penalti penurunan 10 posisi start dan akan menempati posisi ke-21 untuk balapan hari Minggu yang berlangsung selama 56 putaran, yang akan dimulai pada pukul 8 malam waktu Inggris.

F1 GP Amerika Serikat 2026 - Circuit of The Americas - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim Q1 Q2 Q3 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m35.390 1m34.278 1m34.035 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m35.215 1m34.471 1m34.214 3 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 1m35.286 1m34.887 1m34.250 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m35.200 1m34.198 1m34.267 5 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m35.355 1m34.833 1m34.311 6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m35.730 1m34.305 1m34.476 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m35.842 1m34.818 1m34.803 8 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m35.029 1m34.539 1m35.049 9 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m35.755 1m34.950 1m36.049 10 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m35.662 1m35.058 No Time Set 11 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m35.969 1m35.080 12 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m35.704 1m35.158 13 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m35.632 1m35.691 14 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m35.898 1m35.722 15 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m36.240 1m35.818 16 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m36.175 1m36.031 17 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m36.531 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m36.677 19 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m36.770 20 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m36.967 21 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m37.433 22 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m37.523

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