F1 GP Amerika Serikat 2026: Hasil Latihan Terakhir dari Austin
Hasil lengkap Free Practice 3 pada F1 Grand Prix AS 2026 di Circuit of the Americas.
Lewis Hamilton melanjutkan performa menjanjikan Ferrari dengan memimpin latihan bebas terakhir F1 GP Amerika Serikat di Circuit of The Americas.
Pembalap Inggris tersebut memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 34,893 detik, memastikan dominasi Scuderia di Austin sejauh ini setelah Charles Leclerc tercepat pada dua sesi latihan Jumat.
Di belakang Hamilton, pembalap Red Bull Max Verstappen menempati posisi kedua, sementara Charles Leclerc berada di posisi ketiga.
Mercedes menempati posisi keempat dan kelima, dengan Kimi Antonelli di posisi keempat dan George Russell tepat di belakangnya pada posisi kelima.
Di luar lima besar, terdapat pembalap asal Australia, Oscar Piastri, yang finis di posisi keenam untuk tim McLaren.
Nico Hulkenberg mengakhiri sesi latihan di posisi sepuluh besar dengan menempati peringkat ketujuh untuk Audi, sementara Lando Norris berada di peringkat kedelapan untuk McLaren.
Melengkapi posisi sepuluh besar, terdapat pembalap Alpine, Pierre Gasly, di peringkat kesembilan, serta pembalap Red Bull, Isack Hadjar, di peringkat kesepuluh.
F1 GP Amerika Serikat 2026 - Circuit of The Americas - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m34.893
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.091
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m35.127
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m35.196
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m35.381
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m35.531
|7
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m35.591
|8
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m35.706
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.904
|10
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.930
|11
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.931
|12
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m36.081
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m36.176
|14
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m36.235
|15
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m36.251
|16
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m36.455
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m36.742
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m37.131
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m37.668
|20
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m37.711
|21
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m37.884
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m38.765