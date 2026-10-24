F1 GP Amerika Serikat 2026: Hasil Latihan Terakhir dari Austin

Hasil lengkap Free Practice 3 pada F1 Grand Prix AS 2026 di Circuit of the Americas.

Arvid Lindblad
Arvid Lindblad

Lewis Hamilton melanjutkan performa menjanjikan Ferrari dengan memimpin latihan bebas terakhir F1 GP Amerika Serikat di Circuit of The Americas.

Pembalap Inggris tersebut memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 34,893 detik, memastikan dominasi Scuderia di Austin sejauh ini setelah Charles Leclerc tercepat pada dua sesi latihan Jumat.

Di belakang Hamilton, pembalap Red Bull Max Verstappen menempati posisi kedua, sementara Charles Leclerc berada di posisi ketiga.

Mercedes menempati posisi keempat dan kelima, dengan Kimi Antonelli di posisi keempat dan George Russell tepat di belakangnya pada posisi kelima.

Di luar lima besar, terdapat pembalap asal Australia, Oscar Piastri, yang finis di posisi keenam untuk tim McLaren.

Nico Hulkenberg mengakhiri sesi latihan di posisi sepuluh besar dengan menempati peringkat ketujuh untuk Audi, sementara Lando Norris berada di peringkat kedelapan untuk McLaren.

Melengkapi posisi sepuluh besar, terdapat pembalap Alpine, Pierre Gasly, di peringkat kesembilan, serta pembalap Red Bull, Isack Hadjar, di peringkat kesepuluh.

F1 GP Amerika Serikat 2026 - Circuit of The Americas - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptime
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m34.893
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m35.091
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m35.127
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m35.196
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m35.381
6Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team1m35.531
7Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m35.591
8Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m35.706
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m35.904
10Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing1m35.930
11Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m35.931
12Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m36.081
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m36.176
14Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m36.235
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m36.251
16Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m36.455
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m36.742
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m37.131
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m37.668
20Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m37.711
21Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m37.884
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m38.765

Tags:

F1
F1 GP Amerika Serikat 2026: Hasil Latihan Terakhir dari Austin
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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