Kesalahan Set-Up Gagalkan Podium Hamilton di COTA

Lewis Hamilton mengatakan bahwa kesalahan dalam setup mobil memberinya masalah undesteer besar di Grand Prix Amerika Serikat.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, menjalani balapan yang sulit di COTA. Ia finis keempat, hanya terpaut satu detik dari pembalap Red Bull, Max Verstappen, dalam perebutan posisi podium terakhir di Austin.

Hamilton tampak kurang nyaman dibandingkan rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc - yang finis kedua - dan ia kesulitan mengimbangi kecepatan mobil-mobil di depannya selama fase awal dari dua stint sepanjang balapan.

Setelah balapan, pembalap Inggris itu mengungkapkan bahwa ia berjuang menghadapi understeer padah pada mobil SF-26 miliknya sepanjang sebagian besar jalannya balapan.

Hamilton wrestled understeer in his Ferrari

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“Semua itu hanya pengandaian belaka,” jawab Hamilton apakah ia bisa finis di podium seandainya tidak ada intervensi Virtual Safety Car (VSC) jelang akhir balapan. “Sejujurnya, VSC itu memang tidak ideal, tetapi menurut saya balapan justru sudah lepas dari kendali sejak dua stint pertama.

"Saya kehilangan banyak sekali waktu. Mobil sulit dikendalikan saat berbelok, terutama di tikungan berkecepatan rendah. Jadi, di Tikungan 1, 11, 13, dan 15, mobil mengalami *understeer* yang sangat parah.”

“Akibatnya, mobil-mobil di depan terus menjauh. Saya sempat mencoba menyesuaikan pengaturan mobil. Saat memasuki stint terakhir, keseimbangan mobil memang terasa lebih baik, tetapi seharusnya keseimbangan seperti itu sudah didapatkan sejak awal.

"Jadi, banyak pelajaran yang bisa dipetik, tim telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hal pit-stop dan strategi.”

Hamilton just missed out on a podium at COTA

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Posisi keempat membuat Hamilton kini hanya terpaut satu poin dari mantan rekan setimnya di Mercedes, George Russell, dalam persaingan yang kian sengit untuk memperebutkan posisi kedua di kejuaraan pembalap.

Hamilton mengakui bahwa ia harus segera mengatasi masalah setup mobil yang belakangan ini kerap menghambatnya untuk keluar sebagai pemenang dalam pertarungan posisi runner-up di akhir musim nanti.

“Saya telah kehilangan banyak poin dalam lima balapan terakhir, dan menurut saya, penyebab utamanya adalah setup mobil. Setup yang belum sempurna - inilah hal yang benar-benar harus segera saya perbaiki,” jelasnya.

“Di situlah sebenarnya saya kehilangan keunggulan. Dari segi performa, menurut saya, saya sudah mengemudi dengan baik. Hari ini, terutama pada stint terakhir, saya merasa sangat prima. Hanya saja, pada dua stint awal, saya tidak bisa berbuat banyak.

“Tentu ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan menghadirkan peningkatan pada mobil. Charles berhasil meraih posisi kedua, yang menunjukkan bahwa performa kami memang bagus.

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“Semoga di Meksiko nanti kami bisa memperbaiki kekurangan dalam pengaturan mobil.”