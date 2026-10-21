Hamilton Reuni dengan Engineer Mercedes yang Baru Direkrut Ferrari

Ferrari telah melakukan perekrutan teknis penting dari Mercedes.

Ferrari has made a significant signing from Mercedes
Ferrari has made a significant signing from Mercedes
© XPB Images

Tim Formula 1 Ferrari telah merekrut seseorang dari divisi Powertrain Mercedes untuk bergabung dengan unit sasis mereka.

Berdasarkan halaman LinkedIn-nya, Jasper van Schaick telah bergabung dengan Ferrari sebagai spesialis sistem kendaraan sasis pada bulan Oktober tahun ini.

Sebelumnya, ia menghabiskan waktu hampir delapan tahun bersama Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP), setelah bergabung dengan tim tersebut pada tahun 2018.

Awalnya, ia menjabat sebagai insinyur mekanik di HPP antara tahun 2018 hingga 2024. Dalam peran tersebut, ia mengerjakan perancangan sistem Power Unit F1 dan berkolaborasi dengan departemen sasis.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
© XPB Images

Pada bulan September 2024, van Schaick menjadi insinyur konsep di HPP; di sana, ia mengembangkan berbagai gagasan baru untuk unit daya F1 Mercedes sembari tetap bekerja sama dengan tim sasis.

Masa kerjanya di Mercedes bertepatan dengan dominasi Lewis Hamilton meraih gelar juara pada tahun 2018, 2019, dan 2020, serta momen di mana sang juara tujuh kali tersebut menjadi pembalap tersukses dalam sejarah dalam hal jumlah kemenangan balapan.

Dengan kepindahannya ke Maranello untuk bergabung bersama Ferrari, van Schaick kembali bekerja sama dengan Hamilton, yang dalam beberapa bulan terakhir sempat mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kecepatan mobil tim tersebut dibandingkan dengan para pesaingnya.

Hamilton pindah ke Ferrari dari Mercedes musim lalu, meskipun ia gagal meraih podium dalam satu pun balapan - sebuah musim yang terkadang membuatnya meragukan kemampuannya sendiri.

Tapi, 2026 berjalan jauh lebih baik bagi pembalap asal Inggris tersebut, yang berhasil mencatatkan kemenangan pertamanya bersama Ferrari di Grand Prix Barcelona.

Hamilton worked with van Schaick at Mercedes
Hamilton worked with van Schaick at Mercedes

Menjelang Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini, Hamilton menempati posisi ketiga dalam klasemen pembalap dengan perolehan 229 poin.

Akan tetapi, kemenangan berturut-turut di Malaysia dan Singapura membuat Max Verstappen kini hanya tertinggal delapan poin dari pembalap Ferrari tersebut.

Jika Hamilton berhasil finis di posisi ketiga dalam klasemen akhir musim ini, itu akan menjadi pencapaian kejuaraan terbaiknya sejak 2023.

Menjelang akhir pekan di COTA, Ferrari menempati posisi kedua dalam klasemen konstruktor dengan perolehan 444 poin.

Tim tersebut memiliki keunggulan lebih dari 11 poin atas McLaren yang berada di posisi ketiga, sementara McLaren sendiri unggul tujuh poin dari Red Bull.

Tags:

Lewis Hamilton
Ferrari
Hamilton Reuni dengan Engineer Mercedes yang Baru Direkrut Ferrari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Christian Horner Meluruskan Rumor Comeback F1 dengan Ferrari
Christian Horner has addressed rumours linking him with Ferrari
F1 News
Abaikan Panggilan Pit Ferrari di Singapura, Hamilton Beri Penjelasan
Lewis Hamilton's baffling decision backfired massively
F1 News
F1 Umumkan Balapan Afrika di Rwanda Mulai Awal Dekade 2030-an
Lewis Hamilton
F1 News
Hamilton Meminta Maaf atas Kesalahan Strateginya di GP Singapura
Lewis Hamilton had a race to forget in Singapore
F1 Results
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Singapura di Marina Bay
Max Verstappen celebrates his first victory in Singapore
F1 News
F1 GP Singapura 2026: Starting Grid Lengkap untuk Grand Prix di Marina Bay
Lewis Hamilton had to settle for third place

Latest News

F1 News
Bos FIA Beberkan Tenggat Kesepakatan Regulasi Mesin V8 F1
2m ago
FIA president Mohammed Ben Sulayem is adamant F1 will race in the Middle East
F1 News
Hamilton Reuni dengan Engineer Mercedes yang Baru Direkrut Ferrari
43m ago
Lewis Hamilton, Ferrari, 2026 Singapore GP
F1 News
Horner Salahkan Marko atas Promosi Dini Pembalap Junior Red Bull
4h ago
Helmut Marko and Christian Horner together at Red Bull
F1 News
Bos FIA Tegaskan Balapan F1 di Qatar dan Abu Dhabi akan Tetap Digelar
5h ago
FIA president Mohammed Ben Sulayem is adamant F1 will race in the Middle East
F1 News
Norris Berjanji Ambil Keputusan Lebih Baik usai Insiden Singapura
6h ago
Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Singapore GP

More News

F1 News
Match Point: Bagaimana Antonelli Bisa Mengunci Gelar di GP Amerika Serikat?
23h ago
Kimi Antonelli stands on the verge of F1 history
F1 News
MotoGP akan Melakukan Demo Run di Grand Prix F1 Amerika Serikat
23h ago
Marco Bezzecchi won the last MotoGP race at COTA
F1 News
Horner Ungkap Permintaan Hamilton Gabung Red Bull Lewat 'Pertemuan Rahasia'
20/10/26
Lewis Hamilton approached Red Bull, according to Christian Horner's new book
F1 News
Haas Mengungkap Livery Godzilla Lainnya untuk F1 GP Amerika Serikat
19/10/26
Haas US GP special livery
F1 News
Ferrari Mempersiapkan Upgrade Besar untuk SF-26 di Flyaway Amerika
19/10/26
Lewis Hamilton