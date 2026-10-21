Hamilton Reuni dengan Engineer Mercedes yang Baru Direkrut Ferrari

Tim Formula 1 Ferrari telah merekrut seseorang dari divisi Powertrain Mercedes untuk bergabung dengan unit sasis mereka.

Berdasarkan halaman LinkedIn-nya, Jasper van Schaick telah bergabung dengan Ferrari sebagai spesialis sistem kendaraan sasis pada bulan Oktober tahun ini.

Sebelumnya, ia menghabiskan waktu hampir delapan tahun bersama Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP), setelah bergabung dengan tim tersebut pada tahun 2018.

Awalnya, ia menjabat sebagai insinyur mekanik di HPP antara tahun 2018 hingga 2024. Dalam peran tersebut, ia mengerjakan perancangan sistem Power Unit F1 dan berkolaborasi dengan departemen sasis.

Lewis Hamilton © XPB Images

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Pada bulan September 2024, van Schaick menjadi insinyur konsep di HPP; di sana, ia mengembangkan berbagai gagasan baru untuk unit daya F1 Mercedes sembari tetap bekerja sama dengan tim sasis.

Masa kerjanya di Mercedes bertepatan dengan dominasi Lewis Hamilton meraih gelar juara pada tahun 2018, 2019, dan 2020, serta momen di mana sang juara tujuh kali tersebut menjadi pembalap tersukses dalam sejarah dalam hal jumlah kemenangan balapan.

Dengan kepindahannya ke Maranello untuk bergabung bersama Ferrari, van Schaick kembali bekerja sama dengan Hamilton, yang dalam beberapa bulan terakhir sempat mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kecepatan mobil tim tersebut dibandingkan dengan para pesaingnya.

Hamilton pindah ke Ferrari dari Mercedes musim lalu, meskipun ia gagal meraih podium dalam satu pun balapan - sebuah musim yang terkadang membuatnya meragukan kemampuannya sendiri.

Tapi, 2026 berjalan jauh lebih baik bagi pembalap asal Inggris tersebut, yang berhasil mencatatkan kemenangan pertamanya bersama Ferrari di Grand Prix Barcelona.

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Hamilton worked with van Schaick at Mercedes

Menjelang Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini, Hamilton menempati posisi ketiga dalam klasemen pembalap dengan perolehan 229 poin.

Akan tetapi, kemenangan berturut-turut di Malaysia dan Singapura membuat Max Verstappen kini hanya tertinggal delapan poin dari pembalap Ferrari tersebut.

Jika Hamilton berhasil finis di posisi ketiga dalam klasemen akhir musim ini, itu akan menjadi pencapaian kejuaraan terbaiknya sejak 2023.

Menjelang akhir pekan di COTA, Ferrari menempati posisi kedua dalam klasemen konstruktor dengan perolehan 444 poin.

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Tim tersebut memiliki keunggulan lebih dari 11 poin atas McLaren yang berada di posisi ketiga, sementara McLaren sendiri unggul tujuh poin dari Red Bull.