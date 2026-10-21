Bos FIA Beberkan Tenggat Kesepakatan Regulasi Mesin V8 F1

FIA terus melanjutkan rencananya untuk menghadirkan kembali mesin V8 di F1.

Ben Sulayem expects a V8 agreement in the coming months
Ben Sulayem expects a V8 agreement in the coming months

Presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, menyatakan bahwa konsultasi telah banyak dilakukan terkait rencana kembalinya mesin V8 ke Formula 1 pada tahun 2030, serta memberikan gambaran mengenai kapan kesepakatan diharapkan dapat tercapai.

Sepanjang musim ini, Presiden FIA telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kembali mesin V8 ke ajang F1 setelah regulasi Power Unit baru untuk musim 2026 tidak diterima positif.

Dalam ajang Grand Prix Miami, Ben Sulayem menyatakan bahwa tim-tim peserta terbuka terhadap gagasan kembalinya mesin V8, seraya menegaskan kembali upayanya untuk menghadirkan kembali mesin tersebut ke dalam ajang balap ini paling lambat tahun 2030.

Kerangka kerja keseluruhannya belum disepakati, meskipun sebuah laporan baru-baru ini mengindikasikan bahwa pihak pabrikan menginginkan formula mesin V8 yang baru tersebut menyertakan sistem turbocharger.

F1 last used V8 engines in 2013
F1 last used V8 engines in 2013
© XPB Images

"Dokumen-dokumen tersebut ada pada tim"

Dalam sebuah diskusi meja bundar bersama sejumlah media terpilih, Ben Sulayem ditanya mengenai regulasi mesin V8 yang baru serta kapan keputusan terkait hal tersebut akan diambil.

“Proses konsultasinya sudah cukup ekstensif,” ujarnya, sebagaimana dikutip oleh Planet F1.

“Dokumen-dokumennya sudah ada di tangan tim peserta. Mereka sedang mempelajarinya - baik pihak tim, prinsipal tim, maupun produsen Power Unit (PUM). Seorang pembalap pun telah dimintai pendapatnya mengenai hal ini.

“Ketika Anda menyederhanakan sistem dan menekan biayanya hingga separuhnya, dampaknya bukan sekadar pengurangan biaya litbang (R&D) sebesar 50 persen; kesederhanaan tersebut juga membuat proses produksi menjadi lebih cepat.

2030 engines are set to be less complicated
2030 engines are set to be less complicated

“Jadi, begini, ada juga aspek material… blok mesin itu hanya soal keandalan. Setelah itu, baru bicara soal tenaga.

“Di situlah Anda harus melakukan pembatasan, karena membatasi tenaga berarti Anda harus melakukan pengawasan ketat agar tidak ada pihak yang menggunakan material tertentu. Material-material tertentu bisa sangat mahal harganya jika Anda berupaya mengejar tambahan tenaga kuda terakhir itu.

“Lalu suaranya akan muncul. Kemudian, sebuah mobil yang sangat ringan - tetapi Anda harus sangat berhati-hati dalam menentukan seberapa ringan mobil tersebut nantinya.”

Dia menambahkan: “Di sini, saat saya katakan lebih sederhana, itu memang akan jauh lebih sederhana.

“Anda bisa bertanya kepada perakit mesin, dan mereka akan memberi tahu Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merakit mesin jenis tersebut.

“Maksud saya, jika mereka kembali, mereka tidak hanya akan menyetujui data teknisnya saja. Mereka juga akan menyetujui waktu yang diperlukan. Mereka akan tahu persis berapa banyak waktu yang akan dihabiskan.

“Dan, Anda tahu, saya sangat bangga dengan tim kami di kategori single-seater serta kerja keras yang telah mereka lakukan. Percayalah, itu adalah upaya yang sangat besar.

“Mereka tidak akan memberikan sesuatu kepada tim-tim tersebut yang memang mustahil untuk dilakukan. Hal ini bisa mereka wujudkan.

“Dalam beberapa bulan ke depan, semoga saja [kesepakatan dapat tercapai].

“Tentu saja, Anda mendorong tim-tim dan pihak pabrikan Power Unit untuk memberikan tanggapan, dan kami akan menunggu jawaban dari mereka.”

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F1
Bos FIA Beberkan Tenggat Kesepakatan Regulasi Mesin V8 F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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